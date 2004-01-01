Хатуов: субсидирование перевозок зерна началось

Постановление о субсидировании затрат РЖД на перевозку зерна в объеме 3 млрд руб., подготовленное Минсельхозом, вступило в силу. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на селекторном совещании оперативного штаба, посвященном вопросам перевозки зерна из Новосибирской области, передает ТАСС. «Постановление в отношении того, что регулируемая часть РЖД будет возмещаться из бюджета, а это 3 млрд руб. вступило в силу, и ОЗК уже осуществляет закупки, исходя из этого», — сказал Хатуов.



Проект постановления о субсидировании перевозок зерновых грузов был опубликован Минсельхозом в конце октября, планируемый срок вступления акта в силу — ноябрь 2017 года. В соответствии с текстом проекта, общий размер субсидий должен составить 2,99 млрд руб., которые будут предоставлены РЖД на перевозку зерна к южным, северо-западным и дальневосточным портам. Стимулировать экспорт зерна предлагается из 13 регионов. В список вошли Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Новосибирская и Омская области. Объем субсидируемой перевозки зерна железнодорожным транспортом министерство ранее оценивало на уровне 3,18 млн т.



Одновременно РЖД с 1 октября ввели скидку в 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в семи выбранных Минсельхозом регионах, в середине ноября к ним добавились остальные шесть. Скидка будет действовать до конца июня 2018 года и распространяется на перевозки пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых агрокультур. Директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило сообщал ТАСС, что в совокупности данные меры позволят увеличить перевозки до 2,7 млн т.



Как рассчитывает Минсельхоз, субсидии и скидки позволят стимулировать вывоз зерна из удаленных от портов регионов, освободить хранилища и поддержать аграриев в условиях снижения цен на зерно вследствие рекордного урожая. Однако пока никакого существенного изменения в динамике внутренних цен не наблюдается, констатирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Никакого уверенного и значимого роста цен сейчас не прослеживается, скорее, это можно назвать колебаниями цены в разных направлениях», — сказал Петриченко «Агроинвестору». По данным «ПроЗерно», в течение прошлой недели средняя цена на пшеницу 3-го класса выросла на 5 руб. до 8325 руб./т (EXW, Европейская часть России, с НДС), 4-го класса — снизилась на 20 руб. до 7 тыс. руб./т, а фуражная пшеница подешевела на 15 руб. до 5870 руб./т. Обнуление железнодорожных тарифов касается лишь некоторых внутренних регионов, однако и там уверенных и значимых изменений тоже еще не произошло, добавил эксперт. «Реальные деньги пока никто не увидел. Кроме того, до сих пор не погашена задолженность ОЗК перед хранителями зерна интервенционного фонда — а это 5,3 млрд руб. Если в ближайшее время будут профинансированы субсидии и выплачен долг, возможно, мы увидим движение вверх в январе», — предположил Петриченко.



Согласно расчетам Росстата, в 2017 году валовой сбор зерна в России во всех хозяйствах составил 134,1 млн т в чистом весе, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 11,1%. К 1 декабря в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 52,6 млн т зерна, что на 7,2 млн т или на 15,8% больше, чем к 1 декабря 2016-го. Месяцем ранее, к началу ноября этого года, превышение над прошлым годом составляло 7,8 млн т или 16%, а к началу октября — на 16,5%. Таким образом, темпы сезонного снижения наличия зерна опережают прошлогодние, однако динамика незначительна, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «На Юге зерна все еще много, а в Центре — избыточно много. При такой географии запасов экспортеры будут по-прежнему ориентироваться на закупки зерна в регионах с коротким «плечом» доставки. Это значит, что Поволжье, Урал и Сибирь будут поставщиками на экспорт 3-й, 4-й и 5-й очереди, а до кого-то она практически и не дойдет», — констатируют аналитики «СовЭкона».

