В Воронежской области обострилась проблема задержек с перевозкой рекордного урожая в порты. Как было озвучено на совещании в правительстве региона, из запрошенных воронежскими экспортерами с начала октября 4086 вагонов согласовано выделение лишь 2265, а фактически — намного меньше, сообщает «Коммерсантъ». Всего до конца года Воронежская область планирует отгрузить на экспорт 670 тыс. т зерна: 250 тыс. т в октябре, 220 тыс. т в ноябре и 200 тыс. т в декабре.



Первый заместитель руководителя департамента аграрной политики Воронежской области Александр Бочаров сообщил о задержках с отправкой зерна преимущественно через порт Новороссийск, а также свекловичного жома через латвийскую Лиепаю из-за того, что перегруженные порты не принимают составы. По словам замгендиректора по развитию Юго-Восточного региона «Русагротранса» Николая Баркова, «вагонов нет, потому что у трейдеров они под погрузкой простаивают по пять суток». «Мы заказали во всех регионах присутствия 1,4 тыс. вагонов, заявки нам одобрили — а вагонов нет», — в свою очередь рассказал на совещании гендиректор «УК Продимекс-Сахар» Виталий Круглик. Группе «Авангард-Агро» одобрена поставка лишь четверти запрошенных вагонов. «Из 300 вагонов в сентябре нам согласовали 73, из них 16 мы до сих пор не дождемся, — заявил гендиректор Острогожского завода по производству солода (входит в «Авангард-Агро») Владимир Ламтев. — Мы так за десять лет не сможем отправить то зерно, которое запланировали в этом году».



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 10 октября в Воронежской области обмолочено 89% уборочных площадей под зерновыми агрокультурами, уже собрано более 5 млн т зерна. Собственная потребность региона в зерне оценивается в 3,5 млн т.



О нехватке вагонов для перевозки зерна заявляют и другие регионы. Так, по словам вице-губернатора Курской области Алексея Золотарева, регион готов экспортировать 500 тыс. т зерна, однако пока не может его вывезти. На реализацию излишков рассчитывают и в Курганской области, собравшей в этом году рекордные 2,1 млн т зерна. «Сейчас все перевозки по железной дороге расписаны, мы сможем отправить нашу пшеницу не раньше нового года», — сообщил «Ura.ru» депутат Курганской областной думы Олег Колташов.



«Ситуация с вагонами действительно непростая, однако работа в этом направлении идет достаточно активно, и Минсельхоз предпринимает меры, которые должны урегулировать эти вопросы», — отметил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, основная причина — это проблемы с оборачиваемостью вагонного парка. «А в ее основе целый комплекс факторов. Например, где-то не организована или организована не должным образом работа в выходные дни. Соответственно, если в выходные дни предприятия не ведут отгрузки, то вагоны простаивают. Где-то могут возникнуть простои и на разгрузке судов, хотя сейчас эта система, в основном, уже отработана, и вагоны в целом достаточно динамично подходят к судам. Однако, к примеру, был период непогоды в Новороссийске, когда суда не загружались, а значит, вагоны также простаивали», — рассказал Корбут.



По данным РЖД, в сентябре погрузка зерна на сети компании выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила порядка 2,23 млн т. При этом погрузка зерна на экспорт выросла на 61%, превысив 1,38 млн т. Лидерами по объемам погрузки зерна в сентябре стали Ставропольский край (415 тыс. т, +57%), Краснодарский край (228 тыс. т, +20%), Саратовская (202 тыс. т, +52%) и Волгоградская (177 тыс. т, +48%) области. «ОАО РЖД принимает необходимые меры по обеспечению вывоза всего объема предъявляемого к перевозке груза», — заверила пресс-служба компании. Она напомнила, что для привлечения дополнительных объемов грузов принято решение о предоставлении скидки 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей. Скидка действует с 1 октября 2017 года до 30 июня 2018 года.



Согласно оперативной информации ФТС, с начала сезона к 4 октября экспорт зерна составил 12,5 млн т, что на 20% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе объем вывоза пшеницы в сезоне-2017/18 к настоящему времени достиг 9,6 млн т (+12% к аналогичному периоду 2016/17 сельхозгода), ячменя — почти 2 млн т (в 1,5 раза больше), кукурузы — 837 тыс. т (в 1,7 раза больше). К 10 октября в стране намолочено 129 млн т зерна в бункерном весе, по данным Минсельхоза, осталось убрать еще 8% посевов.

