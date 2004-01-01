Росстат повысил урожай зерна до 135,4 млн тонн

Росстат опубликовал уточненные данные по валовому сбору агрокультур в 2017 году. Так, объем производства зерновых и зернобобовых увеличен со 134,1 млн т до 135,4 млн т. Таким образом, предыдущий исторический рекорд, зафиксированный в 1978 году, оказался превышен на 8 млн т.



Корректировка произведена в основном за счет кукурузы, урожай которой вырос с предварительных 12,1 млн т до 13,2 млн т. Объемы по другим основным зерновым агрокультурам не претерпели существенных изменений, в том числе урожай ячменя сохранен на уровне 20,6 млн т, ржи — 2,5 млн т, гречихи — 1,5 млн т, риса — 987 тыс. т. Валовой сбор пшеницы повышен на 44 тыс. т до почти 85,9 млн т.



В то же время президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в четверг представил собравшимся декабрьские данные об урожае зерна — 134,1 млн т. «Хочу еще раз поблагодарить работников АПК за рекордный урожай за всю историю страны — 134 млн т. Заметьте, это больше, чем рекордный урожай в Советском Союзе», — сказал он, добавив, что «сейчас мы регулярно выходим на урожаи за 100 млн т».







Понятно, что у такого высокого урожая есть и обратная сторона, продолжил Путин, упомянув снижение цен на зерно, проблемы с хранением и транспортировкой. «Чтобы поддержать наших производителей, до 1 июля 2018 года предусмотрены льготные тарифы на перевозку зерна по железной дороге. Нужно проработать продление этой меры, обязательно, на следующие зерновые сезоны», — поручил Путин. Кроме того, он заявил о необходимости предусмотреть дополнительные закупки в регионах Урала и Сибири, удаленных от портов, и «вообще помочь тем, кто готов и хочет заниматься переработкой на месте». Меры по поддержке АПК будут обсуждаться на форуме сельхозпроизводителей, который состоится 12 марта в Краснодаре. «И по итогам [форума] сформулируем дополнительные меры поддержки отрасли», — пообещал Путин.



Субсидирование железнодорожных перевозок зерна из удаленных регионов к портам сейчас ведется в рамках постановления правительства № 1595, подписанного 20 декабря и действующего до 1 июля. До этого срока по льготному тарифу на экспорт должно быть вывезено 3,2 млн т зерна, на эти цели выделено 2,99 млрд руб. По данным Минсельхоза, к 26 февраля были согласованы заявки на вывоз 756 тыс. т зерна на общую сумму субсидий 702 млн руб., в том числе 114 тыс. т — из Саратовской области, 100 тыс. т — из Омской области, 99,7 тыс. т — из Новосибирской области, 99,4 тыс. т — из Воронежской области.



Подсолнечник

Кроме кукурузы, как и ожидалось, существенно пересмотрен объем валового сбора подсолнечника. По данным Росстата, он составил почти 10,5 млн т, что лишь на 4,8% меньше уровня 2016-го. Декабрьская оценка находилась на уровне 9,6 млн т, таким образом урожай пересмотрен на 0,9 млн т или на 9%.



Итоговые цифры Росстата оказались даже выше, чем прогнозировало большинство отраслевых экспертов. Так, директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов придерживался оценки в 10,3 млн т. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отмечал, что недобор подсолнечника к уровню прошлого года может составить как минимум 0,5 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозировал урожай подсолнечника в пределах 10,3−10,5 млн т в зачетном весе. «Учитывая явную недооценку статведомством объемов урожая по Сибири и некоторым регионам Поволжья, которые активно убирали поля во второй половине декабря, можно утверждать, что реальный сбор на конец прошлого года мог составлять примерно 9,9 млн т», — говорил «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Даниил Хотько.



На 20 декабря, когда были опубликованы последние оперативные данные Минсельхоза о ходе уборочной кампании, в целом по России неубранными остались 12,6% площадей, занятых подсолнечником. В том числе 649 тыс. га были не убраны в Приволжье, 153 тыс. га — в Центральном федеральном округе, 145 тыс. га — в Южном. Доуборка велась в том числе и в зимние месяцы, в частности в январе сообщалось о проведении работ в хозяйствах Самарской и Саратовской областей.



Помимо подсолнечника урожай остальных масличных агрокультур скорректирован незначительно. В том числе сбор сои оставлен на уровне 3,6 млн т, рапса — 1,5 млн т. В то же время урожай сахарной свеклы обновил рекорд предыдущего года, составив 51,9 млн т. Таким образом декабрьский предварительный итог повышен сразу на 3,7 млн т.

