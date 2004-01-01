РЖД организуют перевозки зерна в контейнерах

В условиях дефицита зерновозов «Российские железные дороги» (РЖД) организовали опытную перевозку пшеницы в контейнерах, пишет газета «Гудок». По данным издания, первая партия зерна в четырех контейнерах в составе грузового поезда в минувшую пятницу прибыла из Самарской области в Санкт-Петербург.



Эксперимент произведен в ходе реализации программы переключения грузов с альтернативных видов транспорта, уточняет Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания. «Урожай зерновых культур в регионах ответственности Куйбышевской дороги ежегодно увеличивается, и в условиях дефицита зерновозов перевозка в контейнерах становится востребованной клиентами», — отметил начальник центра Игорь Хахулин. К тому же весной в ряде областей вводятся временные ограничения на движение автотранспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на ось.



Учитывая потенциальный спрос на услугу, Куйбышевская железная дорога намерена организовать перевозки зерна в контейнерных поездах по согласованному времени прибытия и отправления в формате «грузовой экспресс». Как рассказала руководитель Центра продажи услуг РЖД в Самаре Оксана Ефремова, контейнерная перевозка исключает для клиента дополнительные операции по перегрузу с одного вида транспорта на другой, что обеспечивает транспортировку груза по принципу «от двери до двери».



Железнодорожные перевозки зерна в этом сезоне активно растут. По данным РЖД, в январе-апреле 2018 года погрузка увеличилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 9,8 млн т. В том числе на экспорт отгружено 6,3 млн т зерна — на 73% больше уровня 2017-го. Лидерами по объемам погрузки зерна за январь-апрель стали Саратовская (908 тыс. т, рост в 2,8 раза), Курская (738 тыс. т, +32%), Тамбовская (699 тыс. т, +84%) и Волгоградская (690 тыс. т, рост в 2,2 раза) области. В Самарской области погрузка за первые четыре месяца календарного года увеличилась в 2,7 раза до 243 тыс. т, сообщает пресс-служба РЖД. По данным Росстата, в прошлом году в регионе было собрано 2,7 млн т зерна — почти на 30% больше, чем в 2016-м. При этом внутренние потребности региона, по данным областного Минсельхоза, составляют 1,2 млн т.



В условиях рекордного урожая и дефицита зерновозов определенный спрос на контейнерные перевозки, безусловно, будет, полагает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Однако контейнерные перевозки являются дорогой альтернативой зерновозам, поэтому они могут быть использованы лишь для дорогостоящих товаров, например, пшеницы очень высокого качества, льна и т. д. », — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, для организации перевозки зерна в контейнерах необходимо создание соответствующей инфраструктуры.



Для привлечения дополнительных объемов грузов в этом сезоне РЖД установили скидку в 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна из 13 российских регионов, в том числе в Самарской области. По данным компании, скидка действует на собственный подвижной состав и транспортировку в контейнерах. Кроме того, Минсельхоз начал субсидировать затраты на перевозку зерна к российским портам: к концу апреля по льготному тарифу было вывезено 1,79 млн т зерновых из предполагаемых на этот сезон 3 млн т. Однако из Самарской области отгружено лишь 51 тыс. т при установленном лимите в 270 тыс. т. Такой низкий объем замминистра сельского хозяйства Самарской области Роман Некрасов ранее объяснял тем, что цена, по которой должно закупаться зерно по квотам, не устраивает зернотрейдеров.



По оперативным данным ФТС, на 2 мая c начала сезона Россия экспортировала около 44,2 млн т зерна, что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (30,9 млн т). В том числе вывоз пшеницы с начала сельхозгода вырос на 44% до 34,3 млн т, ячменя — в 1,9 раза до 4,9 млн т, кукурузы — на 9% до 4,6 млн т.

