Минсельхоз предлагает расширить меры поддержки вывоза зерна из удаленных от портов регионов, и кроме обнуления железнодорожных тарифов также субсидировать ставки предоставления вагонов. «Было бы, конечно, эффективно льготировать не только железнодорожные тарифы, но и всю провозную плату, хотя бы для удаленных регионов Сибири», — заявил глава Минсельхоза Александр Ткачев на заседании правительства в четверг.



Министр выразил уверенность, что введенное в этом сезоне субсидирование перевозок сыграло позитивную роль на зерновом рынке. «Сегодня стабилизировались цены на зерно. Так, пшеница 4-го класса в Сибири по сравнению с сентябрем подорожала уже на 5−7%. Никогда из Сибири мы зерно в общем-то не продавали на экспорт, через южные порты», — указал Ткачев. Для дальнейшего выравнивания доходности сельхозпроизводителей Сибири по сравнению с другими регионами Минсельхоз предлагает субсидировать тариф груженых и порожних вагонов, а также услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов. Субсидирование фрахта не планируется. Как сообщил «Агроинвестору» представитель министерства, новая мера может заработать в сельскохозяйственном сезоне-2018/19. Что касается возможности распространения субсидии за пределы Сибири, то, по его словам, это «будет зависеть от урожая и конъюнктуры рынка».



По предварительным расчетам, льгота может стоить бюджету 2,5−3 млрд руб. В такую же сумму — 3 млрд руб. — в этом сезоне обходится и субсидирование железнодорожных перевозок зерна из 13 регионов в направлении экспортных портов. По данным Минсельхоза на 13 марта, лимиты освоены на 30%: к этому времени была согласована отправка по льготному тарифу 960 тыс. т зерна на сумму субсидий в 902 млн руб. Всего до 1 июля по субсидируемому тарифу может быть вывезено до 3 млн т зерновых агрокультур.



Субсидирование железнодорожных перевозок около века действовало в Канаде, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «В его основе лежала такая же концепция — поддержка цен в удаленных от портов регионах. Правительство понимало, что мера неэффективна, и в 1990-х годах прошлого века от нее отказалось. И как показали исследования, регионы вполне успешно стали переориентироваться на производство, для которого не нужны порты: на животноводство, на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, о развитии которой у нас в последнее время так много говорится», — рассказал «Агроинвестору» Сизов. По мнению эксперта, концепция необходимости выровнять условия хозяйствования в Сибири и других регионах изначально вызывает вопросы. «С учетом огромной территории страны такого никогда не будет и быть не должно. Например, Сибирь стала по итогам 2017 года крупнейшим производителем рапса. Если бы там не было искусственной поддержки цен на пшеницу, вероятно, производители бы давно уже переориентировались на другие агрокультуры. Сейчас в регионе действительно тяжелая ситуация с ценами, однако пытаться их искусственно повысить с помощью субсидий — это лишь откладывание проблемы на потом. Чтобы затем с запозданием признать, что мера неэффективна и слишком дорога, как это было с интервенциями», — добавил Сизов.



Ранее министр сельского хозяйства Омской области Максим Чекусов признал, что в результате роста урожая в 2017 году и снижения цен производители зерна в регионе остались без прибыли — в отличие от тех, кто выращивал, например, масличные агрокультуры. Тем не менее, как заявил на этой неделе врио губернатора Омской области Александр Бурков агентству ТАСС, в 2018 году регион намерен увеличить урожай зерновых с 3,4 млн т до 4 млн т. «В Омской области 2018 год объявлен годом плодородия. Планов снизить урожай нет, напротив, за счет кампании по плодородию мы рассчитываем на увеличение [урожая зерновых] до 4 млн т», — пояснил Бурков. Правительство региона ведет переговоры с федеральным Минсельхозом по увеличению квот на вывоз зерна по льготным тарифам, а с Объединенной зерновой компанией — по закреплению за областью конкретного объема зерна, который будет вывозиться через морской порт на востоке страны, рассказал чиновник.



По данным ФТС, к 14 марта с начала сезона из России было экспортировано 36,4 млн т зерна, что на 39% больше, чем в 2016/17-м. Вывоз пшеницы преодолел уровень всего прошлого сезона, составив 28,4 млн т. Также значительно выше показателя сезона-2016/17 поставки ячменя, которые уже достигли 4,2 млн т, что в 1,9 раза больше, чем к аналогичной дате прошлого года. При этом экспорт по железной дороге в этом сельхозгоду демонстрирует рекордные темпы, говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. За июль-февраль по железной дороге на экспорт перевезено 11,76 млн т зерна против 7,48 млн т в аналогичный период прошлого сезона. В начале текущего года, как и в конце предыдущего, по железной дороге вывозится около 1,7 млн т зерна в месяц, что является историческим рекордом.



Согласно перечню поручений, данных президентом Владимиром Путиным по реализации послания Федерального собрания от 1 марта, правительство в срок до 15 июля должно «в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом», а также предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта.

