По данным мониторинга аналитического центра «СовЭкон», экспортные цены на российский ячмень вышли на одним уровень с продовольственной пшеницей. В течение прошлой недели ячмень подорожал на $2,5 до $192/т (FOB Новороссийск), при этом пшеница с 12,5% протеина подешевела на $0,5 до $192/т. «Равные цены на качественную продовольственную пшеницу и фуражный ячмень — редкое явление. Последний раз такое наблюдалось в сентябре 2013 года», — отмечают аналитики «СовЭкона».



Рост цен на фуражный ячмень в южных регионах страны продолжается третий месяц, прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «С 1 сентября его цена повысилась более чем на 400 руб. за тонну. Также увеличивается активность экспортеров, которые обеспечили положительную динамику отгрузки ячменя за рубеж практически на 80% по сравнению с прошлым годом», — отмечает он.



По информации ФТС России, с июля по октябрь 2017 года вывоз ячменя вырос в 1,8 раза до 2,5 млн т. Эта агрокультура сейчас занимает второе место по экспортным отгрузкам после пшеницы (13 млн т, плюс 22%). По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, наибольший объем отгрузок в нынешнем сезоне осуществляется в Саудовскую Аравию — по состоянию на конец октября в эту страну было вывезено 926 тыс. т ячменя. На втором месте — Иран (591 тыс. т), на третьем — Иордания (177 тыс. т). В прошлом сезоне экспорт ячменя снизился на треть и составил около 3 млн т, в том числе за весь предыдущий сельхозгод Саудовская Аравия вывезла 1,1 млн т.



Кроме активного спроса со стороны импортеров на повышение экспортных цен также влияет ожидаемое сокращение мирового производства агрокультуры. Так, Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозирует мировой урожай в сезоне-2017/18 на уровне 142 млн т против 148 млн т в прошлом. Значительное сокращение валового сбора ожидается в Австралии, где производство упадет с 13,4 млн т до 8 млн т. Снижение также затронет Канаду (с 8,8 млн т до 7,2 млн т), Евросоюз (с 59,9 млн т до 58,8 млн т) и Аргентину (с 3,3 млн т до 2,8 млн т). При этом в России, напротив, американское агроведомство ожидает увеличения производства ячменя до 20,5 млн т без учета Крыма. По оперативным данным российского Минсельхоза, к 7 ноября ячмень обмолочен с 98% уборочных площадей, получено 21,7 млн т в бункерном весе, что на 2,6 млн т больше аналогичного показателя годом ранее.



Информация по снижению производства ячменя в других зернопроизводящих странах сыграла на руку российским экспортерам и в конечном итоге — отечественным зернопроизводителям, констатирует Скурихин. «В текущем году экспортный потенциал этой агрокультуры вырос практически на 20%, что не только увеличивает возможности, но и ставит задачу реализации дополнительного объема. Одновременно следует отметить, что в ряде регионов качество урожая улучшилось относительно предыдущего года и соответствует требованиям как внутреннего рынка, так и экспортным кондициям», — указал он. При этом, по словам эксперта, российский ячмень на мировом рынке — достаточно нишевая агрокультура, ее традиционно предпочитают импортеры из стран Ближнего Востока. «Обычно до 40% всех зарубежных поставок осуществляется в Саудовскую Аравию. Кроме этого, ячмень активно приобретают потребители из Ирана и Иордании, а также ряда других стран», — напомнил он.



Цены на пшеницу вызывают беспокойство

Внутренние цены на ячмень на минувшей неделе не изменились, и по данным «СовЭкона», на европейской части страны сохранились в среднем на уровне 5875 руб./т без НДС, а цены на пшеницу укрепились на 50 руб., до 8250 руб./т на 3-й класс, 7400 руб./т — 4-й класс и 5875 руб./т — 5-й класс.



В то же время в азиатской части страны продолжилось падение ценовых показателей. Так, как сообщает Национальный союз зернопроизводителей, в Сибири стоимость пшеницы 3-го класса сохранилась на уровне прошлой недели, однако 4-й и 5-й классы снизились в цене на 100 руб. до 4000−6000 руб./т и 3800−5300 руб./т соответственно. На зерновом рынке Урала пшеница 5-го класса также подешевела на 100 руб. до 3800−5000 руб./т, а 3-й и 4-й классы остались без изменений. Цена на фуражный ячмень в Уральском федеральном округе за неделю уменьшилась на 50 руб. до 4000−5300 руб./т, в Сибирском округе ценовых изменений на ячмень не зафиксировано.



В конце прошлой недели законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к главе Минсельхоза Александру Ткачеву и председателю правления Россельхозбанка Дмитрию Патрушеву о необходимости оказания помощи аграриям в реализации рекордного урожая зерна. Как сообщил глава комитета по аграрной политике регионального парламента Олег Подойма, переполненный интервенционный фонд и большие переходящие остатки с прошлого года обвалили цену на зерно более чем в два раза. «Ситуация усугубляется тем, что сегодня нет возможности вывоза излишков зерна из региона», — сказал Подойма, слова которого приводит пресс-служба заксобрания региона. В связи с этим новосибирские депутаты попросили Россельхозбанк пролонгировать кредиты аграриев на полгода.



Также вызывает беспокойство снижение мировых цен на российскую пшеницу, отмечает Скурихин. «Высокий урожай серьезно уменьшил ценовые параметры на внутреннем рынке. В текущем году на фоне отсутствия государственных зерновых интервенций за неимением другого ценового ориентира покупатели зерна опираются на черноморские цены FOB, поэтому чем дальше от экспортных портов, тем ниже стоимостной диапазон для аграриев, и тем хуже их финансовое состояние», — сказал Скурихин. В то же время он добавил, что в данной ситуации ослабление курса национальной валюты нивелирует отрицательный эффект для внутренних цен от снижения стоимости российской пшеницы на мировом рынке.

