Правительство предоставит субсидии «Российским железным дорогам» в размере 2,99 млрд руб. на перевозку зерновых грузов к южным, северо-западным и дальневосточным портам, следует из проекта постановления, подготовленного Минсельхозом и размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Объем субсидируемой перевозки зерна железнодорожным транспортом министерство оценило на уровне 3,18 млн т.



Стимулировать экспорт зерна предлагается из 13 регионов. В список вошли Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Новосибирская и Омская области. Как говорится в пояснительной записке, регионы отбирались по таким показателям как прирост производства зерна в 2017 году, объем внутреннего потребления и разница между ввозом и вывозом зерна из региона. Кроме того, учитывались уровень переходящих запасов, изменение цен в текущем сезоне и расстояние до портов. Что касается Омской области, то ее включение в перечень связан с приростом запасов зерна на 30,4% к началу сезона-2017/18.



Минсельхоз отобрал регионы, имеющие значительный балансовый профицит зерновых, пояснил «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Этот профицит влияет на ценовые показатели на внутренних региональных рынках. Кроме того, в выбранных областях значительная стоимость перевозки зерна железнодорожным транспортом в сторону экспортных портов. «При компенсации железнодорожного тарифа реализуется принцип равнодоступности экспортных рынков для зернопроизводителей страны и считается, что, используя предоставленную льготу, аграрии смогут вывезти часть профицитного зерна за рубеж, а это позволит стабилизировать и повысить цены на региональных рынках», — уверен Скурихин.



Как отмечается в пояснительной записке, рост валового сбора зерна, который в этом году Минсельхоз ожидает на уровне 125 млн т в чистом весе, привел к снижению цены, в результате чего отмечается снижение рентабельности в среднем на 8,4%. Так, если в 2016-м себестоимость производства зерна составляла 6110 руб./т, а средняя рентабельность — 20,9% без учета субсидий, то текущий уровень цен обеспечит рентабельность на уровне 12−14%. «Таким образом, в результате снижения цен на внутреннем рынке сельскохозяйственные товаропроизводители уже недополучили около 60 млрд руб., что составляет около 12% от выручки реализованного зерна в 2016 году. Прогнозно потери увеличатся до 100 млрд руб.», — подсчитало агроведомство. Обнуление железнодорожных тарифов позволит стимулировать вывоз зерна, освободить хранилища и поддержать доходность сельхозпроизводителей Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов.



Согласно данным Минсельхоза, за последний месяц средняя цена на пшеницу 3-го класса в европейской части страны снизилась на 1450 руб. до 8140 руб./т, 4-го класса — на 1650 руб. до 6870 руб./т, 5-го класса — на 1560 руб. до 5750 руб./т, ячмень подешевел на 1130 руб. до 6050 руб./т, кукуруза — на 1120 руб. до 6760 руб./т. Это на 20−35% ниже по сравнению с экспортно-ориентированными регионами Юга России. Новая субсидия позволит, например, в Омской области повысить цены зерновых на 700−1600 руб./т, в Саратовской области — на 1500−1700 руб./т, в Воронежской — на 800−900 руб./т, в Орловской — на 700 руб./т.



Скидку предполагается предоставлять с момента вступления постановления в силу и до 30 июня 2018 года. Что касается финансирования, то в этом году предполагается выделить 1 млрд руб. за счет перераспределения средств между мероприятиями госпрограммы по развитию сельского хозяйства.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее выражал сомнение, что предлагаемые Минсельхозом льготы на перевозку смогут существенно повлиять на цены. «Не исключено, что они в первую очередь пойдут на перевозку и продажу интервенционного зерна, и тогда субсидии на рынке вообще не скажутся. Кроме того, эффект может быть незаметен, если доступ к этой субсидии будет сильно зарегулирован», — говорил «Агроинвестору» Сизов. В октябре на слушаниях в Совете Федерации статс-секретарь Объединенной зерновой компании Дмитрий Юрьев сообщил, что сейчас изучается возможность поставки на экспорт 500 тыс. т зерна из интервенционного фонда. Всего же, по данным замминистра сельского хозяйства Игоря Кузина, в 2017 и 2018 годах предполагается реализоваться 1,5 млн т интервенционного зерна. При этом, как полагает Сизов, попытка выровнять цены через преференции отдельным регионам — ненужная затея, сбивающая с толку бизнес. «Производители зерна могут получить мотивацию выращивать его еще больше в тех регионах, где это не имеет экономического смысла, а рентабельность переработчиков резко снизится <…> Более разумным было бы сконцентироваться на улучшении условий ведения бизнеса для всех — например, добиваться снижения железнодорожного тарифа для всех регионов», — сказал Сизов. С 1 октября РЖД ввели скидку в 10,3% на перевозку зерна из семи регионов в российские порты.



НСЗ, в свою очередь, считает новую субсидию нужной и своевременной мерой, однако с учетом масштабности проблемы ограничиваться только ей одной не стоит. «Сельхозпроизводители убирали урожай будучи уверенными в том, что у них будут хорошие перспективы для дальнейшего развития, обновления техники, снижения кредиторской задолженности», — констатирует Скурихин. Ориентиром для аграриев были утвержденные еще весной цены для закупок в интервенционный фонд. «А в итоге получили «новые правила игры» — смену механизма регулирования и убыточные цены реализации. При этом была выбрана одинаковая мера для всех регионов без учета их особенностей, технических и технологических транспортных возможностей, а также новых налоговых правил, обусловленных хартией, которая требует заключать договоры напрямую с сельхозпроизводителями, минуя посредников», — добавил Скурихин. По мнению НСЗ, для обеспечения приемлемой рентабельности производства кроме компенсации железнодорожного тарифа необходимо оперативно начать закупочные интервенции, предоставить льготные кредиты переработчикам на приобретение сырья, а также стимулировать экспорт зерна и муки.



К 30 октября зерновые и зернобобовые агрокультуры в России были обмолочены на 96,1% площадей, собрано 135,2 млн т зерна в бункерном весе против 119,8 млн т годом ранее. В том числе урожай пшеницы превысил аналогичный прошлогодний показатель на 12 млн т и составляет 87,8 млн т в первоначально оприходованном весе, ячменя — на 2,5 млн т до 21,5 млн т. Кукурузы намолочено на 1,3 млн т меньше по сравнению с аналогичной датой 2016-го — 8,4 млн т. Экспорт зерна в этом сезоне, по данным ФТС к 25 октября, вырос на 27% до 15,8 млн т, объем вывоза пшеницы составил 12,2 млн т (+21% к аналогичному периоду 2016/17 сельхозгода), ячменя — 2,4 млн т (в 1,7 раза больше), кукурузы — 1,1 млн т (+29%). По оценке Минсельхоза, для стабилизации внутренних цен на зерно и поддержания уровня доходности аграриев до конца сезона необходимо вывезти не менее 44 млн т зерна, что на 8,5 млн т больше, чем в сезоне-2016/17.

