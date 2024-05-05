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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Всплеска спроса на яйца перед Пасхой не наблюдалось

Цены на яйца в России одни из самых низких в мире

| Агроинвестор |

Десяток яиц за год подорожал на 46%, однако с начала года наблюдается понижательная динамика цены
Десяток яиц за год подорожал на 46%, однако с начала года наблюдается понижательная динамика цены

Существенного увеличения спроса на яйца перед Пасхой не наблюдалось в последние несколько лет, и 2024-й не стал исключением. Об этом «» рассказала гендиректор Галина Бобылева. Цены в этот период, соответственно, не растут. «Рынок яйца сегодня стабилен, как и объемы его производства. Никакого дефицита и всплеска цен нет», — подчеркивает она. 

По данным , в первом квартале было выпущено 10,8 млрд яиц — на 2,1% меньше, чем годом ранее. Объем их реализации сельхозпредприятиями снизился на 3,5%, хотя в марте по сравнению с февралем отмечался рост продаж на 8,1%, до 2,8 млрд штук. Согласно информации ассоциации «», десяток яиц за год подорожал на 46%, однако с начала года наблюдается понижательная динамика цены. Тем не менее, средние цены на яйца в рознице на неделе с 29 апреля находятся на уровне 124,9 руб. за десяток против 85,5 руб. за десяток годом ранее.

В компании » в этом году ситуация перед Пасхой стабильная как в плане спроса и цен, так и плановых объемов производства. У птицефабрик холдинга есть яйца на остатках. Промышленный производственный процесс равномерный и не предполагает возможности увеличения выпуска яйца ситуационно, поэтому предложение стабильное, рассказали «» в пресс-службе «Тавроса». Меняется направление использования яйца в зависимости от спроса: в периоды высокого спроса со стороны населения яйцо идет максимально на продажу, в периоды его снижения — увеличивается доля яйца для глубокой переработки (в меланж).

«Цены на яйца сейчас оцениваем как паритетные для инвестиций в отрасль, их роста мы не ожидаем», — отмечают в пресс-службе компании. Ее представитель добавляет, что ранее сезонная волатильность цен достигала плюс-минус 15% с пиковым снижением в летний период и ростом перед Пасхой и Новым годом. Однако ценовая конъюнктура 2023 года подчеркнула важность долгосрочных контрактов для всех участников рынка, и их количество возросло, тем самым стабилизировав цены и сгладив сезонную волатильность. Именно равномерность цен позволяет планировать инвестиции в развитие отрасли, уверены в «Тавросе».

При равных с другими странами и даже более высоких затратах, например ввиду необходимости отапливать птицефабрики зимой, цены на яйца в России одни из самых низких в мире, сравнивает зампред правления «» Дмитрий Леонов. Так, средняя мировая цена яиц в марте составляла $2,91 за 12 шт. Максимальная цена — $6,7 — была в Новой Зеландии. «Из 82 стран дешевле, чем в России ($1,39 за дюжину), яйца стоили только в трех государствах», — обращает внимание эксперт.

По словам Леонова, стабилизировать цены на яйца помогло заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и поставщиками по рыночным, не убыточным для птицефабрик, ценам. «Яйцо — сложная для планирования категория ввиду сезонности, выраженной в неравномерности производства в зимний и летний период, предновогоднего и пасхального всплесков спроса, а также отсутствия технологий переработки в продукцию длительного хранения», — говорит Леонов. 

Для стабилизации цен на яйца птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным. Удастся ли в этом году сдержать рост цен, будет зависеть от ряда факторов, среди которых — динамика производственных затрат, баланс спроса и предложения, готовность сетей к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками по ценам, гарантирующим доходность производства и т. п., считает Леонов.

В апреле ФАС напомнила участникам рынка куриных яиц о запрете на необоснованное повышение цен. Соответствующие письма служба направила производителям и торговым сетям. «Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорилось в сообщении службы.

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