Крупнейшие российские экспортеры зерна в пятницу подписали хартию в сфере оборота сельхозпродукции, декларирующую отказ от услуг компаний-посредников и недобросовестных методов налоговой оптимизации. Документ подписали 23 компании, в том числе крупнейшие экспортеры пшеницы — ТД «Риф» (13% всего российского вывоза агроркультуры в этом сезоне), «Международная зерновая компания» (9%), «Каргилл» (8%), «Астон» (7%), «Зерно-Трейд» (6%), «Луис Дрейфус Восток» (4,5%), «Южный центр» (4,3%), входящие в топ-3 экспортеров российской кукурузы «МироГрупп» (13,5% всего экспорта кукурузы) и «Краснодарзернопродукт-Экспо» (6%), а также «Объединенная зерновая компания», «Артис-агро экспорт», «Аутспан Интернешнл» и др.



Как говорится в сообщении Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), присоединившиеся к хартии компании обязались перестроить свою работу в соответствии с принципами, изложенными в документе. В частности, трейдеры обещают не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей и избегать сотрудничества с недобросовестными посредниками, которые сейчас зачастую уходят от уплаты 10% НДС. Компании будут стремиться приобретать сельхозпродукцию непосредственно у аграриев, переработчиков либо фирм-комиссионеров, а также у других добросовестных участников рынка, а в случае заключения договоров с компаниями-посредниками «проявлять должную осмотрительность». Кроме того, подписанты взяли на себя обязательство «не получать конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей или участия в схемах организации незаконного возмещения НДС, а также препятствовать вовлечению себя в такие схемы».



Участники хартии будут осуществлять общественный контроль за исполнением принципов хартии. Информация о нарушениях со стороны любого участника рынка сельхозпродукции должна передаваться в отраслевые союзы или в НАЭСП «для последующего принятия мер, направленных на недопущение подобных нарушений в дальнейшем», отмечается в документе. «Имеются в виду меры, которые будут приниматься не экспортерами, а Федеральной налоговой службой и органами исполнительной власти, которым будет передаваться вся информация», — пояснил «Агроинвестору» президент НАЭСП Сергей Балан. Он также отметил, что любая компания может присоединиться к хартии и взять на себя изложенные в ней обязательства. «Конечно, сначала задают тон ведущие экспортеры. Но хартия подписана только в пятницу, и мы надеемся, что список в будущем будет расширяться», — отметил Балан.



По закону компании, поставляющие продукцию на экспорт, имеют право на возмещение НДС. Однако сельхозпроизводители, в основном, являются плательщиками единого сельхозналога (ЕСХН) и НДС не платят. Для получения возможности возмещать НДС используются фирмы-посредники, которые нередко оформляют перепродажу товара по «цепочке» из нескольких компаний, чтобы уйти от уплаты налогов в бюджет.



Потери превышают 65 млрд рублей

Федеральная налоговая служба положительно оценила инициативу экспортеров сельхозпродукции и призвала остальных участников рынка присоединиться к ней. «Изучение сделок, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции, показывает, что участники данных операций находятся под риском предъявления налоговых претензий, так как на данном рынке преобладают некие посреднические компании между плательщиком и неплательщиком НДС, роль которых заключается лишь в формировании пакета документов, являющегося основанием для возмещения экспортером НДС. При этом опыт проведения контрольных мероприятий свидетельствует, что в ряде случаев в криминальных схемах оказываются замешаны все участники поставок сельхозпродукции», — рассказывает представитель службы.



По подсчетам ФНС, ежегодные потери бюджета от незаконного возмещения НДС при экспорте и переработке сельхозпродукции в России превышают 65 млрд руб. Сложившаяся практика создает предпосылки для дальнейшего проведения масштабной работы налоговых и правоохранительных органов по пресечению незаконных схем и неизбежному возбуждению уголовных дел, добавляет он. ФНС надеется, что подписание хартии в конечном итоге приведет к очищению рынка от недобросовестных игроков и оздоровлению отрасли, возврату к ней доверия со стороны контролирующих органов и, как следствие, к развитию этого делового направления, повышению его доходности и росту налогооблагаемой базы.



Представитель ФНС подчеркнул, что это продолжение проводимой с 2015 года работы по моделированию поведения налогоплательщиков в наиболее высокорисковых отраслях экономики. Действующая сейчас система управления поведением налогоплательщиков уже доказала свою эффективность на рынке электроники и бытовой техники, ювелирной и алкогольной продукции. Суть подхода в том, чтобы перейти от практики проверок отдельных лиц к работе с отраслями. Результатом проведенной работы стал рост налоговых платежей и отказ предпринимателей от непрозрачных бизнес-процессов.

