Минсельхоз повысил прогноз экспорта зерна из России в этом сезоне до 52−53 млн т. Об этом глава ведомства Александр Ткачев сказал в кулуарах выставки Metro Expo. Ранее министр говорил, что поставки будут на уровне 50 млн т. На прошлой неделе директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявил, что экспорт может составить 50−52 млн т.



По данным ФТС на 21 марта, с начала сезона (1 июля) Россия экспортировала около 37,7 млн т зерна, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода и на 2,2 млн т выше уровня всего сезона-2016/17. В том числе поставки пшеницы достигли 29,4 млн т (+43%), ячменя — 4,3 млн т (рост в 1,9 раза). Отгрузки кукурузы на 3% отстают от темпа прошлого сельхозгода, ее вывезли 3,7 млн т. Продажи за рубеж прочих агрокультур увеличились на 42% до 253 тыс. т.



Учитывая сложившиеся темпы экспорта зерна, по итогам сезона вполне реальной выглядит цифра 52,7 млн т (с учетом зернобобовых, муки и вывоза в страны ЕАЭС), говорит руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Объем может быть и несколько выше, но вряд ли намного, добавляет он. При этом возможных ограничений со стороны инфраструктуры эксперт не видит: осенью за рубеж отгружали и по 5,5 млн т зерна в месяц, а ближе к концу сезона ежемесячный объем снижается, хотя показатели все равно существенно выше, чем в 2016/17 сельхозгоду.



«В марте мы выйдем примерно на 4,4 млн т, возможно, на 4,5 млн т, — прокомментировал Павенский «Агроинвестору». — Поставки на 1−1,5 млн т превышают месячный уровень прошлого года, и такая динамика будет сохраняться и даже увеличиваться». В марте прошлого года были вывезены рекордные для этого месяца 3,4 млн т. Если в предыдущие сезоны с апреля по июнь отгрузки зерна резко падали и экспортировалось от 2 млн т до 3 млн т в месяц, то в этом году аналитический центр «Русагротранса» ожидает ежемесячных поставок на уровне 3,3−4 млн т. «Главное, чтобы мировой спрос сохранялся на нынешнем уровне, а он пока сохраняется», — уточнил Павенский.



По итогам сезона экспорт пшеницы может достичь 39,8 млн т, эта агрокультура обеспечивает основной прирост экспорта, продолжает он. По кукурузе сохранится отставание от прошлого года: если в 2016/17-м было вывезено 5,24 млн т, то в этом сезоне ее поставки могут быть на уровне 4,8 млн т. А вот экспорт ячменя значительно вырастет, достигнув 5,1 млн т против 2,76 млн т в прошлом сельхозгоду, сравнивает Павенский.



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, в этом сезоне российское зерно, зернобобовые и продукты их переработки экспортируются в 132 страны. Годом ранее продажи шли в 124 государства. Крупнейшим покупателем по информации на 20 марта является Турция, закупившая 7,6 млн т российской продукции, что на 17% больше, чем годом ранее. На второй строчке Египет с 6,8 млн т (+15%), на третье место вышел Иран, импортировавший из России около 1,8 млн т (+4%) и опередивший Бангладеш всего на 23 тыс. т.



В этом сезоне для поддержки экспорта Минсельхоз субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки зерна из 13 регионов к портам. На это выделено 3 млрд руб. Ранее на этой неделе правительство поручило агроведомству, Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Федеральному агентству железнодорожного транспорта (Росжелдор) и ФАС с участием «Российских железных дорог» обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Ранее такое распоряжение дал президент Владимир Путин. К 20 марта РЖД получили 526 заявок на льготные перевозки зерна общим объемом свыше 1,1 млн т (16150 вагонов) на 1,04 млрд руб. субсидий. В целом лимиты выбраны на 33%, в Омской и Новосибирской областях — на 100%.



Также Минсельхоз предлагает субсидировать полную провозную плату при перевозках зерна железнодорожным транспортом. По словам Ткачева, ведомство обсуждает такую возможность с заинтересованными органами власти. «…это и тариф груженых и порожних вагонов, а также услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов. Фрахт субсидировать не планируем», — сказал Ткачев (цитата по RNS). Предварительно министерство оценивает потребность в финансировании этой меры поддержки на уровне 2,5−3 млрд руб.

