Минсельхоз сообщил о начале разработки проекта правительственного постановления, в котором будут прописаны правила предоставления субсидий на перевозку зерна. Как следует из уведомления, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов, субсидии предполагается предоставлять в 2017—2018 годах «Российским железным дорогам» на возмещение «потерь в доходах, возникающих в результате перевозки зерновых грузов железнодорожным транспортом без взимания провозной платы».



Правила разрабатываются во исполнение поручения вице-премьера Аркадия Дворковича от 6 сентября, указано в уведомлении. Тогда глава Минсельхоза Александр Ткачев впервые объявил о возможном стимулировании экспорта зерна при помощи субсидирования экспортных железнодорожных перевозок. «Мы ставим вопрос, чтобы тариф был практически нулевым, но это касается РЖД. Тариф компаний-перевозчиков, конечно, останется. Но мы будем и их стимулировать снижать», — говорил тогда Ткачев. По словам министра, если уменьшить или обнулить железнодорожный тариф, прежде всего из регионов Поволжья, Урала, Сибири, то трейдерам станет выгодно покупать зерно в этих регионах. «Таким образом вывозить зерно на экспорт выгодно, на этом можно зарабатывать, это будет стимулировать хорошую цену», — отмечал он.



Общественное обсуждение проекта продлится до 27 октября. Планируемый срок вступления постановления в силу — ноябрь 2017 года. Ранее первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заявлял, что субсидирование тарифов может заработать «в 10-х числах октября». Тогда же он говорил, что применение нового механизма позволит обеспечить рост цен на зерно в среднем до 1 тыс. руб./т в каждом регионе, минимум — до 700 руб./т, подсчитал Хатуов. По оценке Ткачева, на субсидирование перевозок в этом сезоне понадобится порядка 3 млрд руб., это позволит снять с рынка около 2−3 млн т зерна и поднять внутреннюю цену в отдаленных регионах, приблизив ее к экспортной.



Однако директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов полагает, что эффект от субсидирования перевозок будет весьма ограниченным. «Цены достигли дна в конце сентября и сейчас повышаются под влиянием рыночных факторов. Но растут они в первую очередь в тех регионах юга страны, на которые не предполагается распространять субсидирование перевозок, и где нет скидок на железнодорожный тариф, введенные с октября», — напомнил Сизов «Агроинвестору». При этом эксперт сомневается, что в отдаленных от портов регионах предлагаемые Минсельхозом льготы на перевозку смогут существенно повлиять на цены. «Пока неизвестно, как эти субсидии будут использоваться. Не исключено, что они в первую очередь пойдут на перевозку и продажу интервенционного зерна, и тогда субсидии на рынке зерна вообще не скажутся. Кроме того, эффект может быть незаметен, если доступ к этой субсидии будет сильно зарегулирован», — полагает Сизов. Ранее в октябре на слушаниях в Совете Федерации статс-секретарь Объединенной зерновой компании Дмитрий Юрьев сообщил, что сейчас изучается возможность поставки на экспорт 500 тыс. т зерна из интервенционного фонда. А замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин сообщал, что всего в 2017 и 2018 годах предполагается реализоваться 1,5 млн т интервенционного зерна.



«Складывается впечатление, что государство отказывается от интервеционного механизма, что можно только приветствовать. С другой стороны, попытка выравнивать цены через преференции для отдельных регионов — это ненужная затея, сбивающая с толку бизнес, — добавляет Сизов. — Производители зерна могут получить мотивацию выращивать его еще больше в тех регионах, где это не имеет экономического смысла, а рентабельность переработчиков резко снизится». Добиться одного уровня цен на пшеницу, например, в Сибири и в Центре можно, но это будет означать разорение сибирских мукомолов. «Более разумным было бы сконцентрироваться на улучшении условий ведения бизнеса для всех — например, добиваться снижения железнодорожного тарифа для всех регионов, а не текущих семи», — полагает эксперт.



О необходимости субсидирования тарифов на перевозки зерна по железной дороге президент Владимир Путин говорил на совещании по вопросам развития сельского хозяйства в минувшую пятницу. По его словам, это нужно для того, чтобы «зерно, где бы они ни было произведено на территории Российской Федерации, было рентабельным на внутреннем рынке и на внешнем». В следующем году деньги на эти цели будут выделены из дополнительных 20 млрд руб., которые глава государства поручил выделить на поддержку АПК. «Мы говорим о продолжении субсидирования, из вот этих 20 дополнительных миллиардов, и тарифа на перевозки РЖД, и ставки по банковским кредитам», — указал Путин.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, к 16 октября в России собрано 131,4 млн т зерна в бункерном весе, в том числе 87,1 млн т пшеницы, 21,4 млн т ячменя и 6,3 млн т кукурузы. Зерновые и зернобобовые агрокультуры осталось убрать с 6,1% площадей.

