По оперативным данным, в октябре из России вывезено 4,5 млн т зерна, сообщает аналитическая компания «ПроЗерно». С учетом зернобобовых агрокультур объем отгрузок может достигнуть 4,7 млн т. «Это несколько скромнее 5,2 млн т зерна в сентябре, но для октябрьских отгрузок любого года состоялся очередной рекорд», — говорится в сообщении.



Таким образом, за первые четыре месяца сезона-2017/18, начавшегося в июле, экспорт российского зерна составил 17,2 млн т, подсчитали аналитики компании. По сравнению с первыми четырьмя месяцами прошлого сезона темпы вывоза выросли на 28% — в июле-октябре 2016-го было экспортировано 13,45 млн т. Рост отгрузок наблюдается по всем позициям: пшеницы за четыре месяца отгружено 12,97 млн т, что на 23% выше аналогичного периода прошлого года, ячменя — 2,52 млн т (+76%), кукурузы — 1,23 млн т (+24%).



«В ноябре также будет вывезено более 4 млн т», — уверен гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако объемы во многом будут зависеть от климатических факторов. «В этом месяце в черноморских портах может портиться погода и существенно повлиять на объемы отгрузок», — прокомментировал он «Агроинвестору». Ключевым фактором погодные условия будут и все ближайшие месяцы. «Зимой закрывается навигация по Волге и по Дону, а в Азовском бассейне начинается ледовая проводка. Однако, например, в прошлом году зимы для экспортеров практически не было, и речь о ледовой проводке почти не шла», — напомнил Петриченко. Он прогнозирует, что в целом по итогам сезона будет экспортировано 46,5 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, в том числе 35,7 млн т пшеницы, 5 млн т ячменя и 3,8 млн т кукурузы.



В конце октября аналитический центр «Русагротранса» оценивал экспорт зерна в прошлом месяце в 4−4,3 млн т, что более чем на треть выше октября прошлого года (2,95 млн т). При этом в сентябре 2017-го, по подсчетам аналитиков центра, вывоз составил рекордные 4,9 млн т. Высокому темпу поставок способствуют внутренние цены, снизившиеся из-за рекордного урожая, а также крепкие экспортные цены, ранее говорил «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. По данным Минсельхоза, к 26 октября цена на российскую пшеницу 4-го класса составляла $193/т (FOB Новороссийск, 12,5% протеина), за неделю она снизилась на $2. По прогнозу Павенского, в ближайшее время экспортные цены будут расти, и после Нового года можно будет увидеть уровни в более чем $200/т FOB Черное море.



Согласно данным ФТС России на 25 октября, в текущем сезоне было экспортировано 15,84 млн т зерновых почти на $2,7 млрд, темпы отгрузок превышали прошлогодний показатель на 26%. В том числе объем экспорта пшеницы составлял 12,25 млн т, ячменя — 2,36 млн т, кукурузы — 1,15 млн т. Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, к 23 октября число стран-импортеров российских зерна и масличных увеличилось до 121 против 111 на аналогичную дату сезона-2016/17. На долю топ-10 государств-получателей приходится 60% всего экспорта. На первом месте среди импортеров российской продукции — Египет, увеличивший закупки на 50% до 2,6 млн т. Второе место занимает Турция, поставки в которую выросли на 18% до 2,5 млн т. На третьем месте Бангладеш — 937 тыс. т (-4%). В первую десятку также входят Саудовская Аравия (929 тыс. т), Иран (857 тыс. т), Индонезия (660 тыс. т), Азербайджан (623 тыс. т), Ливан (592 тыс. т), Судан (584 тыс. т) и Нигерия (486 тыс. т).



По данным аналитического центра «Русагротранса», в июле-сентябре крупнейшим экспортером зерна стал торговый дом «Риф» (1,9 млн т), на втором месте — «Гленкор» (960 тыс. т), на третьем — «Астон» (803 тыс. т).



Минсельхоз оценивает экспортный потенциал этого сезона в 45 млн т зерновых — более чем на четверть выше, чем было поставлено в прошлом сельхозгоду (35,5 млн т, по данным ФТС). Российский зерновой союз ожидает вывоз в 45 млн т, аналитический центр «Русагротранса» — в 43 млн т.

