Экспорт зерна замедлится после Нового года

Экспорт зерна из России в первый месяц сезона-2018/19 (начался 1 июля) составил 4,73 млн т без учета поставок в страны ЕАЭС, что на 79% больше, чем в аналогичный период предыдущего сельхозгода, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе отгрузки пшеницы составили почти 3,8 млн т — в 2,4 раза больше объема, вывезенного в июле 2017-го. Поставки ячменя увеличились на 5% до 641 тыс. т, кукурузы — на 36% до 257 тыс. т. По итогам предыдущего сезона экспорт зерна, по данным агроведомства, составил 52,4 млн т (+49% к 2016/17-му). В этом сельхозгоду Минсельхоз прогнозирует отгрузки на уровне 44−45 млн т.



Июльский вывоз более чем 4,7 млн т — рекордный показатель для этого месяца, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Такой результат связан с тем, что уборочная кампания в этом году началась на 10−14 дней раньше обычного. «В ближайшие месяцы темпы экспорта, вероятно, будут оставаться очень высокими, сопоставимыми с началом прошлого сезона, — прокомментировал «Агроинвестору» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. — Замедление мы должны увидеть во второй половине сезона — после Нового года». Цены на мировом рынке растут, рубль немного ослаб, поэтому рентабельность внешних продаж сейчас хорошая. Экспортеры возлагают большие надежды на увеличение вывоза и активно продают зерно, поэтому высокий темп отгрузок в ближайшие месяцы предопределен, а что будет дальше — пока открытый вопрос, отмечает он



27 июля «СовЭкон» понизил прогноз экспорта зерна, зернобобовых и продуктов их переработки в сезоне-2018/19 на 2,4 млн т до 44,8 млн т. В том числе оценка вывоза пшеницы уменьшена на 1,9 млн т до 35 млн т, ячменя — на 0,4 млн т до 4 млн т, кукурузы — на 0,1 млн т до 3,9 млн т.



Аналитический центр «Русагротранса» прогнозирует, что в этом сезоне экспорт зерна составит около 41 млн т, причем примерно 27 млн т (66%) будет отправлено за рубеж в первой половине сельхозгода. Так, в августе отгрузки могут достигнуть 4,3−4,5 млн т. Высокий темп вывоза будет поддерживать существенный рост экспортных цен на фоне снижения валового сбора зерна в мире и ухудшения его качества, пояснял «Интерфаксу» руководитель центра Игорь Павенский. По его словам, к концу июля пшеница (протеин 12,5%) подорожала до $216/т, что на $20/т больше, чем в аналогичный период прошлого года и на $50/т превышает показатель июля 2016-го.



Несколько осложнить поставки традиционно могут инфраструктурно-логистические проблемы. Так, например, гендиректор РЖД Олег Белозеров предупредил вице-премьера Дмитрия Козака, что этой осенью может возникнуть дефицит 20,8 тыс. грузовых вагонов, пишет «Коммерсантъ». В прошлом сезоне РЖД из-за дефицита зерновозов пробовала перевозить зерно в контейнерах. Поскольку экспорт в сезоне-2018/19 ожидается примерно на 10 млн т меньше, чем в предыдущем сельхозгоду, проблема нехватки вагонов для перевозки зерна объективно будет менее острой, чем в прошлом сезоне, уверен Сизов. «В прошлом году вывезли 54,4 млн т, все жаловались на нехватку вагонов, но ничего, как-то пережили», — говорит он, добавляя, что ситуация, когда кому-то не хватает зерновозов, вероятно, сохранится.



Также Российский зерновой союз обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой решить вопрос перевозки зерна в порты Прибалтики. По информации союза, РЖД согласовывает лишь около 30% заявок, ссылаясь на «технические причины», хотя для других видов грузов, вывозимых в этом направлении, таких ограничений нет. При этом РЖД утверждает, что согласовывает все предъявляемые объемы грузов, исходя из пропускных и перерабатывающих способностей инфраструктуры, и обеспечивает недискриминационный доступ к перевозкам для всех грузоотправителей.

