Французская компания «Луис Дрейфус» открыла экспортный зерновой терминал в городе Азов Ростовской области. Как говорится в сообщении компании, объект располагается на 20 га на берегу реки Дон и включает два причала и десять емкостей для хранения зерна вместимостью 50 тыс. т. Первоначальная мощность терминала составляет 800 тыс. т зерновых в год, в будущем объем перевалки планируется нарастить до 1 млн т.



Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей, в финансировании принял участие Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Меморандум о сотрудничестве при строительстве терминала был подписан на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в июне 2015 года с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, проект был включен в список «100 губернаторских инвестиционных проектов».







Терминал в Азове стал первым реализованным портовым проектом «Луис Дрейфус» в России. Он будет использоваться для перевалки зерновых на малотоннажные суда типа «река-море» с отправкой в страны Средиземноморья. Как пояснил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, как правило, именно такими судами идет экспорт российского зерна в Турцию. Кроме того, малыми судами зерно может отправляться в Грецию, Израиль, Ливан.



«Исторически Россия является страной, имеющей особенное значение для нашей группы, которая работает здесь с 1864 года. Имея урожай зерна, превышающий на сегодняшний день 100 млн т, Россия является одним из глобальных лидеров в производстве и экспорте пшеницы и ячменя и имеет превосходный потенциал для дальнейшего роста. Мы уверены, что Россия останется доминирующим игроком на глобальных сельскохозяйственных рынках, и мы укрепляем свое присутствие здесь», — отметила председатель совета директоров Louis Dreyfus Holding B. V. Маргарита Луи-Дрейфус.



«Если «Луис Дрейфус» создал свой терминал, видимо, он действительно видит перспективы российского экспорта и рассчитывает наращивать свою экспортную программу», — прокомментировал Корбут. Он отметил, что в целом сейчас особой нехватки в перевалочных мощностях нет — имеющиеся терминалы позволяют перевалить около 43 млн т зерна в год. «Однако расширение списка компаний, которые занимаются перевалкой, создает конкурентную среду, которая может привести к снижению цены на услуги терминалов. К тому же у нас есть некоторые проблемы с глубокой водой, где хотелось бы иметь больше мощностей. А здесь появляется возможность судами «река-море» доставлять дополнительные объемы на рейдовую перевалку», — отметил он.



«Луис Дрейфус» — семейный транснациональный агропромышленный конгломерат, основан в 1851 году во Франции. Компания представлена более чем в 100 странах мира, управляет 260 производственными и логистическими комплексами, является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. По данным «Федерального центра оценки безопасности и качества зерна», в текущем сезоне к 24 апреля «Луис Дрейфус» экспортировал 998 тыс. т российской пшеницы (4,2% всего экспорта, 7-е место среди экспортеров), 179 тыс. т кукурузы (4,2%, 5-е место) и 169 тыс. т ячменя (6,8%, 3-е место).

