На начало марта от Российских железных дорог получено 417 заявок на льготные перевозки зерна, сообщил Минсельхоз. По итогам 32 заседаний комиссии по рассмотрению документов грузоотправителей было согласовано к вывозу по льготному тарифу 868,1 тыс. т зерна (более 12,6 тыс. вагонов) на общую сумму субсидий 821,1 млн руб.



Больше всего зерна железнодорожным транспортом по льготному тарифу планируется вывезти из Саратовской, Воронежской и Омской областей. При этом лимиты субсидий по перевозкам из Омской и Новосибирской областей выбраны на 100%. В целом же лимиты, по данным агроведомства, освоены на 26%. Зерновые грузы отправляются в направлении станций Бурятии и Дагестана, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областей, а также Санкт-Петербурга.







По мнению первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в ближайшее время необходимо скорректировать лимиты регионов на льготные перевозки. Об этом он сообщил на селекторном заседании оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна с регионам. Замминистра подтвердил выделение дополнительных средства на вывоз излишков зерновых запасов из Новосибирской и Омской областей, которые уже выбрали свои лимиты. Также он рекомендовал агенту государства по зерновым интервенциям — «Объединенной зерновой компании» — активизировать вывоз зерна из этих регионов с учетом добавленных лимитов, и напомнил о необходимости в первую очередь выкупать зерно у малых хозяйств.



Все регионы уже к концу марта должны предоставить в Минсельхоз полный отчет о ситуации на своем зерновом рынке, перечень его регуляторов и список мероприятий, необходимых для стабилизации обстановки. «Стабилизации будет способствовать и выделение дополнительно 1 млрд руб. на субсидирование краткосрочных кредитов для мукомольных предприятий, которые будут выкупать зерно в регионах Сибирского федерального округа для хлебопечения», — подчеркнул Хатуов.



Минсельхоз планирует сделать субсидирование перевозок зерна по железной дороге из отдаленных от портов регионов постоянной мерой регулирования зернового рынка. «Будем закладывать деньги, это новая мера, и мы видим, что она эффективна, поэтому станет системной — из года в год», — говорил ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев. В то же время он отметил, что Минсельхоз не отказывается и от закупочных интервенций. «Мы всегда можем вернуть этот инструмент», — отмечал он.



Субсидирование вывоза зерна из отдаленных от портов регионов на экспорт введено для поддержки зернового рынка в сезоне-2017/18. Мера будет действовать до 1 июля 2018 года. Однако, выступая с посланием к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин заявил, что необходимо «проработать продолжение этой меры». «Обязательно. На следующий зерновой сезон», — подчеркнул он. На субсидирование перевозок зерна в этом сезоне предусмотрено почти 3 млрд руб.

