 Минсельхоз США опять повысил прогноз экспорта российской пшеницы — Агроинвестор
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Рынки
Минсельхоз США опять повысил прогноз экспорта российской пшеницы
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
март 2018
В этом сезоне Россия станет безоговорочным лидером по поставкам агрокультуры на внешние рынки
Отгрузки пшеницы за рубеж могут достичь 37,5 млн тонн
Фото: Algoma Central Corporation

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) снова повысила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2017/18 — с 36 млн т в февральском обзоре до 37,5 млн т в мартовском. Основная причина — не снижающийся темп отгрузок. В прошлом месяце американское агроведомство уже повышало оценку вывоза на 1 млн т, в январе — на 1,5 млн т, в ноябре и декабре прогноз прибавлял по 0,5 млн т.

Экспортный потенциал США по пшенице снижен на 0,5 млн т до 24,5 млн т из-за низкого темпа продаж и неконкурентной цены. По странам ЕС оценка скорректирована вниз на 1 млн т до 25 млн т — сказывается более медленная, чем ожидалось, скорость отгрузок на фоне усиления конкуренции с Россией. Прогноз по экспорту из Канады оставлен без изменения — 22,5 млн т. Таким образом, наша страна по итогам сезона станет безоговорочным лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. В 2016/17 сельхозгоду Россия с показателем 27,8 млн т была второй после США, которые экспортировали почти 29,5 млн т агрокультуры. Сезоном ранее с 25,5 млн т уступала Евросоюзу, государства которого вместе вывезли 34,7 млн т, следует из обзора FAS USDA.

Поставки прочих зерновых (без учета риса) из России американское агроведомство оценивает в 10,06 млн т, как и в феврале. По их экспорту наша страна, как ожидается, станет пятой после США, Бразилии, Аргентины и Украины. Таким образом, общий вывоз российского зерна может составить примерно 47,6 млн т. В начале марта глава Минсельхоза России Александр Ткачев оценивал, что поставки зерна за рубеж в этом сезоне могут достичь 50 млн т. Прежний прогноз министерства — 45−47 млн т зерна против 35,5 млн т годом ранее. Отраслевые эксперты также не исключают, что вывоз может превысить 50 млн т. Рекордному экспорту способствует хорошая погода, позволяющая вести работу как глубоководным так и малым портам. Кроме того, темп вывоза поддерживает ценовой фактор. По данным ФТС, за прошедшие с начала сельхозгода восемь месяцев на внешние рынки было отгружено 34,6 млн т зерна — на 41% больше, чем за аналогичный период 2016/17-го. В том числе поставки пшеницы выросли на 43% до 27,1 млн т. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 6 марта Россия отправила за рубеж 28,5 млн т пшеницы, что на 44% больше, чем годом ранее. Вдвое — до 4,3 млн т — выросли поставки ячменя, а вот темп экспорта кукурузы пока на 2% ниже, чем в прошлом сезоне, ее вывезли 3,5 млн т. Крупнейшим импортером российского зерна и продуктов его переработки стала Турция, закупившая почти 7,1 млн т продукции и потеснившая лидировавший ранее Египет на второе место с показателем 6,3 млн т. Третью строчку занимает Бангладеш с 1,8 млн т. Всего же российское зерно отгружается в 130 стран, год назад его импортировали 123 государства.

Также FAS USDA незначительно — на 8 тыс. т — скорректировала объем производства пшеницы в России до 84992 тыс. т (84,99 млн т) без учета Крыма. По данным Росстата, валовой сбор этой агрокультуры составил почти 85,9 млн т, что на 17,1% больше, чем в 2016 году, в том числе урожай в Крыму достиг 870,9 тыс. т (+13,9%). В 2017-м урожай зерна в России составил рекордные 135,4 млн т. К 2030 году производство должно вырасти до 150 млн т, согласно стратегии развития отрасли, напомнил в ходе Всероссийского форума сельхозпроизводителей директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев. «Надо иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 3 т с 1 га», — подсчитал он. В 2017 году средняя урожайность зерновых агрокультур составила 29,7 ц/га (или 2,97 т/га), зерновые и зернобобовые занимали около 47 млн га.

Внутреннее потребление пшеницы в нашей стране FAS USDA оценивает в 45 млн т, конечные запасы — на уровне 13,8 млн т. Месяцем ранее этот показатель был выше — 15,3 млн т. Несмотря на рекордный экспорт, запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях к 1 февраля достигали почти 14 млн т, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщал Росстат. В целом запасы зерна превышали 42 млн т, в том числе в заготовительных и перерабатывающих организациях было 18,2 млн т — на 18,7% выше уровня годом ранее.

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