На прошедшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу снизились впервые с середины декабря. По данным еженедельного мониторинга «СовЭкон», средняя цена на пшеницу 12,5% снизилась на $1,5 до $208/т (FOB глубоководные порты). К концу февраля цена достигала $210/т, что стало самым высоким уровнем с конца 2014 года.



По мнению экспертов центра, причиной изменения динамики стала стабилизация мировых биржевых цен. Так, на прошлой неделе котировки в Чикаго снизились на 2,1% до $180/т, в Париже — на 1% до $201/т. «Засуха на юге и в центре Великих равнин США усиливается, однако рекордное мировое предложение пшеницы сдерживает рост рынка», — отмечают аналитики. В последнем отчете, вышедшем 8 марта, Минсельхоз США повысил оценку мировой торговли пшеницей в сезоне-2017/18 на 0,8 млн т до 184,4 млн т — на 2,2 млн т больше, чем сезоном ранее. Несмотря на это, одновременно на 2,8 млн т увеличен прогноз и глобальных запасов пшеницы, которые на конец маркетингового года составят рекордные 268,9 млн т.



Кроме того, некоторое снижение экспортных цен обусловлено высокой конкуренцией между поставщиками российской пшеницы, маржа у которых в последнее время весьма высока, отмечает «СовЭкон». По данным Минсельхоза России, в течение января и февраля средняя экспортная цена на пшеницу (FOB Новороссийск, 12,5%) выросла на 8%, со $191 до $206 за тонну, и к началу марта на $12/т превышала аналогичный показатель годом ранее. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, благодаря мировой конъюнктуре экспортные цены в этом сезоне вышли на новый уровень. «Сейчас цена находится в диапазоне $207−209 за тонну, и какого-либо значимого снижения пока не наблюдается», — сказал «Агроинвестору» Петриченко.



При этом внутренние цены на агрокультуру были на 10−12% ниже прошлогодних показателей, говорит индекс «ПроЗерно». К 9 марта пшеница 3-го класса продавалась на внутреннем рынке за 8,8 тыс. руб./т против 10 тыс. руб./т годом ранее, 4-го класса — за 7,5 тыс. руб./т против 8,3 тыс. руб./т в начале марта 2017-го. По данным Национального союза зернопроизводителей, на прошлой неделе цены на качественную пшеницу остались без изменений, за исключением Поволжья, где 4-й класс подорожал на 50 руб./т. Постепенный рост цен в начале марта наблюдался на фуражное зерно. Так, по данным мониторинга «СовЭкона», пшеница 5-го класса за неделю выросла в цене на 75 руб. до 6,75 тыс. руб./т, ячмень — на 25 руб. до 6,9 тыс. руб. /т, кукуруза — на 100 руб. почти до 6,9 тыс. руб./т.



Чтобы поддержать экспорт и выровнять цены на зерно в удаленных от портов регионах в декабре 2017 года правительство начало субсидировать железнодорожные перевозки зерна. По состоянию на 5 марта лимиты были освоены на 26%, к вывозу из 13 регионов согласовано 868 тыс. т зерна на общую сумму субсидий 821 млн руб. К 1 июля по льготному тарифу предполагается перевезти 3 млн т зерновых, согласно поручению президента Владимира Путина, аналогичная система будет реализована и в следующих сезонах. Кроме того, по словам директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко, в следующем сезоне агроведомство может дополнительно ввести компенсацию платы за провоз зерна для регионов Сибирского и Уральского округов. Как пояснил Куценко, доходность производителей Урала и Сибири должна находиться на уровне Центральной России.



По оперативным данным ФТС на 28 февраля, с начала сезона Россия экспортировала 34,6 млн т зерновых агрокультур, что на 41% выше прошлогоднего показателя. В том числе объем экспорта пшеницы за сезон вырос на 43% до 27 млн т. Как заявил на проходившем в Краснодаре Всероссийском агропромышленном форуме глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам сезона экспорт зерна составит около 50 млн т. Что касается будущего года, то сейчас аграрное ведомство «просчитывает потери зерна на американском континенте из-за засухи», указал Ткачев. «В Индии прогнозы не самые лучшие. Это уже дает хорошие основания говорить о том, что в 2018 году цена на зерно будет более интересной и, скорее всего, минимум на 5%, а максимум на 10% выше, чем текущие цены. Это хорошие прогнозы», — приводит «Интерфакс» слова министра.

