 Правительство поручило продлить льготные тарифы на перевозку зерна — Агроинвестор
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Регионы
Правительство поручило продлить льготные тарифы на перевозку зерна
Инна Ганенко
Агроинвестор
март 2018
Цены на зерно в азиатской части страны на 19−28% ниже, чем годом ранее
На субсидии РЖД заложено около 3 млрд рублей
Фото: А. Гордеев

Правительство поручило Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Росжелдору, ФАС с участием «Российских железных дорог» обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом. Об этом говорится в указаниях премьер-министра Дмитрия Медведева во исполнение поручений президента России. «В целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта. Срок — до 26 июня 2018 года», — говорится в документе.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что необходимо продолжить поддержку российских аграриев, предоставив им льготы на перевозку зерна по железной дороге, а также предусмотреть дополнительные закупки зерновых на Урале и в Сибири. В текущем сельхозгоду на субсидии РЖД для перевозки избытков зерна в связи с рекордным урожаем предусмотрено около 3 млрд руб.

По словам директора департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолия Куценко, министерство предлагает усовершенствовать механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из Сибири и Урала, введя компенсацию платы за провоз этой продукции. По его мнению, эта мера должна действовать постоянно в качестве альтернативы зерновым интервенциям, которые, с одной стороны, дороги, а с другой — не приносят бюджету гарантированной прибыли.

«Идея предоставления скидки на железнодорожные перевозки зерна для «континентальных» зернопроизводящих регионов очень хорошая и полезная для развития как межрегиональных, так и международных торговых связей», — считает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Однако с учетом региональной специфики и имеющихся проблем с парком зерновозов ее результативность пока остается низкой, прокомментировал он «Агроинвестору». Из сибирских регионов с этой льготой вывезено порядка 300 тыс. т зерна, но цены в азиатской части страны так и остаются невысокими и сравнимы с уровнем себестоимости. Так, по данным организации, средняя цена на пшеницу 3-го класса в середине марта в азиатской части страны равнялась 6,9 тыс. руб./т, 4-го класса — 5,7 тыс. руб./т, 5-го класса — 5,4 тыс. руб./т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года агрокультура подешевела на 19−28%.

Субсидирование перевозок зерна не принесло никакой пользы, считает гендиректор компании «Елань» (Оренбургская область) Алексей Орлов. «Я еще не видел ни одного агрария в нашей зоне, кто смог бы воспользоваться этой мерой», — утверждает он. По словам руководителя, железная дорога не заинтересована в использовании льготных тарифов, вагоны для перевозки задерживают. Квоты могут остаться неиспользованными, опасается Орлов. «И мы пока не ощутили, чтобы повысилась цена: востребованность зерна низкая, стоимость его тоже», — говорит он. Сама компания не спешит реализовывать свое зерно. Продана только часть твердой пшеницы, относительно других агрокультур она стоила «более-менее удовлетворительно», отмечает руководитель, — около 6 тыс. руб./т. Остальное зерно пока лежит. «Думаем или продать остатки очень дешево, чтобы были деньги на сев, или не продавать и не сеять, а ждать, что цены вырастут в следующем сезоне», — заключает он.

По мнению Скурихина, в сложившейся ситуации с ценами на зерно в этом сезоне нельзя ограничиваться выбором лишь одного способа поддержки рынка. Необходимо в зависимости от региональных особенностей и возможностей использовать совокупность всех возможных мер, что позволит обеспечить приемлемую рентабельность зернопроизводства. Комплекс мер, во-первых, должен предусматривать ряд оперативных решений. Это, в частности, могут быть и те же закупочные зерновые интервенции с возможностью обратного выкупа, и снижение либо компенсация части стоимости железнодорожных перевозок, и развитие экспорта зерна и муки. Кроме того, рынок поддержит предоставление льготных кредитов переработчикам на покупку сырья. Также нужны долгосрочные решения, направленные на расширение географии зарубежных поставок зерна, стимулирование развития животноводства в профицитных регионах, организация глубокой переработки зерна и производства биотоплива.

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