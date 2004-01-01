Ряд регионов намерены обратиться в Минсельхоз с просьбой вывезти с элеваторов зерно интервенционного фонда урожая 2016 года. Как сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин, для решения вопроса на переговоры в Москву вылетела делегация от Новосибирской, Омской областей и Алтайского края во главе с руководителем ассоциации предприятий хранения и переработки зерна «Новосибирские элеваторы» Александром Тепляковым. Заместитель Александра Теплякова Денис Тепляков заявил «Агроинвестору», что переговоры с Минсельхозом они пока не комментируют.



По словам Пронькина, в Новосибирской области в зернохранилищах находится более 430 тыс. т зерна интервенционного фонда. «Мы рассматриваем вопрос под потенциальный урожай следующего года. На сегодня на элеваторах в 1,3 млн т разового хранения находится около 500 тыс. т зерна, из них 430 тыс. т — зерно интервенционного фонда. То есть у нас могут возникнуть проблемы с хранением зерна нового урожая», — пояснил он. По словам депутата законодательного собрания Новосибирской области Юрия Бугакова, проблема затоваривания элеваторов зерном стоит крайне остро. «Отгрузки зерна из области нет, хотя ранее говорилось о планах наладить поставки новосибирской сельхозпродукции в Китай. Омская область и Красноярский край уже поставили на рынок КНР по 500 т зерна, а у нас тишина. Если проблему сейчас не решить, то к уборочной она станет бедой», — приводит слова Бугакова пресс-служба регионального парламента.



Вторая проблема — задолженность «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) перед элеваторами за хранение зерна интервенционного фонда, отметил Пронькин. Как заявлял министр на прошлой неделе, к 1 мая долг составлял 125 млн руб. «На заседании зернового союза региона все субъекты хозяйственной деятельности приняли решение об обращении к правительству и президенту России с просьбой урегулировать ситуацию <…> Долг 125 млн руб. перед хранителями зерна нужно погасить, чтобы они могли дальше вести работу по сохранности урожая и содержанию элеваторов», — сказал Пронькин.



О необходимости освобождения элеваторов под новый урожай заявляют и власти Омской области. Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов, в регионе сейчас хранится 468 тыс. т интервенционного зерна при общей мощности областных элеваторов и хлебоприемных пунктов в 2,24 млн т. «У многих хозяйств нет сушильного оборудования, а только склады, где можно хранить зерно, но для этого его сначала надо высушить на элеваторах, — рассказал Чекусов. — Если осенью будет дождливая погода, то элеваторы с переработкой зерна не справятся». Он отметил, что в перспективе в Омской области необходимо построить три-четыре линейных элеватора мощностью по 100 тыс. т, сейчас власти ищут инвестора.



Интервенции в отношении зерна урожая прошлого года проводились с 19 августа по 14 декабря. По данным ОЗК (исполнитель государственных закупочных интервенций), всего в течение 2016 года в интервенционный фонд было закуплено 1,52 млн т зерновых агрокультур и к 1 января 2017 года в госрезерве находилось 4,04 млн т, в том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса, 1,57 млн т 4-го класса, 376 тыс. т пшеницы 5-го класса, 243 тыс. т ячменя и 140 тыс. т ржи. При этом из общего объема фонда в Сибирском федеральном округе по состоянию на 1 января хранилось почти 43% всех госзапасов — 1,73 млн т, следует из данных ОЗК, в том числе более половины резерва пшеницы 3-го класса и свыше 75% — ячменя. Для хранения урожая 2016 года на территории Сибирского округа были аккредитованы 33 элеватора, в том числе 13 — в Новосибирской области, шесть — в Алтайском крае и четыре — в Омской области.



Руководитель аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов затруднился предположить, каким образом удастся решить проблему хранения зерна интервенционного фонда в Сибири, но отметил, что это доказательство того, что саму систему интервенций необходимо менять. «Я неоднократно говорил, что та система интервенционных закупок, которая есть, непрозрачна, неэффективна и ее надо принципиально менять. Проблемы с хранением являются последствиями этого», — сказал «Агроинвестору» Сизов, добавив, что действующая система функционирует не в интересах сельхозпроизводителей, а уполномоченных элеваторов. Что касается задолженности ОЗК перед элеваторами, то, по словам Сизова, ОЗК выполняет лишь агентскую функцию по управлению фондом. Если деньги есть, то компания должна платить. «Каких-то массовых историй о неплатежах ОЗК я не слышал», — добавил Сизов.



В самой ОЗК не стали комментировать сведения о дефиците мощностей хранения и задолженности по оплате. «ОЗК выполняет в этой части агентскую функцию и комментировать вопросы по емкостям и вопросы, касающиеся движения оплаты, не может», — сказал «Агроинвестору» первый заместитель гендиректора компании Дмитрий Юрьев. В Минсельхозе на вопрос «Агроинвестора» не ответили.



В 2016 году в России был получен рекордный урожай зерна в 120,7 млн т. По оценке аналитического агентства «ПроЗерно», переходящие остатки на следующий сезон составят около 23 млн т, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор агентства Владимир Петриченко. Российский зерновой союз прогнозирует переходящие запасы в 22,5 млн т при том, что в прошлом году, по данным Росстата, они составляли 13,3 млн т. Как сообщает «СовЭкон», к началу мая остатки пшеницы в российских сельхозорганизациях на 38% превышали уровень на аналогичную дату год назад, что является самым высоким показателем с начала сезона. Месяц назад превышение составляло 27%.

