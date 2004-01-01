Уберизация перевозок сельхозгрузов. IT-технологии завоевывают рынок транспортировки продукции АПК

По технологии «Uber для грузовиков» в России сегодня работают сервис iCanDeliver (по собственным данным, объединяет более 13 тыс. дальнобойщиков) и GroozGo (2 тыс. перевозчиков). По информации Фонда развития интернет-инициатив, объем российского рынка «умной логистики» сегодня оценивается в 4−15 млрд руб. в год при обороте всего рынка грузоперевозок в 2,5 трлн руб.

По мнению участников рынка, важным моментом для успеха новой платформы является возврат НДС. «Рынок будет переходить на работу с НДС, и хотелось бы понимать, есть ли возможность его возврата при заказе перевозок через платформу Smartseeds», — говорит Роман Бондарев из «РЗ Агро». Основатель проекта Кирилл Подольский уверяет: весь подлежащий возмещению НДС, безусловно, будет учитываться. «Мы работаем по прозрачной схеме, активно сотрудничаем с ФНС для ведения всего документооборота, и поэтому у перевозчиков не будет проблем с налоговой службой при работе в нашей системе», — утверждает он.

Автоматизация играет ключевую роль в повышении эффективности бизнеса. Например, пассажирские перевозки уже давно осуществляются в автоматическом режиме через мобильные приложения, которые позволяют сводить клиента и поставщика услуги без посредников. При этом пассажир заранее знает, сколько он заплатит за поездку, видит, когда за ним приедет машина, и может понять, в какой точке маршрута он находится во время поездки. На сегодняшний день в мире есть подобные сервисы и для перевозок аграрной продукции, однако в России до недавнего времени созданием полноценных IT-решений для транспортировки сельскохозяйственных грузов никто не занимался.



Сложные схемы

По степени автоматизации бизнес грузоперевозок в нашей стране сегодня не отличается от уровня 1998 года, уверен Кирилл Подольский, основатель платформы Smartseeds — полностью автоматизированного сервиса для доставки сельхозпродукции, который был запущен в июне текущего года. Между тем с ростом производства зерна и его экспорта объемы транспортировок как внутри страны, так и на внешние рынки с каждым годом неизменно увеличиваются.



По уровню развития сектор грузоперевозок в России сейчас сильно уступает производственному. «Эффективность всей транспортной инфраструктуры в аграрном секторе существенно отстает от эффективности выращивания агрокультур, — говорит директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Рудольф Булавин. — Если по последнему показателю наша страна добилась больших успехов в плане технологий и себестоимости производства зерна, то в части организации его перевозок еще непочатый край работы».



Большинство агрокомпаний для доставки сельхозпродукции пользуются услугами транспортных фирм-агрегаторов, которые объединяют и частных перевозчиков, и небольшие транспортные компании, рассказывает председатель совета директоров «Агроко» Алексей Иванов. Грузоотправитель через диспетчера подает заявку на перевозку, заключает контракт с компанией-агрегатором, по завершении доставки груза составляются накладные, агрегатор выставляет счета, которые оплачиваются заказчиком, и рассчитывается с перевозчиком, оставляя себе комиссию за оказание посреднических услуг, разъясняет он схему работы.



Рынок грузоперевозок частично консолидирован, говорит операционный директор агрохолдинга «РЗ Агро» Роман Бондарев. В компании 90% перевозок зерна от хозяйства до порта и элеватора осуществляется наемным автотранспортом. «Мы заказываем грузовики через компании, которые как имеют небольшой собственный автопарк, так и сотрудничают с частными перевозчиками в качестве посредников, — делится он. — Есть небольшие индивидуальные предприниматели, которые владеют 20 КамАЗами, и очень много частников, у которых по одной грузовой машине. Все они работают через транспортные компании». Также на рынке грузоперевозок есть фирмы, которые оперируют большим количеством автомобилей, не находящихся в их собственности. Это «наемный флот», раздробленный по многочисленным ИП, и в портфеле каждого «диспетчера» может быть от 500 до 1000 КамАЗов. «Но мы заключаем договор не с самими перевозчиками, а с предприятием, которое распределяет заказы», — поясняет Бондарев. При этом рынок перевозчиков не консолидирован: множество водителей грузовиков не оформлены как индивидуальные предприниматели и уходят от налогов, взаимодействуя через посредников.



Еще одна трудность существующего механизма взаимодействия грузоотправителя и перевозчика состоит в том, что поиск последнего может занимать от нескольких часов до нескольких дней, при этом ни одна из сторон не может быть уверена в выполнении обязательств другой, ведь диспетчеры не несут ответственности ни за оплату, ни за сохранность груза. «Бывает, что агрегаторы заключают контракт на перевозку объемного груза, но не могут найти транспорт для выполнения заказа в полном объеме», — рассказывает Иванов. Он подчеркивает, что компании-агрегаторы гораздо более внимательно относятся к аграриям, которые делают крупные заказы. «А у нас небольшая компания, объемы перевозки зерновых составляют лишь несколько десятков тысяч тонн, поэтому наши интересы для перевозчиков менее важны, чем интересы больших клиентов», — считает он.



В высокий сезон перевозки дороже

Существующая система взаимодействия между грузоотправителем и перевозчиком, по мнению аграриев, сопряжена с рядом проблем, одна из которых — непрозрачное ценообразование: заказчик не всегда знает заранее, какую сумму ему нужно будет заплатить за доставку груза. Тарифы на перевозки — одна из наиболее острых проблем, считает Булавин. Как правило, зерно, особенно на небольшие расстояния, перевозят автотранспортом. Для транспортировки больших объемов и на длинные расстояния используют железнодорожные составы. «Несмотря на то, что наша страна давно перешла на рыночную экономику, в секторе железнодорожных перевозок, по сути, монополия: всего на одну компанию — «Русагротранс» — приходится более 62% всех перевозок, а при транспортировке на экспорт — около 75%, — знает Булавин. — На фоне ежегодного повышения тарифов железной дороги и, соответственно, увеличения стоимости перевозок по ней многие сельхозпроизводители и экспортеры стали больше использовать автотранспорт». Стоимость доставки машинами сравнялась с ценой на транспортировку по железной дороге. А если расстояние не превышает 1 тыс. км, то по стоимости услуги автотранспорт вполне может конкурировать с железнодорожным.



Ростовская компания «Зерно-Трейд» (экспортер зерна) половину грузоперевозок осуществляет железнодорожным транспортом, половину — автомобильным. При перевозках автотранспортом существует ярко выраженная сезонность тарифов, обращает внимание гендиректор предприятия Сергей Потапов. «Когда начинается сбор урожая, на автомобильный транспорт сильно возрастает спрос, поэтому увеличиваются цены на перевозки, — рассказывает он. — Очень сложно отслеживать динамику их изменения, трудно предсказать, как они изменятся». В условиях отсутствия прозрачности ценообразования нет возможности правильно производить расчеты и заранее определять расходную часть. Иванов соглашается: во время сбора урожая тарифы на перевозку зерна могут быть вдвое выше, чем в остальное время. К тому же бывают ситуации, когда уже после заключения контракта на определенную сумму исполнитель повышает стоимость своих услуг.



Разница в цене перевозок сельхозпродукции в высокий и низкий сезоны существенна, вторит ему Бондарев. «В высокий сезон в Ростовской области перевозка тонны сельхозпродукции на расстояние 100−110 км может составлять 620−650 руб., а в низкий — 480−500 руб. То есть в период уборки перевезти зерно обойдется на 35% дороже, причем чем больше урожайность, тем выше тарифы», — утверждает он.



Цены на перевозку могут меняться в зависимости не только от сезонного фактора, но и от спроса на транспортировку груза в определенном направлении. Например, если существует большой спрос на перевозку до портов, а машин для доставки в этом направлении не хватает, цена будет выше, чем на перевозку груза на такое же расстояние по менее популярному маршруту, поясняет Булавин. В сегменте автомобильных грузоперевозок тарифы меняются достаточно гибко, в отличие от железнодорожных, добавляет он.



В наступившем сезоне тарифы автотранспорта при перевозках на длительные расстояния выросли на 30%, а на короткие — более чем в полтора раза, с 250 руб./т до 400 руб./т, говорит гендиректор липецкого «Агробизнеса» Александр Чил-Акопов. Особенно высока плата за перевозку подсолнечника. «Если другие агрокультуры выгружаются за полчаса-час, то на выгрузку этой очереди могут стоять сутки, и перевозчики стараются компенсировать свои временные затраты за счет увеличения тарифов», — поясняет он.



Для транспортировки своих сельхозгрузов компания использует или предприятия, у которых есть свой автотранспорт, или индивидуальных предпринимателей, живущих в том же регионе и имеющих один-два грузовика, или компании-агрегаторы. Исполнители заказа, особенно мелкие, зачастую меняют свои тарифы в сторону повышения на 5−10%, даже если уже есть договоренность на определенную стоимость данной услуги, делится Чил-Акопов.



IT поможет решить проблемы?

Для современных бизнес-реалий уровень автоматизации взаимодействия перевозчика и грузоотправителя крайне низок. Поиск перевозчика осуществляется путем телефонных звонков, рассылок, досок объявлений. Решить часть проблем в секторе грузоперевозок можно с помощью IT-платформы Smartseeds, которая представляет собой сервис транспортировки грузов на территории России, уверен Подольский. Это единая система, объединяющая основных участников рынка — агрохолдинги, экспортеров и переработчиков сельхозпродукции — с крупнейшей базой перевозчиков России. Бизнес-модель Smartseeds аналогична привычным сервисам заказа такси — Uber, Gett, Яндекс. Такси. Отличием является работа в b2b-сегменте с крупными грузовладельцами. Система обещает обеспечивать прозрачное ценообразование, предоставлять транспорт и осуществлять полный цикл организации сервиса: страхование грузов, документооборот, гарантированную быструю оплату, ведение бухгалтерского учета и онлайн-мониторинг.



Первая партия зерна в объеме 255 т с помощью этой IT-платформы была перевезена на юге России в сентябре. Заказчиком выступил «Зерно-Трейд». Зарегистрированный в системе Smartseeds перевозчик — ИП Тарасенко — в течение двух дней выполнил заказ, доставив груз от сельхозпроизводителя на зерновой терминал в городе Таганроге. «Признаться, мы с осторожностью приняли это предложение — воспользоваться Smartseeds для доставки груза в порт, но захотелось попробовать новую технологию, — рассказывает Потапов. — Груз был доставлен в срок и без проблем. Полученный опыт не разочаровал».



Схема работы платформы следующая: заказчик размещает заявку, указывая объем, тип груза и маршрут, система производит автоматический расчет стоимости и срок исполнения, в случае согласия заказчика заявка публикуется. Зарегистрированный в Smartseeds перевозчик видит размещенные в системе заказы и принимает тот, который готов выполнить. В назначенное время он забирает груз в пункте погрузки и начинает доставку в место назначения. Получатель принимает груз, фиксируя его недостачу в случае утери, система автоматически формирует все необходимые документы. После завершения перевозки и подписания документов заказчиком производится оплата. Стоимость услуг по перевозкам будет сопоставима с рыночной, утверждают создатели платформы.



Благодаря Smartseeds удастся решить многие проблемы на рынке грузоперевозок, считает Подольский. Например, при существующих схемах — через компании-агрегаторы, которые не несут никакой ответственности ни за сохранность груза, ни за его своевременную доставку — между грузоотправителем и исполнителем заказа могут возникнуть конфликтные ситуации, наиболее частые связаны с разницей в отгруженном и принятом весе и с временем простоев. Доказать простои сейчас очень сложно, так как автомобиль может по объективной причине встать в пробку на дороге из-за загруженного движения или аварии. Сервис Smartseeds позволит заказчику с монитора компьютера или через мобильное приложение в любой момент увидеть, в какой точке маршрута находится его груз. Водители также будут знать, что система ведет полный учет их работы посредством компьютерного мониторинга. «Если же говорить о потерях по весу груза, то существуют определенные нормы по данному показателю на каждые 100 км. Если потери превышают допустимые пределы — в силу плохой герметизации кузова или умышленных действий водителя — мы будем нести ответственность за них перед грузовладельцем, а водителей станем штрафовать, — рассказывает Подольский. — Если не довезли необходимое количество зерна, грузовладелец получит компенсацию».



Кроме того, каждый заказчик в системе создаст свой личный кабинет, с помощью которого сможет видеть цены на услуги — они будут открыты, прозрачны и доступны любому. Заказчики будут знать, в какой день какие были расценки на перевозки.



Еще одна проблема, которую возможно будет решить благодаря новому сервису, — простои грузового сельскохозяйственного транспорта в портовых городах, таких как Азов, Таганрог, Новороссийск, Ростов-на-Дону, уверяет Подольский. Доставка сельхозгрузов на новороссийский зерновой терминал «КСК» (входит в группу «Дело») осуществляется преимущественно автотранспортом. Бывают случаи, что из-за непогоды суда задерживаются, и у сотрудников порта нет возможности принимать машины. «Порой грузовики стоят на терминале неделю, а то и десять дней, ожидая своей очереди, — рассказывает гендиректор «КСК» Алексей Амаев. — И хотя мы информируем экспортеров по телефону или электронной почте о том, что у нас нет возможности принимать грузы, а они, в свою очередь, сообщают об этом перевозчикам, грузовики все равно едут в порт на свой страх и риск».







Для того, чтобы решить эту проблему, сервис Smartseeds организует систему мониторинга, благодаря которой можно будет контролировать движение грузового транспорта, его стоянки и остановки в черте города и несанкционированных для этого местах. Весь транспорт, зарегистрированный в сервисе, будет виден представителям муниципалитетов в их личном кабинете через трекеры, которые будут установлены на грузовой транспорт. Кроме того, эти трекеры дадут возможность организовать электронные очереди на терминалы. Терминал предоставляет тайм-слоты (от time slot — временной интервал), во время которых обслуживается одна единица транспорта, и машины будут приезжать ко времени выгрузки, а не создавать живую очередь, как сейчас. «Если каждый автомобиль будет привязан к тайм-слоту, то отпадет проблема нерегулируемых очередей, грузовики будут прибывать на терминал к нужному времени, а ждать своей очереди они смогут на перехватывающих парковках или на парковках на трассе рядом с кафе, автозаправками», — рассуждает Подольский. Введение электронных очередей и тайм-слотов действительно может решить проблему простоя автотранспорта на терминалах, так как водители будут четко понимать, к какому времени им подъезжать к разгрузке, соглашается Амаев. По его мнению, услуга по электронной диспетчеризации будет работать только в связке «терминал — трейдер — перевозчик», что позволит терминалу оперативно информировать трейдера о потребностях терминала в том или ином грузе, а трейдер сможет управлять грузопотоком, исходя из своих обязательств перед перевозчиком.



Сложности будут

Главной трудностью компании Smartseeds будет поиск перевозчиков, считают эксперты. «Для того, чтобы сервис заработал, его создателям необходимо набрать некую критическую массу перевозчиков. Сейчас в России значительная часть перевозок осуществляется по «серой» схеме, а участие в системе подразумевает, что бизнес должен быть «белым», без ухода от налогов, — комментирует гендиректор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Захотят ли перевозчики работать по такой схеме — вопрос открытый».



Подольский полагает, что в скором времени перевозчикам в любом случае придется перестраиваться на легальные схемы ведения бизнеса. «Мы будем консультировать предпринимателей, так как понимаем, какая схема — самая законная и комфортная для них в плане уплаты налогов, — говорит он. — Постараемся убедить перевозчиков, что можно работать законно и это будет дешевле, чем использовать тот механизм, по которому они действуют сейчас».



Кроме того, через трекеры IT-платформы можно будет не только получать тайм-слоты при въезде на терминалы, но и видеть заказы. Однако принимать их смогут только те перевозчики, у которых заключен договор со Smartseeds. «Мы докажем им, что работать через систему по «белой» схеме выгоднее. Ведь водители смогут оперативно получать заказы и оплату за них, им не придется брать на себя вопросы, связанные с заполнением документов и решением проблем с грузоотправителями, — обещает Подольский. — Все, что нужно будет делать перевозчикам — это вовремя исполнять заказы».



Среди проблем, с которыми могут столкнуться разработчики приложения Smartseeds, можно отметить отсутствие или нестабильность соединения с интернетом в некоторых местах нахождения потенциальных заказчиков сервиса. «Если клиент находится в поле, он не сможет оформить заказ через компьютер. Конечно, есть вариант воспользоваться смартфоном с мобильным интернетом, но это тоже в некоторых районах может быть проблематичным из-за нестабильности сотовой связи», — отмечает Рудольф Булавин.



Крайне важным критерием успеха проекта является гарантия подачи машины, считает Бондарев. «С пассажирскими такси все просто. Вы вызываете машину, и если она не пришла, то выходите на улицу и ловите другую или заказываете по телефону. А если машина не придет в нашем случае, то мы не сможем заказать ее также оперативно, как легковое такси», — обращает внимание он. Сервис Smartseeds был бы интересен «РЗ Агро» при условии составления с поставщиком услуги перевозок контракта, который даст гарантию выполнения обязательств перед заказчиком. «Важно понимать, что перевозчик не решит перейти к другому клиенту, если взялся выполнить наш заказ. Мы должны быть уверены, что машина точно придет, и если перевозчик нас подведет, то он должен будет заплатить штраф, — говорит топ-менеджер. — Также меня волнует надежность, мы хотим понимать, что груз будет доставлен и не уйдет «налево»».



По мнению Алексея Иванова, подобный сервис может быть удобен грузоотправителям, а также владельцам небольших парков машин, которые могут подключиться к этой платформе как поставщики услуг. Его компания готова воспользоваться данным сервисом при условии, что с его помощью обязательства по грузоперевозкам будут исполняться вовремя и качественно. «Автоматизированный сервис для перевозки сельхозпродукции, безусловно, будет нам интересен, при условии, что он обеспечит сохранность груза и конкурентоспособные тарифы», — отмечает Чил-Акопов. Главное преимущество Smartseeds — возможность планировать расходы на перевозки, «гибкость» системы. Эта система прозрачна, и в этом ее преимущество, считает Потапов.



Благодаря платформе эффективность работы зернового рынка может повыситься, думает Сизов. «Производители будут меньше платить за перевозку, более оперативно получать транспорт, а владельцы грузовиков смогут эффективнее их использовать — степень загрузки перевозчиков возрастет», — рассуждает он. Если Smartseeds предложит грузоотправителям высокую скорость поиска исполнителя заказа и доставки, конкурентоспособную цену и даст гарантию своевременной перевозки зерна, а владельцу автотранспорта — возможность быстрого поиска клиента и гарантию своевременных и оперативных расчетов, то сервис будет пользоваться спросом, уверен эксперт.



«Такие технологии успешно используются в разных странах мира. И неудивительно, что они приходят в Россию. Важно, чтобы они были удобны участникам рынка и приносили доход владельцу», — говорит Булавин. Однако крайне важно, чтобы софт данного сервиса функционировал бесперебойно, чтобы можно было на планшете или компьютере оперативно найти перевозчика. Если платформа будет работать без сбоев и к тому же предоставит приемлемые тарифы, то Smartseeds не только сможет конкурировать с существующими на рынке автоперевозчиками, но и заберет часть трафика у РЖД, не исключает эксперт.

