 Зерновые интервенции откладываются на 2018 год — Агроинвестор
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Рынки
Зерновые интервенции откладываются на 2018 год
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
Минсельхоз не планирует ликвидировать интервенционный фонд
В интервенционном фонде хранится зерна на 36,5 млрд рублей
Фото: Д. Абрамов

Минсельхоз может провести зерновые интервенции в начале 2018 года, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на конференции Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).

«Мы готовимся к интервенциям, и в случае необходимости первые месяцы года будут ознаменованы тем, что в рамках запланированных государственных средств мы подрегулируем процесс», — приводит РИА «Новости» слова замглавы ведомства. Он также заверил, что Минсельхоз не планирует ликвидировать интервенционный фонд зерна и отказываться от интервенций. «Интервенционный фонд никто не исключает, он был, есть и будет», — сказал Хатуов.

В конце августа глава Минсельхоза Александр Ткачев утверждал, что интервенции планируется начать в сентябре. Тогда министр оценивал необходимый объем закупки в 3 млн т. А в начале октября Хатуов заявлял, что интервенции могут начаться в декабре. «Мы не исключаем, что в декабре в нескольких регионах Российской Федерации мы проведем интервенции для поддержания тех цен, которые должны удовлетворять наших производителей», — говорил Хатуов.

В прошлом году закупки начались 19 августа с Крыма, на Национальной товарной бирже они стартовали 19 сентября. Однако осенью 2017-го для стабилизации цен на зерно и снятия излишков с рынков ряда регионов правительство решило запустить новый механизм — систему субсидирования затрат на железнодорожные перевозки зерна в экспортных направлениях из отдаленных от портов регионов. Как следует из соответствующего проекта постановления, разработанного Минсельхозом, стимулировать экспорт зерна предлагается из 13 регионов, субсидируемый объем отгрузок оценен в 3,2 млн т, на которые будет выделено почти 3 млрд руб.

Как отметил Хатуов на конференции НАЭСП, этот механизм регулирования зернового рынка формируется в дополнение к интервенциям. «Реализация этого постановления <…> приведет к тому, что аграрии страны должны получить при ваших сделках дополнительно от 500 руб. до 1,5 тыс. руб. на зерно к тем ценам, которые сейчас сложились в регионах», — обратился Хатуов к трейдерам. По данным Минсельхоза, с начала года пшеница 3-го и 4-го классов в среднем подешевела на 20% и к 7 ноября в европейской части страны стоила 8200 руб./т и 6855 руб./т. Пшеница 5-го класса в 2017 году опустилась в цене на 27% до 5690 руб./т. «В европейской и азиатской частях страны цена на пшеницу 3-го класса стабилизировалась, в то время как в экспортно-ориентированных регионах отмечен ее рост. Цены на все прочие зерновые культуры преимущественно снижались», — говорится в отчете агроведомства за последнюю неделю.

По подсчетам Минсельхоза, снижение цены в результате рекордного валового сбора привело к сокращению рентабельности аграриев в среднем на 8,4%, до 12−14%. В результате сельхозпроизводители к концу октября недополучили около 60 млрд руб., в течение сезона эти потери увеличатся до 100 млрд руб. В конце прошлой недели законодательное собрание Новосибирской области приняло обращение к главе Минсельхоза Александру Ткачеву о необходимости оказания помощи аграриям в реализации рекордного урожая зерна. По словам депутатов, переполненный интервенционный фонд и большие переходящие остатки с прошлого года обвалили цену на зерно более чем в два раза. 13 ноября по поручению Ткачева Хатуов вылетает в Новосибирскую область «для проведения оперативного штаба Минсельхоза непосредственно в регионе», сообщил замминистра.

В ожидании интервенций находятся и аграрии Башкирии. «Мы неоднократно писали в Минсельхоз России о своей заинтересованности и участии в зерновых интервенциях. Скорее всего, это будет зерно, которое уже сегодня лежит на элеваторах. После объявления о начале интервенций оно перейдет в собственность государства», — рассказал вчера министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Как сообщает пресс-служба министерства, в госфонд предполагается продать 150 тыс. т зерновых. «В зависимости от того, какую цену предложат. Если 5,5−6 тыс. руб. за тонну, то это неинтересно и, скорее всего, мы подождем», — сказал Фазрахманов, добавив, что при активном экспорте к весне «вполне реальна» цена в 7−8 тыс. руб./т.

«Несомненно, в длительной перспективе компенсация железнодорожного тарифа может стабилизировать и повысить цены на региональных рынках, однако доходная реализация выращенного урожая аграриям нужна именно сейчас», — прокомментировал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Оперативно решить этот вопрос может только комплекс мер, в числе которых — зерновые интервенции с возможностью обратного выкупа, уверен он. «В предыдущие закупочные зерновые интервенции всегда выполняли свою функцию, уровни цен в регионах начинали повышаться уже при объявлении о скором начале интервенционных торгов», — добавил эксперт.

В периоды 2015−2017 годах интервенции проводились и дали ожидаемый эффект по снятию напряжения на рынке, признает «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), являющаяся госагентом по проведению госзакупок зерна. Однако объем интервенционного фонда возрос до 3,9 млн т, а его годовое обслуживание с 2 млрд руб. — до 9,5 млрд руб. в год. Средства, направляемые на указанные цели, являются достаточно серьезной и постоянно возрастающей статьей расходов для бюджета страны, следует из заявления ОЗК, распространенном в конце октября.

По состоянию на 3 ноября в федеральном интервенционном фонде, по данным Минсельхоза, находилось 3,97 млн т зерна на сумму 36,5 млрд руб., в том числе 1,71 млн т пшеницы 3-го класса, 1,51 млн т — 4-го класса, 377 тыс. т — 5-го класса, 238 тыс. т — фуражного ячменя и 136 тыс. т — продовольственной ржи. Как сообщал в октябре на слушаниях в Совете Федерации глава департамента по регулированию рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко, с 1 апреля накоплен долг государства перед ОЗК и хранителями зерна в размере 3,8 млрд руб. и до конца года будет еще около 2,5 млрд руб. Предполагалось, что долг будет погашен в течение октября.

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