Минсельхоз считает зерновые интервенции как механизм регулирования цен недостаточно эффективным в сложившихся рыночных условиях, и в ближайшее время их проведение не планируется, заявил глава ведомства Александр Ткачев на аграрном комитете в Совете Федерации. «Новые закупки зерна в интервенционный фонд создадут дополнительное давление на рынок и цены, так как участники будут ожидать продаж зерна из фонда в связи с возросшими расходами на его хранение», — цитирует Ткачева «Интерфакс».



По словам министра, сейчас в интервенционном фонде находится 4,5 млн т зерна, на его хранение в этом году планируется направить 5 млрд руб. В случае возобновления госзакупок расходы на хранение возрастут. Кроме того, существуют проблемы с мощностями для хранения зерна интервенционного фонда, признал глава аграрного ведомства.



Цены на зерно и так уже начали расти, и Минсельхоз рассчитывает, что в том числе благодаря субсидированию экспортных железнодорожных перевозок они увеличатся еще на 10−20%. «Это уже происходит. Мы видим тенденцию: от 3% до 5% цена начала расти, как только мы начали этим заниматься [субсидировать перевозки]. Рынок объективно реагирует, и мы очень бы хотели иметь цену на 10−20% выше для того, чтобы она была справедливая», — отметил Ткачев (цитата по ТАСС). Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что рекордный урожай привел к снижению закупочных цен на зерно в начале этого сезона в среднем на 30%. «Чем дальше от порта, тем сильнее падение цены. Сильнее всего пострадали Сибирь, Урал, Поволжье», — отмечал эксперт.



Ранее представители ряда регионов, в том числе губернатор Алтайского края, заксобрание Новосибирской области и Минсельхоз Башкирии, призывали срочно провести интервенции из-за падения цен на зерно. При этом еще в начале ноября первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов заверял, что Минсельхоз не планирует отказываться от интервенций. «Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — заявлял Хатуов. Ткачев, в свою очередь, говорил, что вопрос о проведении закупочных интервенций будет решаться после тщательного анализа эффекта от новой меры по поддержке доходов аграриев — обнуления железнодорожных тарифов на перевозку зерна из отдаленных от портов регионов.



В нынешней ситуации интервенции не могут дать необходимый результат, полагает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Текущая активность экспорта почти на 30% превышает прошлый год — интервенции не смогут снять зерно с рынка в таких объемах. Кроме того, в тех регионах, где интервенции нужны больше всего, — например, в Сибири — не хватает свободных мощностей для хранения. На элеваторах лежат большие объемы старого интервенционного зерна, и мощностей недостаточно», — пояснил Корбут «Агроинвестору». При этом он добавил, что интервенции не отменены и в случае появления необходимости Минсельхоз может провести их в любой момент.



Рост экспорта на 30 млн т

Одновременно с восстановлением цен Минсельхоз рассчитывает на расширение портовых мощностей с тем, чтобы все излишки зерна могли вывозиться за рубеж. В течение пяти лет строительство новых портовых терминалов позволит увеличить отгрузки за границу на 30 млн т, объявил Ткачев. «В развитии портовых мощностей мы видим перспективу в строительстве Забайкальского терминала, во Владивостоке, словом, направление на Азию. В Новороссийске после модернизации будет увеличение мощностей, ведется строительство в Тамани нового порта», — рассказал министр.







Между тем, в программе развития экспорта зерновой продукции, утвержденной Минсельхозом в октябре, говорится о потенциале наращивания экспорта зерна только на 20 млн т и лишь к 2030 году. Так, поставки в Африку и на Ближний Восток, согласно оценке, могут вырасти с 25 млн т в 2017-м до 32 млн т в 2030-м, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — с 2 млн т до 10 млн т, в Закавказье, Среднюю и Переднюю Азию — с 4 млн т до 7 млн т, в Европу, Южную Америку и прочие страны — с 5 млн т до 7 млн т. Одновременно в программе констатируется, что для увеличения объемов экспортной перевалки сейчас существуют «ограничивающие логистические факторы». «Так, не все действующие терминалы обеспечены сообщением с железной дорогой, что существенно сдерживает возможности по перевалке зерновых грузов, которые идут из отдаленных зернопроизводящих регионов», — говорится в документе. Кроме того, объемы перевозок снижает недостаточная пропускная способность дорог, примыкающих к портам и терминалам, серьезными проблемами также являются хранение зерна в устаревших хранилищах, что снижает его качество, а также наличие внутренних административных барьеров, «которые могут свести на «нет» все усилия по продвижению зерновой продукции».



В сезоне-2017/18, согласно прогнозу министерства, Россия направит на экспорт 45 млн т зерна, включая 35 млн т пшеницы. По данным ФТС, к 15 ноября с начала сезона Россия экспортировала 19,1 млн т зерна, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

