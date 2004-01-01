Доля зерна в российском агроэкспорте превысила 36%

В январе экспорт сельхозсырья и продовольствия из России составил почти $1,5 млрд, что на 15,7% больше, чем в аналогичный период годом ранее, сообщает ФТС. Доля поставок в этой категории составила 4,4% от общего объема внешних продаж страны, которые превысили $33,4 млрд. В том числе на вывоз злаков пришлось 1,7% от всего экспорта, их в первый месяц года было отгружено на $556 млн, что на 19,5% больше, чем в январе 2017-го, оценила служба.



По итогам прошлого года доля продовольственных товаров и сельхозсырья достигла 5,8% в товарной структуре российского экспорта, оставшись примерно на уровне 2017-го. Правда при этом объем вывоза продукции АПК вырос на 21,5% до $20,3 млрд. В целом внешние продажи по всем сегментам в январе-декабре 2017-го составили $359,1 млрд, увеличившись на 24,8% относительно 2016 года.







В стоимостном выражении основными экспортными товарами агросектора традиционно стали зерновые агрокультуры, причем их доля увеличилась с 32,9% в 2016 году до 36,4%. На рыбу и рыбопродукты пришлось 16,8% против 17,7% годом ранее. На третьей позиции — растительные масла с долей в 11,8%, в том числе на подсолнечное пришлось 8,6% вывоза. Годом ранее эта продукция занимала 12,9% агроэкспорта. Минсельхоз отмечает, что в натуральном выражении поставки за рубеж растительных масел выросли на 26,6% до 3,1 млн т. Также возрос вывоз масличного сырья: соевых бобов (на 23% до 519,7 тыс. т), маслосемян подсолнечника (в 1,7 раза до 313,6 тыс. т), рапса (в 3,4 раза до 191,4 тыс. т). По итогам сезона отгрузки последнего могут достичь рекордных 265 тыс. т, прогнозирует «АПК-Информ».



Также агроведомство обращает внимание на значительный рост зарубежных продаж свинины и мяса птицы. Экспорт первой увеличился на 44,7% до 27,3 тыс. т, второй — на 42% до 163,3 тыс. т. Правда, в обоих случаях высокая позитивная динамика — результат низкой базы. То же самое можно сказать о сахаре: его поставки возросли в 5,3 раза до 553,8 тыс. т. Потенциал вывоза по итогам сезона Союзроссахар оценивает в 800 тыс. т.



Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что через четыре года Россия должна поставлять на мировые рынки больше продовольствия, чем импортировать. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции и товаров высокого передела, подчеркнул он. Однако пока в структуре агроэкcпорта преобладает сырье, а импорт по итогам прошлого года составил $28,8 млрд, оценивала ФТС. Хотя в натуральном выражении было ввезено около 22 млн т товаров, тогда как вывоз достиг 64 млн т, сравнивал ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «Наш экспорт огромный, но дешевый, — говорил он «Агроинвестору». — Нам нужно вывозить продукцию с более высокой добавленной стоимостью».



Аналогичные мысли высказывал и президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. США, занимающие первое место в мире по экспорту продовольствия, делают основной акцент на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, они вывозят дорогую премиальную говядину, а внутри страны потребляют рядовую и более дешевую, импортированную из Канады. «Мне кажется, нам нужно задуматься на эту тему и проводить аналогичную политику на агропродовольственном рынке: осваивать глубокие интеграционные процессы и делать ставку на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью», — обращал внимание эксперт.



По экспорту мяса Россия находится только в начале пути: у страны огромный потенциал роста как количества, так качества производства и вывоза сельхозпродукции, в том числе мяса, сказал президент «Мираторга» Виктор Линник в ходе прошедшего недавно Всероссийского форума сельхозпроизводителей. При этом он обратил внимание, что у государств-конкурентов России на мировом рынке мяса другая стратегия — они не мыслят категориями насыщенности собственных рынков. Например, Канада производит на 30% меньше свинины, чем наша страна, однако 70% выпускаемой продукции экспортируется.



По мнению партнера, руководителя центра компетенций в АПК компании КПМГ в России и СНГ Виталия Шеремета, работа с внешними рынками должна стать важным трендом 2018 года для всего АПК. «Если мы не добьемся результатов по мясу птицы и свинине, то увидим серьезные последствия в виде передела рынка, банкротств, плохих долгов и т. д. », — предупреждает он. При этом эксперт обращает внимание, что нашим производителям важно понимать целевые рынки и консолидировать усилия по позиционированию продукции на них.



По расчетам Минсельхоза, к 2025 году Россия может увеличить экспорт продукции АПК до $30 млрд. Прогноз ИКАРа на 2018-й — рост вывоза на 10% до $22,4 млрд, импорта — на 7% до $30,8 млрд, если курс рубля не упадет и будет относительно стабильным.

