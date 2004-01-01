Минсельхоз заявил о стабилизации цен на зерно после «небольшого падения»

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко заявил о стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке «после небольшого падения», а в некоторых регионах зафиксирован рост. Как сообщает пресс-служба министерства, на динамику закупочных цен положительно влияет существенный рост экспорта. По данным ФТС, к 15 ноября экспортеры вывезли 19,1 млн т зерна, что на 26% выше прошлогоднего уровня.



По прогнозу Минсельхоза, урожай зерновых агрокультур в этом году составит около 130 млн т в чистом весе, в том числе 83 млн т пшеницы — почти на 10 млн т больше, чем в 2016-м. При этом сейчас мировая конъюнктура такова, что ведущие страны-производители сельхозпродукции, по прогнозам международных аналитиков, соберут на 7 млн т пшеницы меньше, указал Куценко. Это повлияло на мировые цены, которые выросли на $10−12 за тонну. «Такая ситуация открывает перед российскими аграриями «окно возможностей» по увеличению экспорта и завоеванию новых перспективных рынков», — уверен чиновник. По оценке Минсельхоза, объем вывоза зерна в этом сельхозгоду составит около 45 млн т.



На положительную динамику внутренних цен влияет не только возросший спрос, но и намерение уполномоченных компаний начать закупать зерно в регионах с профицитным балансом производства, уверены чиновники Минсельхоза. «Приоритетная задача, стоящая перед Минсельхозом, обеспечить для сельхозпроизводителей из разных регионов России одинаковые условия доступа к рынкам сбыта», — заверил Куценко. Разработанный агроведомством проект правительственного постановления предполагает в 2017—2018 годах выделить 2,99 млрд руб. субсидий на перевозку зерновых грузов из 13 регионов к южным, северо-западным и дальневосточным портам.



При этом в пояснительной записке к проекту Минсельхоз отмечал, что к середине октября снижение цен было значительным и составляло по сравнению с прошлым годом в среднем 1 тыс. руб./т. Это привело к падению рентабельности производителей в среднем на 8,4%. «В результате снижения цен на внутреннем рынке сельскохозяйственные товаропроизводители уже недополучили около 60 млрд рублей, что составляет около 12% от выручки реализованного зерна в 2016 году. Прогнозно потери увеличатся до 100 млрд руб.», — говорилось в пояснительной записке.



Согласно индексу аналитической компании «ПроЗерно», к 10 ноября разница цен на зерно по сравнению с прошлогодними уровнями достигла 2 тыс. руб./т. Так, тонна пшеницы 3-го класса стоила на 2044 руб. или на 20% меньше, чем в ноябре 2016-го, 4-го класса — на 1754 руб. (-20%), фуражная — на 2118 руб. (-27%). В долларовом выражении разница за счет укрепления курса рубля была меньше и составляла $19,7/т, $17,7/т и $24,4/т. «Сейчас действительно цены уже перестали падать, однако и говорить о том, что они начали расти, будет преувеличением. Скорее, это можно назвать отскоком после обвала (например, в Поволжье) и небольшим восстановлением (на юге страны). В Сибири цены также сейчас стабилизировались, однако эта стабилизация пока неустойчивая», — сказал «Агроинвестору» гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Достичь прошлогодних уровней цен в этом сезоне вряд ли удастся, полагает он. «При таком беспрецедентном наличии зерна серьезного роста не может быть, однако динамика во многом будет зависеть от темпов экспорта во второй половине сезона, курса рубля и поддержки государства, — полагает Петриченко. — Хотя ожидать, что действия государства будут быстрыми и эффективными для поддержания цен, так же пока не приходится, так как для этого нужен большой объем денег. Тем более при тех долгах, которые есть у государства за хранение существующего интервенционного фонда».



Для активизации вывоза зерна из удаленных от портов регионов РЖД с 1 октября ввели скидку в 10,3% на перевозку зерна в российские порты из семи регионов — Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей. 16 ноября правление «Российских железных дорог» приняло решение о расширении действия скидки еще на шесть регионов Центра, Поволжья и Урала — Курскую, Липецкую, Пензенскую, Самарскую, Ульяновскую и Курганскую области. Таким образом, скидка введена в отношении всех 13 регионов, в которых Минсельхоз планирует субсидировать перевозку. Понижающий коэффициент РЖД будет действовать до конца июня 2018 года и распространяется на пшеницу, рожь, овес, ячмень и другие зерновые и зернобобовые агрокультуры.

