Минсельхоз не исключает риск возникновение дефицита мощностей по хранению зерна в отдельных районах Новосибирской области. Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, мощности по хранению зерна в регионе составляют 3,7 млн т, в том числе 2,2 млн т в сельхозорганизациях, 1,3 млн т на элеваторах и хлебоприемных предприятиях и 219 тыс. т — на перерабатывающих предприятиях.



Объем же ресурсов зерна в регионе в сезоне-2017/2018, по оценке аграрного ведомства, составит около 3,4 млн т. «Дефицит мощностей хранения возможен в отдельных районах Новосибирской области», — констатировал представитель министерства. К 26 октября в Новосибирской области было обмолочено 99,8% площадей, с которых получено 3,04 млн т зерна в первоначально оприходованном весе — на 472 тыс. т или на 18% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Однако после сушки и подработки объем урожая будет ниже, напомнил представитель пресс-службы. Запасы зерна на начало уборки (1 августа 2017-го) были на уровне 640 тыс. т. «Потребление зерна в 2016 году в Новосибирской области составило 1,6 млн т, ежемесячный расход — 133 тыс. т. Кроме того, в 2016 году из региона вывозилось около 40 тыс. т в месяц, таким образом, используется не менее 170 тыс. т зерна в месяц», — подсчитали в Минсельхозе.



О дефиците мощностей элеваторов и хлебоприемных предприятий в области ранее в октябре сообщили местные СМИ. Так, по данным «РБК Новосибирск», емкость 28 имеющихся элеваторов и зернохранилищ составляет 1,5 млн т — вдвое меньше, чем полученный урожай. По словам главы ассоциации «Новосибирские элеваторы» Александра Теплякова, элеваторы уже заполнены на 100%. «Аграрии привозят нам зерно на просушку, а потом забирают его обратно и размещают на своих площадях, так как мы ничего им предложить не можем», — заявил Тепляков (цитата по Infopro54.ru). Он также отметил, что из-за нерешенности вопроса со льготными тарифами на перевозку вывозить зерно за пределы региона невыгодно. «На нашем традиционном рынке — на Западе России — потребитель выдвигает такие условия, что здесь мы должны закупать зерно у хозяйств по 3 тыс. руб. за тонну», — пояснил Тепляков.



24 октября в ходе селекторного совещания глава новосибирского Минсельхоза Василий Пронькин заявил, что на элеваторах и хлебоприемных предприятиях для приемки зерна урожая 2017 года свободно 44,6% от общей мощности единовременного хранения. По словам министра, в среднем за день в октябре отгружается по 9,5 вагона зерна. В конце августа Минсельхоз Новосибирской области сообщал, что на хлебоприемных предприятиях и элеваторах области хранится 509 тыс. т зерна, в том числе 423 тыс. т — интервенционного фонда. В целом, по данным «Объединенной зерновой компании», по состоянию на начало года на территории Сибирского федерального округа хранилось 1,7 млн т интервенционного зерна.



В августе участники рынка заявляли о нехватке мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе. В частности, проблемы наблюдались в Самарской, Саратовской, Пензенской областях. Сообщалось о случаях отказа элеваторов в приеме зерна и о том, что цены на услуги по хранению выросли на несколько десятков процентов. Чтобы убрать излишки с рынков Поволжья, Урала, Сибири глава Минсельхоза Александр Ткачев обещал обнулить тарифы на перевозки зерна по направлению к портам. Как сообщил «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства, ведомство уже подготовило постановление по компенсации железнодорожных затрат на перевозку зерна из удаленных от портов регионов, в том числе Новосибирской области.



По оперативной информации Минсельхоза, в целом по стране к 26 октября зерновые и зернобобовые агрокультуры убраны с 95,9% площадей, намолочено 134,7 млн т в первоначально оприходованном весе — на 13% больше, чем годом ранее. Однако 7−8% нынешнего рекордного урожая в этом сезоне Россия может потерять из-за проблем с хранением, ранее говорил «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Многие аграрии будут вынуждены просто положить зерно в свои амбары, предназначенные для техники, и весной заметная его доля будет поражена насекомыми. «При действующих в первые месяцы сезона ценах хранить зерно на элеваторах во многих регионах экономически невыгодно», — констатирует Злочевский.

