Запасы зерна в России к началу октября на 16,5% или на 8,2 млн т превысили показатели на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Росстат, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 57,8 млн т зерна против 49,6 млн т годом ранее.



Месяцем ранее запасы зерна превышали соответствующий прошлогодний уровень на 10,5% (4,9 млн т), составляя чуть более 51 млн т. Таким образом, к 1 сентября запасы впервые в современной российской истории превысили отметку в 50 млн т. В течение сентября этот объем увеличился еще на 6,7 млн т, обновив рекорд, отмечает аналитический центр «СовЭкон». «Превышение над исторически высокими показателями прошлого сезона возросло, несмотря на рекордные темпы экспорта», — констатируют аналитики центра. На рекордном уровне в 19,9 млн т находятся и запасы зерна в заготовительных и перерабатывающих предприятиях, что на 3,6 млн т или на 22% выше, чем год назад. «Иными словами, емкости хранилищ на пределе», — указывают эксперты.



Наиболее существенный рост запасов зерна относительно прошлого года произошел в Южном федеральном округе. В течение сентября разрыв с уровнем 2016 года увеличился с 27% до почти 30%, к 1 октября в южных регионах имелось 14,2 млн т зерновых, что составляет примерно четверть всех российских запасов. В том числе в Краснодарском крае запасы зерновых превышали прошлогодние на 14%, в Волгоградской области — на 55%, Ростовской области — на 38%. Также заметный рост запасов зафиксирован в Приволжском федеральном округе — если к началу сентября здесь было на 4% меньше зерна, чем годом ранее, то к началу октября уже наблюдается превышение на 24% до 11,6 млн т. При этом в таких крупных зернопроизводящих регионах округа, как Саратовская и Самарская области запасы зерновых оказались выше на 62% и 64%, в Оренбургской области — на 36%. Рост наблюдается и в Центральном округе — к 1 октября здесь было накоплено 15,6 млн т зерна, что на 21% больше, чем годом ранее. Самый значительный объем среди центральных регионов — в Курской области, где зерна на 53% больше уровня 2016-го, а также в Воронежской (+23%) и Белгородской (+15%) областях. На Урале запасы выше прошлогодних на 15%.



В то же время на Северном Кавказе объем запасов сейчас на 4,2% ниже прошлогоднего и составляет 5,4 млн т. В частности, благодаря активному экспорту зерна в Ставропольском крае запасы на 4,2% ниже прошлого года, в Дагестане — на 42%, в Кабардино-Балкарии — на 53%. В регионах Сибирского федерального округа, где уборка урожая к началу октября была завершена на 80%, запасы зерна были ниже прошлогодних на 0,5% (6,8 млн т), а на Северо-Западе, выполнившем к этому времени уборочные работы на 60%, хранилось на 10,3% меньше зерна, чем на 1 октября 2016-го (1 млн т).



Одновременно с ростом запасов увеличилась и реализация зерна. Так, согласно Росстату, отгрузки зерновых и зернобобовых агрокультур сельхозорганизациями в сентябре прибавили 18% к аналогичному периоду 2016-го, в том числе в Приволжском округе — на 33%, а в экспортно ориентированном Южном округе — на 38%. Так, аграрии Краснодарского края нарастили отгрузки на 56%, Ростовской области — на 25%, Татарстана — на 62%. Из общего объема запасов к октябрю в заготовительных и перерабатывающих организациях находилось 19,9 млн т зерна, из них 15,6 млн т пшеницы, в том числе 10,7 млн т пригодной на продовольственные цели, 2,5 млн т — ячменя и 0,7 млн т — кукурузы.



По данным Минсельхоза, к 19 октября зерновые и зернобобовые агрокультуры в стране обмолочены с 95% уборочных площадей, получено 133 млн т зерна в бункерном весе, что с учетом 5%-ной рефакции составляет 126,4 млн т в чистом весе. В том числе намолочено 87,6 млн т пшеницы в первоначально оприходованном весе при средней урожайности 32,1 ц/га, что на 4,2 ц/га выше прошлогоднего показателя. Ячменя произведено 21,4 млн т при урожайности в 27,9 ц/га против 23,5 ц/га в 2016-м. Кукурузы намолочено 7,1 млн т, однако эта агрокультура убрана пока с 51% площадей при средней урожайности 47,7 ц/га, что на 7,3 ц/га ниже, чем в прошлом году.



Итоговый урожай Минсельхоз оценивает в рекордные 130 млн т в чистом весе, потенциал экспорта — 40−45 млн т. Однако, по словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, даже вывоз 45 млн т не сможет избавить российский рынок от давления излишков. «Кроме рекордных показателей по валовым сборам мы получили и беспрецедентное давление на рынок в связи с наличием огромного количества предложения. И проблема даже не в том, что урожай 130 млн т, а в том, что он случился на фоне рекордных переходящих остатков. Мы недовывезли с прошлого сезона порядка 5 млн т», — напомнил Злочевский ранее на этой неделе на брифинге в «Национальной службе новостей». Поэтому, по его словам, даже при рекордном экспорте сбалансировать рынок не удастся. «И это большая проблема: сказывается давление на цены, которые уже снизились в 1,5 раза, а это, конечно, бьет по карманам крестьян», — сказал эксперт. По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, в сезоне-2017/18 переходящие остатки пшеницы в России вырастут до 17,3 млн т с 10,8 млн т на конец прошлого (без учета Крыма), ячменя — до 1,2 млн т против прошлогодних 0,8 млн т.

