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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортные и внутренние цены на пшеницу продолжили укрепляться

Вывоз пшеницы в мае ожидается на прошлогоднем рекордном уровне

| Агроинвестор |

В апреле экспорт пшеницы составил около 4,65 млн тонн
В апреле экспорт пшеницы составил около 4,65 млн тонн

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае выросли на $3,5/т к предыдущей неделе, до $215/т FOB, сообщили «» в аналитическом центре «». Цена на французскую пшеницу увеличилась на $22/т, до $240/т, германская подорожала на $16/т, до $247/т. Цена на американскую пшеницу к концу прошлой недели возросла до $240/т, но затем снизилась до $232/т, общий рост составил $16/т к прошлой неделе.

Цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах выросли на 750 руб., до 14,4-14,6 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 300 руб., до 12,3-12,5 тыс. руб./т. В 2023 году в это время цены составляли 13,2 тыс. руб./т на глубокой воде и 12 тыс. руб./т — на малой.

Внутренний рынок пшеницы на текущей неделе укреплялся на Юге и в Поволжье. Так, пшеница 4-го класса (EXW элеватор) на Юге подорожала на 550 руб., до 12,1-12,4 тыс. руб./т без НДС, в Поволжье — на 200 руб., до 10-10,5 тыс. руб./т, сравнил «». В регионах Центра цены варьируются в районе 10-10,5 тыс. руб./т.

Оценку экспорта пшеницы в апреле аналитики оставили без изменений — около 4,65 млн т с учетом стран ЕАЭС (4,55 млн т в апреле 2023 года). Прогноз вывоза в мае на основе текущих заявок в портах — 4,2 млн т, что близко к рекордному уровню прошлого года, когда было экспортировано 4,3 млн т пшеницы.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 8 по 14 мая составит 3277,7 руб. за тонну против 3386 руб. (будет действовать 6-7 мая), сообщает . Пошлина на ячмень будет нулевой против 153,6 рубля за тонну, на кукурузу — сохранится на нулевом уровне. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,8 за тонну пшеницы ($235 неделей ранее), $169,3 — на ячмень ($173,2), $168,1 — на кукурузу ($167).

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