Швейцарская компания Sierentz Global Merchants (SGM), созданная бывшими топ-менеджерами Louis Dreyfus Company, 2 марта запустила новое трейдинговое подразделение, которое будет заниматься экспортом зерна из Причерноморского региона. Как сообщил Reuters исполнительный директор Sierentz Дэвид Охайон, зерно будет вывозиться из России, Украины и Казахстана в страны Ближнего Востока, Африки и Азии. Первые отгрузки за рубеж запланированы на май.



«Цель — постепенно стать ведущим игроком на этом рынке», — сказал Охайон. По его словам, SGM установила контакты с фермерами и агрохолдингами в причерноморских странах, чтобы вывести их зерновую продукцию на мировой рынок. «Мы считаем Черноморский регион рынком, который продолжит расти, и у нас есть понимание этого рынка, которое позволит нам занять значимое место в будущем», — сказал Охайон.



Дэвид Охайон более 25 лет проработал в Louis Dreyfus. В августе 2017 года он ушел с должности главы зернового подразделения вместе с группой коллег из-за возникших разногласий по поводу развития компании. В сентябре в Швейцарии была создана компания Sierentz Global Merchants, в октябре на Украине — ООО «Сиэранс Глобал Мерчантс Украина», гендиректором которой стал экс-глава Louis Dreyfus на Украине Лампракис Лазос. В ноябре в Москве было зарегистрировано подразделение «Сиренц Глобал Мерчантс Восток» с уставным капиталом 29 млн руб., указанный основной вид деятельности — «деятельность агентов по оптовой торговле зерном». По данным kartoteka.ru, московскую компанию возглавляет Максим Беляков, бывший коммерческий директор российского филиала Louis Dreyfus. Прокомментировать «Агроинвестору» деятельность новой компании в России Беляков отказался.



Рынок Черноморского региона активно растет, поэтому место для новых игроков на нем сейчас есть, отмечает директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. «Это самый быстрорастущий рынок из крупных. У Украины был рекордный вывоз в прошлом году, у России — в этом, всего же совокупный зерновой экспорт из этих двух стран за последние пять лет вырос в полтора раза. Также немаловажно, что у Sierentz есть налаженные связи с регионом и его местными игроками», — сказал Сизов «Агроинвестору». При этом создание новой трейдинговой компании бывшими топ-менеджерами Louis Dreyfus он назвал показательным фактом. «Сейчас с ситуацией, когда команда уходит из большой компании и создает свою, может столкнуться любая крупная корпорация. Издержками таких структур является закостенелая корпоративная конструкция и забюрократизированность, в то время как преимущества сейчас уже не столь важны, как это было еще лет 10−15 назад. Торговать сейчас стало намного проще, чем раньше, барьеры для работы на этом рынке снижаются, а стоимость информации падает», — отметил Сизов.



Sierentz — название населенного пункта во Франции, где в 1833 году родился основатель Louis Dreyfus Commodities Леопольд Луи-Дрейфус. Здание в Швейцарии, где сейчас зарегистрировано SGM, принадлежит Питеру Манну, одному из членов семьи Луи-Дрейфус. Манн не участвует в основном бизнесе Louis Dreyfus, которым руководит Маргарита Луи-Дрейфус, однако инвестирует в энергетический сектор Северной Америки (в США уже работает компания Sierentz Global Merchants, занимающаяся торговлей энергоресурсами), а также в сельскохозяйственный сектор в России через компанию «РЗ Агро», пишет Reuters.



Согласно данным Минсельхоза США, по итогам нынешнего сельхозгода на причерноморские страны придется 32% мировой торговли пшеницей, на Евросоюз — 15%, на США — 14%, на Австралию — 10%. На рынке пшеницы Россия и другие причерноморские страны потеснили таких традиционных поставщиков, как Австралия, Канада, Евросоюз и США. «В последние годы Черноморский регион — Казахстан, Россия и Украина — проявили себя в качестве сильных игроков на глобальном рынке пшеницы. Пшеница из Австралии, Евросоюза и США отличается высоким качеством, однако Черное море выигрывает в конкуренции благодаря низким ценам и местоположению», — отмечал Минсельхоз США в своем январском обзоре. Согласно оценке американских аналитиков, Черноморский регион в ближайшее время продолжит оказывать давление на конкурентов.



Только на Россию, как ожидает Минсельхоз США, в сезоне-2017/18 придется пятая часть мировой торговли пшеницей (36 млн т без учета Крыма) и ячменя (5,2 млн т). По оперативным данным ФТС, с начала июля 2017 года по 28 февраля 2018-го из страны вывезено 34,6 млн т зерна, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода. Объем экспорта пшеницы вырос на 43% до 27,1 млн т, ячменя — в 1,9 раза до 4 млн т, кукурузы — снизился на 1,6% до 3,3 млн т. В прошлом году к этой дате отгрузки зерна находились на уровне 24,6 млн т, таким образом, показатель превышен уже на 10 млн т. В том числе в феврале, по данным аналитического центра «Русагротранса», экспорт зерна вдвое превысил прошлогодний уровень, по предварительным данным, достигнув отметки в 4 млн т против 3,2 млн т в январе и 2 млн т в феврале 2017-го. «СовЭкон» оценивает экспорт за месяц на уровне 4,13 млн т, таким образом, вывоз четыре недели подряд был около 1 млн т в неделю. По данным «Русагротранса», хорошие темпы отгрузок, на четверть превышающие показатели января, показали глубоководные порты. Благоприятная погода способствовала работе и малых портов, серьезно зависящих в это время года от климатических факторов. Кроме того, рекордные темпы поддерживает повышательная динамика цен.



По прогнозу Минсельхоза России, по итогам сезона-2017/18 может быть вывезено 45−47 млн т зерновых агрокультур против 35,5 млн т годом ранее. Эксперты зернового рынка не исключают, что вывоз может превысить и 50 млн т. Минсельхоз США на протяжении всего сезона регулярно повышает прогноз экспорта российских пшеницы и ячменя, основываясь на «стремительном набранном темпе». Экспорт пшеницы из Украины американское агроведомство оценивает в 9,6 млн т, ячменя — в 4,9 млн т. В том числе продажи из Украины в Индонезию в этом сезоне превзошли отгрузки из Австралии, традиционного поставщика пшеницы в эту страну, и на сегодняшний день составляют около 50% всего индонезийского ввоза. Кроме того, в сезоне-2017/18 на индонезийский рынок активно вышла и Россия.

