Министерство транспорта (Минтранс) России прорабатывает меры для решения проблемы нехватки вагонов, в том числе для перевозки зерна. Как сообщила «Агроинвестору» представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина, ситуация, связанная как с перевозкой зерна, так и соли, и щебня, сейчас комплексно изучается министерством. «К нам они предложения еще не внесли», — отметила она.



Минтранс проработал поручение правительства, в свою очередь сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства. В качестве одной из мер ведомство предлагает продлить рабочую неделю сотрудников Россельхознадзора, ответственных за оформление документов на железнодорожные перевозки зерна. «Это позволит выполнять отгрузки и по выходным», — указал он. Кроме того, ведомство предлагает внести поправки в закон, устанавливающие штрафы за простой вагонов для грузоотправителей и на станциях выгрузки. Размер штрафов пока не определен.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько назвал предложение о продлении работы сотрудников Россельхознадзора на выходные дни правильной мерой. «Принятие такого решения могло бы повысить оборачиваемость вагонного парка на 10−15%", — прокомментировал он «Агроинвестору». В то же время, по его словам, вводить штрафы за простой вагонов нет смысла. «Я думаю, что эта мера излишняя и ни к чему не приведет», — отметил Рылько. Он пояснил, что есть и объективные причины, приводящие к простою вагонов, и отличить их порой бывает непросто. Как ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, в частности, простои могут возникать на разгрузке судов. «Сейчас эта система, в основном, уже отработана, и вагоны в целом достаточно динамично подходят к судам. Однако, к примеру, был период непогоды в Новороссийске, когда суда не загружались, а значит, вагоны также простаивали», — рассказывал Корбут.



О проблемах с перевозкой по железной дороге рекордного урожая зерна заявил целый ряд российских регионов. Так, как сообщила в среду администрация Санкт-Петербурга, в условиях рекордно высокого сбора зерновых и значительного увеличения экспорта «предприятия мукомольной отрасли Санкт-Петербурга выразили обеспокоенность вероятными сложностями с распределением железнодорожных вагонов при планировании будущих поставок». Как пишет «Коммерсантъ», о трудностях с поставками вагонов у ряда мукомольных предприятий города губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уведомил Аркадия Дворковича. В письме Полтавченко говорится, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства, сообщил «Коммерсантъ».



Позднее глава комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин опроверг информацию о возможном возникновении дефицита хлеба, объявив, что Минтранс принял решение «оказать содействие в скорейшей организации поставок вагонов для перевозки закупленного зерна в Санкт-Петербург». Ранее вопрос дефицита вагонов поднимался на совещании правительства Воронежской области. Кроме того, о проблемах с перевозкой зерна заявляли представители Курской и Курганской областей.



К 24 октября в России зерновые и зернобобовые агрокультуры обмолочены с 96% уборочных площадей, получено 134,3 млн т зерна в бункерном весе (в 2016-м — 118,2 млн т). В том числе 87,7 млн т пшеницы, 21,5 млн т ячменя и 7,9 млн т кукурузы, сообщает Минсельхоз. Согласно оперативной информации ФТС, с начала сезона к 18 октября экспорт зерна составил 14,5 млн т, что на 22% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе объем вывоза пшеницы в сезоне-2017/18 к настоящему времени достиг 11,2 млн т (+16% к аналогичному периоду 2016/17 сельхозгода), ячменя — 2,2 млн т (в 1,6 раза больше), кукурузы — более 1 млн т (+40%). По подсчетам аналитического центра «Русагротранса», в сентябре вывоз составил рекордные 4,9 млн т. «Каждый месяц отгрузки идут с превышением прошлогодних объемов, и так будет продолжаться в течение всего сезона», — ранее говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



По данным РЖД, в сентябре погрузка зерна на сети компании выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 2,23 млн т. При этом погрузка зерна на экспорт увеличилась на 61%, превысив 1,38 млн т. Для привлечения дополнительных объемов грузов принято решение о предоставлении скидки 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей. Скидка действует с 1 октября 2017 года до 30 июня 2018 года.

