 Экспорт зерна превзошел показатель всего прошлого сезона — Агроинвестор
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
56.89
eur
70.586
moex
2274.57
brent
69.81
пшеница
458
сахар
12.57

Аналитика
Экспорт зерна превзошел показатель всего прошлого сезона
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
март 2018
В марте отгрузки могут поставить очередной рекорд
К середине марта экспорт пшеницы на 41% превышает прошлогодний темп
Фото: marinetraffic.com

Согласно оперативным данным ФТС, к 14 марта из России экспортировано 36,4 млн т зерна, что почти на 1 млн т больше, чем за весь предыдущий сезон (35,5 млн т). Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, набранный темп вывоза сейчас на 39% опережает прошлый сельхозгод, когда к аналогичной дате было вывезено 26,2 млн т зерновых агрокультур.

В том числе преодолел уровень всего прошлого сезона экспорт пшеницы, которой к 14 марта было отгружено 28,4 млн т. В 2016/17, по данным ФТС, было вывезено 27,1 млн т российской пшеницы, к середине месяца экспорт опережает аналогичный прошлогодний показатель на 41%. Также значительно выше уровня сезона-2016/17 поставки ячменя, которые уже достигли 4,2 млн т — в 1,9 раза больше, чем к аналогичной дате прошлого года. Вывоз кукурузы в этом сезоне по-прежнему немного отстает: к 14 марта экспортировано около 3,6 млн т, что на 1% меньше, чем год назад.

Порты Краснодарского края превысили итоговые прошлогодние объемы отгрузок еще к концу февраля. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, за восемь месяцев нынешнего сезона из шести портов на экспорт было отгружено 26,6 млн т зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, в то время как за весь предыдущий сельскохозяйственный год — 25,3 млн т. Наиболее ощутимый прогресс продемонстрировал порт Кавказ, из которого на данный момент вывезено 8,1 млн т против 5,5 млн т в прошлом сельхозгоду. Практически такие же результаты роста и в порту Темрюк — 406,5 тыс. т против прошлогодних 285,7 тыс. т. «Остальные четыре порта Краснодарского края уверено подбираются к годовым показателям прошедшего сельхозгода. Так, из порта Новороссийск было экспортировано 12,85 млн т продукции (за весь 2016/17 — 12,95 млн т). Туапсе аналогичным образом «наступает на пятки» годовым результатам прошлого сельхозсезона. За восемь месяцев из порта отгрузили 1,6 млн т, а за весь 2016/17 — 1,65 млн т», — говорится в сообщении центра. По его данным, в портах Краснодарского края традиционно преобладают отгрузки зерновых агрокультур, на которые приходится 95% всей продукции в этой категории (25,3 млн т). За ними следуют зернобобовые (595 тыс. т), корма, комбикорма и их компоненты (428 тыс. т), масличные (207 тыс. т) и продукты переработки зерна (27 тыс. т).

Исторически рекордные темпы в текущем сезоне наблюдаются и в экспорте по железной дороге. «За июль-февраль по железной дороге перевезено на экспорт 11,76 млн т зерна против 7,48 млн т в аналогичном периоде прошлого сезона. То есть превышение уже на 57% и cезонной просадки, в отличие от экспорта в целом, здесь не наблюдается. В начале текущего года, как и в конце предыдущего, по железной дороге вывозится около 1,7 млн т в месяц, что является исторически рекордным уровнем», — рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.

По предварительным данным, в феврале Россия экспортировала 4,1 млн т зерна, что вдвое больше, чем в феврале 2017-го, отметил эксперт. Прогноз на март — 3,9 млн т против 3,4 млн т в марте прошлого года, когда был зафиксирован рекордный для этого месяца объем. «Несмотря на то, что в начале этого месяца несколько дней были ветра, сейчас темпы отгрузок восстановились. В том числе активно вывозится пшеница на фоне выросшей в начале года цены, кроме того, сейчас наблюдается активизация вывоза кукурузы, существенно подорожавшей в последнее время. Если в декабре выгрузили 469 тыс. т кукурузы, январе — 405 тыс. т, то в феврале — уже более 500 тыс. т», — указал Павенский. В то же время вывоз ячменя постепенно снижается в связи с исчерпанием запасов: если в декабре экспортировано 430 тыс. т, в январе — 279 тыс. т, в феврале — 300 тыс. т, а в марте прогнозируется 200−250 тыс. т. Итоговый объем экспорта в сезоне-2017/18 аналитический центр «Русагротранса» оценивает в 50,6 млн т с учетом зернобобовых и муки.

Аналитический центр «СовЭкон» оценивает текущий совокупный вывоз зерна с учетом зернобобовых в 37,5 млн т, что на 1,3 млн т выше рекордного показателя сезона-2016/17. К концу сельхозгода эксперты центра прогнозируют зерновой экспорт в 48−49 млн т, в том числе 37−38 млн т пшеницы, при этом не исключая, что результат может выйти и на 50-миллионную отметку.

С тем, что по итогам нынешнего сезона экспорт может впервые достигнуть 50 млн т, ранее согласился и глава Минсельхоза Александр Ткачев. Для поддержки экспорта агроведомство субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки зерна из 13 регионов к портам. На эти цели выделено 3 млрд руб., эту систему предполагается применять и в будущем. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», министерство предлагает субсидировать не только тарифы на перевозку зерна, но и всю провозную плату. «Было бы, конечно, эффективно — мы в этом плане работаем, льготировать не только тарифы, но всю провозную плату», — заявил Ткачев на заседании правительства в четверг.

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, российская зерновая продукция экспортируется в 130 стран. К 6 марта крупнейшим импортером стала Турция, закупившая почти 7,1 млн т продукции, на втором месте — Египет (6,4 млн т), на третьем — Бангладеш (1,8 млн т). В этом сезоне Россия вышла и на новые рынки. Так, в начале марта из Новороссийска было отправлено 55 тыс. т пшеницы в Филиппины, 31 тыс. т — в Гвинейскую республику, а партию гороха в 50 т отгрузили в Тринидад и Табаго.

Показать еще
Статьи по теме
Экспортные цены на пшеницу снизились впервые с декабря
Минсельхоз США опять повысил прогноз экспорта российской пшеницы
Россия в этом сезоне может возобновить экспорт пшеницы в Иран
Лимиты на льготную перевозку зерна выбраны на 26%
Свеклосахарная отрасль растеряла маржу. Рентабельность производителей и переработчиков свеклы стремится к нулю
Инна Ганенко

Рекомендации
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией