Минсельхоз определил минимальные закупочные цены, при достижении которых в сезоне-2018/19 могут проводиться зерновые интервенции. Проект приказа аграрного ведомства опубликован на едином портале раскрытия информации. По сравнению с текущим сельхозгодом цены на пшеницу снижены на 1,2−1,6 тыс. руб./т.



Так, минимальную цену на пшеницу 1-го класса урожая 2018 года предлагается установить на уровне 10,9 тыс. руб./т (с учетом НДС) против 12,5 тыс. руб./т в нынешнем сельхозгоду. Для тонны пшеницы 2-го класса цена определена в 9,9 тыс. руб. (в текущем сезоне — 11,5 тыс. руб.), 3-го класса — 8,9 тыс. руб. (10,3 тыс. руб.), 4-го — 7,6 тыс. руб. (9 тыс. руб.), 5-го — 6,4 тыс. руб. (7,6 тыс. руб.). Как говорится в пояснительной записке, для расчета средневзвешенной минимальной цены были выбраны регионы с объемом производства пшеницы более 1 млн т в 2017 году из Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов. Минимальную цену на рожь Минсельхоз определил на уровне 5,9 тыс. руб., что на 1,5 тыс. руб. ниже уровня текущего сезона, на ячмень цена уменьшена на 1,1 тыс. руб. до 6,5 тыс. руб./т, на кукурузу — на 0,8 тыс. руб. до 7,1 тыс. руб.



Снижение закупочных цен вполне закономерно в связи с изменившейся ситуацией на рынке в следствие рекордного урожая зерна, полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Минсельхоз приводит уровни закупочных цен к текущему состоянию внутреннего рынка. Хотя мы не знаем, как будет выглядеть ценовая ситуация в следующем сезоне. По состоянию на данный момент обстановка с экономической точки зрения не очень благоприятная: внутренние цены на зерно упали, и у сельхозпроизводителей не хватает денег на поддержание необходимого технологического уровня для проведения посевной. Это означает, что урожай, скорее всего, будет меньше нынешнего, поэтому внутренние цены в следующем сезоне могут и подрасти», — сказал «Агроинвестору» Злочевский. В то же время, заметил он, денег на интервенционные закупки зерна у Минсельхоза все равно нет. «Перед ведомством сейчас стоит задача хотя бы обслужить уже существующий интервенционный фонд. К тому же, возможно, к следующему сезону необходимости в госзакупках и не будет: сейчас мы рекордными темпами экспортируем зерно, что санирует рынок», — добавил Злочевский.



По состоянию на 2 марта в интервенционном фонде хранилось 3,97 млн т зерна, основная часть которого была закуплена в 2014—2016 годах, на сумму 36,4 млрд руб. В сезоне-2017/18 закупки не проводились, несмотря на то, что уровень внутренних цен сейчас значительно ниже предусмотренного для начала интервенций уровня. Так, по данным аналитической компании «ПроЗерно», средняя цена на пшеницу 3-го класса ко 2 марта равнялась 8,8 тыс. руб./т, 4-го класса — 7,5 тыс. руб./т, 5-го класса — 6,5 тыс. руб./т. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года агрокультура подешевела на 10−12%.



Падение цен в начале сезона произошло именно на фоне отсутствия действенных мер государственного регулирования, замечает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «Уровень интервенционных цен в предыдущие годы был единым ориентиром не только для аграриев, но и для потребителей зерна, поставщиков материально-технических ресурсов, а также страховых компаний и финансовых институтов, которые строили планы на предстоящий год, понимая, что в худшем случае государство в лице Минсельхоза выкупит зерно по утвержденным ценам», — сказал «Агроинвестору» Скурихин. Однако интервенции так и не были проведены, поэтому ждать существенного роста стоимости зерна урожая 2017 года не приходится, учитывая его высоких запасов практически во всех регионах страны. «При этом все основные составляющие себестоимости при производстве зерна увеличились по сравнению с прошлым годом. Например, дизельное топливо подорожало примерно на 13−15%. То же по технике, запчастям, семенам и т. д. », — сетует Скурихин. Поэтому Национальный союз зернопроизводителей считает, что интервенционные цены необходимо было оставить на уровне прошлого сезона. «Снижение интервенционных цен накануне весенних полевых работ может стать демотивирующим фактором на предстоящую посевную», — полагает эксперт.



Ранее вопрос снижения цен на зерно вследствие высокого урожая затронул президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 1 марта. Глава государства указал, что для поддержки аграриев необходимо продлить льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге на следующие сезоны, а также «предусмотреть дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удаленных от портов». По мнению Злочевского, если в сезоне-2018/19 и будут проводиться закупки, то они будут очень точечными. К тому же то, что прозвучало в послании, финансово пока никак не подкреплено, заметил он.



По данным Росстата, в 2017 году в России собран рекордный урожай зерна в объеме 135,4 млн т — на 14,7 млн т больше, чем в 2017-м. Валовой сбор пшеницы составил 85,9 млн т, ячменя — 20,6 млн т, кукурузы — 13,2 млн т, ржи — 2,5 млн т. В августе глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что интервенции планируется начать с сентября, позднее сроки постоянно переносились. Однако в январе 2018 года Ткачев назвал интервенции «отчасти вредным механизмом». Вместо него агроведомство в этом сезоне субсидирует железнодорожную перевозку зерна на экспорт из удаленных от портов регионов, на эти цели выделено 3 млрд руб. Тем не менее, ведомство не исключает проведения госзакупок в будущем: как говорил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на инвестиционном форуме в Сочи, «будут ли проводиться интервенции — подскажет состояние рынка».

