Согласно оперативным данным ФТС, к 14 марта из России экспортировано 36,4 млн т зерна, что почти на 1 млн т больше, чем за весь предыдущий сезон (35,5 млн т). Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, набранный темп вывоза сейчас на 39% опережает прошлый сельхозгод, когда к аналогичной дате было вывезено 26,2 млн т зерновых агрокультур.



В том числе преодолел уровень всего прошлого сезона экспорт пшеницы, которой к 14 марта было отгружено 28,4 млн т. В 2016/17, по данным ФТС, было вывезено 27,1 млн т российской пшеницы, к середине месяца экспорт опережает аналогичный прошлогодний показатель на 41%. Также значительно выше уровня сезона-2016/17 поставки ячменя, которые уже достигли 4,2 млн т — в 1,9 раза больше, чем к аналогичной дате прошлого года. Вывоз кукурузы в этом сезоне по-прежнему немного отстает: к 14 марта экспортировано около 3,6 млн т, что на 1% меньше, чем год назад.



Порты Краснодарского края превысили итоговые прошлогодние объемы отгрузок еще к концу февраля. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, за восемь месяцев нынешнего сезона из шести портов на экспорт было отгружено 26,6 млн т зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, в то время как за весь предыдущий сельскохозяйственный год — 25,3 млн т. Наиболее ощутимый прогресс продемонстрировал порт Кавказ, из которого на данный момент вывезено 8,1 млн т против 5,5 млн т в прошлом сельхозгоду. Практически такие же результаты роста и в порту Темрюк — 406,5 тыс. т против прошлогодних 285,7 тыс. т. «Остальные четыре порта Краснодарского края уверено подбираются к годовым показателям прошедшего сельхозгода. Так, из порта Новороссийск было экспортировано 12,85 млн т продукции (за весь 2016/17 — 12,95 млн т). Туапсе аналогичным образом «наступает на пятки» годовым результатам прошлого сельхозсезона. За восемь месяцев из порта отгрузили 1,6 млн т, а за весь 2016/17 — 1,65 млн т», — говорится в сообщении центра. По его данным, в портах Краснодарского края традиционно преобладают отгрузки зерновых агрокультур, на которые приходится 95% всей продукции в этой категории (25,3 млн т). За ними следуют зернобобовые (595 тыс. т), корма, комбикорма и их компоненты (428 тыс. т), масличные (207 тыс. т) и продукты переработки зерна (27 тыс. т).



Исторически рекордные темпы в текущем сезоне наблюдаются и в экспорте по железной дороге. «За июль-февраль по железной дороге перевезено на экспорт 11,76 млн т зерна против 7,48 млн т в аналогичном периоде прошлого сезона. То есть превышение уже на 57% и cезонной просадки, в отличие от экспорта в целом, здесь не наблюдается. В начале текущего года, как и в конце предыдущего, по железной дороге вывозится около 1,7 млн т в месяц, что является исторически рекордным уровнем», — рассказал «Агроинвестору» руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский.



По предварительным данным, в феврале Россия экспортировала 4,1 млн т зерна, что вдвое больше, чем в феврале 2017-го, отметил эксперт. Прогноз на март — 3,9 млн т против 3,4 млн т в марте прошлого года, когда был зафиксирован рекордный для этого месяца объем. «Несмотря на то, что в начале этого месяца несколько дней были ветра, сейчас темпы отгрузок восстановились. В том числе активно вывозится пшеница на фоне выросшей в начале года цены, кроме того, сейчас наблюдается активизация вывоза кукурузы, существенно подорожавшей в последнее время. Если в декабре выгрузили 469 тыс. т кукурузы, январе — 405 тыс. т, то в феврале — уже более 500 тыс. т», — указал Павенский. В то же время вывоз ячменя постепенно снижается в связи с исчерпанием запасов: если в декабре экспортировано 430 тыс. т, в январе — 279 тыс. т, в феврале — 300 тыс. т, а в марте прогнозируется 200−250 тыс. т. Итоговый объем экспорта в сезоне-2017/18 аналитический центр «Русагротранса» оценивает в 50,6 млн т с учетом зернобобовых и муки.



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает текущий совокупный вывоз зерна с учетом зернобобовых в 37,5 млн т, что на 1,3 млн т выше рекордного показателя сезона-2016/17. К концу сельхозгода эксперты центра прогнозируют зерновой экспорт в 48−49 млн т, в том числе 37−38 млн т пшеницы, при этом не исключая, что результат может выйти и на 50-миллионную отметку.



С тем, что по итогам нынешнего сезона экспорт может впервые достигнуть 50 млн т, ранее согласился и глава Минсельхоза Александр Ткачев. Для поддержки экспорта агроведомство субсидирует тарифы на железнодорожные перевозки зерна из 13 регионов к портам. На эти цели выделено 3 млрд руб., эту систему предполагается применять и в будущем. Кроме того, как сообщает «Интерфакс», министерство предлагает субсидировать не только тарифы на перевозку зерна, но и всю провозную плату. «Было бы, конечно, эффективно — мы в этом плане работаем, льготировать не только тарифы, но всю провозную плату», — заявил Ткачев на заседании правительства в четверг.



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, российская зерновая продукция экспортируется в 130 стран. К 6 марта крупнейшим импортером стала Турция, закупившая почти 7,1 млн т продукции, на втором месте — Египет (6,4 млн т), на третьем — Бангладеш (1,8 млн т). В этом сезоне Россия вышла и на новые рынки. Так, в начале марта из Новороссийска было отправлено 55 тыс. т пшеницы в Филиппины, 31 тыс. т — в Гвинейскую республику, а партию гороха в 50 т отгрузили в Тринидад и Табаго.

