 Аграриев завалило сбором. Рынок столкнулся с перепроизводством -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
58.713
eur
69.464
moex
2113.69
brent
62.6
пшеница
432.4
сахар
14.9

Рынки
Аграриев завалило сбором. Рынок столкнулся с перепроизводством
Елена Максимова
Агроинвестор
декабрь 2017
Рекордный урожай привел к значительному падению цен фактически на все зерновые агрокультуры. Рост урожайности не компенсирует потери в стоимости в полной мере, так как затраты на производство возросли. Доходность сельхозпроизводителей в сезоне-2017/18 сократится
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2017
Семена и удобрения подорожали на 15%
Фото: USDA

В зерновом бизнесе есть две беды: низкий урожай и высокий урожай, так как и в том, и в другом случае аграрии остаются практически без прибыли. В первом — из-за того, что просто нечего реализовывать, во втором — из-за роста издержек на уборку и хранение, а также низких цен на фоне избыточного предложения. После двух достаточно удачных в плане доходности сезонов в 2017 году многие производители зерна столкнутся с потерей прибыли, а некоторые и с убытками. По оценке Российского зернового союза (РЗС), рекордный урожай, собранный в уходящем году, привел к падению цен на зерновые в среднем на 30%.

Рекорд установлен

По данным Минсельхоза, на середину ноября в России было намолочено 137,7 млн т зерна в бункерном весе. В 2016-м на это время сбор составлял 123,8 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в ноябре оценивал общий урожай зерновых в 133 млн т в весе после доработки — плюс 12,3 млн т относительно объема прошлого года, акцентирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. Это самый высокий показатель не только за постперестроечный период, но и за всю историю производства зерна в стране, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин.

Сбор зерна по регионам

На 10,7 млн т до 84 млн т в этом году увеличилось производство пшеницы, на 2,5 млн т вырос урожай ячменя. «По пшенице мы подобрались к очередному рекорду, обновив прошлогодний, а такого сбора ячменя не было с 2008 года, когда собрали 23,1 млн т», — рассказывает Зайцев. Рекордным будет и показатель по гречихе — примерно 1,5 млн т. Рост урожая этой агрокультуры в основном обусловлен увеличением посевов более чем на 40% по сравнению 2016-м, до 1,7 млн га. «Последний раз больше было только в 1994 году, когда посеяли около 1,8 млн га», — добавляет Скурихин.

Валовой сбор ржи и овса НСЗ прогнозирует на уровне прошлого года — 2,5 млн и 4,8 млн т. Производство риса в последние годы «достаточно стабильное» и в 2017-м тоже превысит 1 млн т, считает замгендиректора ИКАР Ирина Глазунова. А вот по кукурузе будет падение примерно на 1,8 млн т до 13,5 млн т. «В связи с чрезмерно высокими температурами в ряде центральных и южных регионов страны в конце июля посевы кукурузы «подгорели», и в период критического восприятия температур потенциал агрокультуры был значительно снижен», — говорит Зайцев. НСЗ прогнозирует снижение сбора кукурузы до 12,5 млн т из-за поздней посевной и затянувшейся уборочной кампаний. Почти вдвое сократится производство проса, прогнозирует Скурихин. «Эта агрокультура несколько лет подряд разочаровывала ее производителей из-за низких цен вследствие высоких урожаев, в 2015-м и 2016-м они составляли 572 тыс. т и 630 тыс. т, — комментирует Глазунова. — В результате в уходящем году произошло сокращение посевов в 1,6 раза». Валовой сбор может оказаться значительно ниже потребности рынка, которая оценивается на уровне 450−500 тыс. т, и составит, согласно предварительному прогнозу ИКАР, примерно 350 тыс. т.

Сельхозпроизводители, опрошенные «Агроинвестором», тоже в основном говорят о рекордах. Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев отмечает, что агрохолдинг получил рекордную урожайность пшеницы и ячменя: 65,3 ц/га и 66,1 ц/га в кубанском филиале, 55,6 ц/га и 44,6 ц/га — на предприятиях Центрального федерального округа. Этому, с одной стороны, способствовали сложившиеся нетипичные для лета погодные условия со значительным уровнем осадков, а с другой — высокая культура земледелия: применение современных агротехнических средств и технических приемов возделывания агрокультур. Вместе с тем в Краснодарском крае был невысокий сбор с гектара по кукурузе, а на предприятиях компании, расположенных в центре страны, — по гречихе. «В данном случае погодный фактор сыграл обратную роль», — констатирует Царев.

Воронежский «Логус-Агро» получил высокий урожай озимой пшеницы. Если в предыдущие годы средняя урожайность агрокультуры составляла 55−57 ц/га, то в этом году она достигла 75 ц/га. По яровой пшенице сбор вырос до 60 ц/га по сравнению со средним показателем в 45 ц/га, по гороху — с обычных 35 ц/га до 46 ц/га, перечисляет гендиректор компании Игорь Алименко. «Такие результаты мы получили благодаря политике совершенствования и оттачивания агротехнологий, включая подбор наиболее подходящих удобрений и техники, четкому соблюдению графика всех процессов, — поясняет он. — Кроме того, в последние годы мы постоянно корректируем севооборот, делая его максимально эффективным». Впрочем, благоприятные погодные условия также положительно повлияли на урожайность, добавляет руководитель.

В «АгроТерре» урожайность яровой пшеницы составила 50 ц/га. Такой результат обеспечили изменения в технологии выращивания агрокультуры в части усвояемости удобрений, которые рекомендовал исследовательский центр холдинга. «Мы использовали жидкие комплексные удобрения и карбамидно-аммиачные смеси с тремя формами усвояемости азота, — рассказывает представитель группы. — Кроме того, работали с современными районированными сортами пшеницы: «Аквилон», «Торридон» и «Канюк»». Погода также была благоприятной для агрокультуры: в течение сезона она получила достаточно влаги.

Производство проса обвалилось

Концерн «Покровский» (основные агроактивы сосредоточены в Краснодарском крае) в этом сезоне получил рекордную урожайность на отдельных полях озимого ячменя — 92 ц/га и озимой пшеницы — 93 ц/га. «Основную роль сыграла высокая репродукция семян, культура земледелия, соблюдение севооборота, использование органических удобрений, — рассказывает управляющий агробизнесом компании Станислав Кашуба. — При этом общая урожайность зерновых в целом тоже выше уровней 2016 года».

А вот крупнейший производитель риса в стране, агрохолдинг «АФГ Националь», в этом году немного не достиг плановых показателей по сбору своей основной агрокультуры. Урожай риса в компании составил 186 тыс. т в зачетном весе. Однако этот результат был на 4 тыс. т больше, чем в прошлом году. «Мы расширили посевные площади под рисом на 1,7 тыс. га — до 30,7 тыс. га, но урожайность оказалась ниже ожидаемой», — комментирует руководитель агродивизиона холдинга Алексей Попов. Показатели снизились в целом по Краснодарскому краю, что связано в том числе с погодными условиями: негативное влияние оказывали низкие температуры в период посевной и резкие колебания между проливными дождями и аномальной жарой летом. При этом качество собранного риса получилось примерно на уровне прошлого года или чуть выше как на предприятиях «АФГ Националь», так и в целом по краю, уточняет топ-менеджер. Немного лучше ситуация с качеством зерна в ростовских хозяйствах холдинга, добавляет он.

С рисом проблем не будет
По данным Южного рисового союза, качество риса-сырца в этом году немного выше, чем в 2016-м, что дает основание прогнозировать более высокий выход крупы. Так, если в прошлом году при переработке сырца в крупу доля выхода последней была аномально низкой и составляла в среднем не более 50%, то в этом году переработчики оценивают выход крупы на уровне 52−54%, что в какой-то мере компенсирует невысокую урожайность риса в этом году. Валовой сбор агрокультуры в Краснодарском крае, который дает около 85% общероссийского урожая, по прогнозу ЮРС, не превысит 750 тыс. т в зачетном весе (в 2016-м — 815,2 тыс. т). «Относительно невысокий урожай этого года не создаст серьезных проблем на потребительском рынке, у которого достаточно естественных механизмов для саморегулирования, — комментирует исполнительный директор союза Юрий Радченко. — С одной стороны, недостающие объемы могут быть оперативно восполнены за счет импортных поставок. С другой, даже при текущих ценах продажи на экспорт имеют сопоставимую доходность с продажами на внутреннем рынке, а значит, часть российского риса, традиционно отправляемого на экспорт, может остаться в России».

Цены на минимуме

Рекордный урожай не мог не отразиться на ценовой конъюнктуре. Почти все зерновые агрокультуры значительно подешевели. Это, конечно, болезненно для аграриев, констатирует президент РЗС Аркадий Злочевский. Так, пшеница 3-го класса в ноябре в среднем стоила ниже 8 тыс. руб./т, а годом ранее — до 10,3 тыс. руб./т, пшеница 4-го класса упала до 6,5−6,7 тыс. руб./т против 9,5 тыс. руб./т в прошлом сезоне. За 5-й класс в Центральном Черноземье на условиях «ворота переработчика» в конце октября давали всего 6 тыс. руб./т, добавляет Зайцев. Ячмень тогда же стоил около 7 тыс. руб./т, а кукуруза — немногим более 6 тыс. руб./т. «В то же время в 2016 году цены на пшеницу были выше на 2−2,5 тыс. руб./т, на кукурузу — на 2 тыс. руб./т, а на ячмень — на 1 тыс. руб./т», — сравнивает эксперт.

Закупочные цены на рис-сырец на конец октября в Краснодарском крае варьировались от 15 тыс. руб./т до 17 тыс. руб./т в зависимости от качественных характеристик. Примерно на таком же уровне они складывались и в октябре 2016-го, знает Глазунова. В перспективе цены на качественный сырец, скорее всего, будут расти, учитывая его нехватку, прогнозирует она. Так, уже в первой декаде ноября они увеличились до 17−18 тыс. руб./т. В связи с перепроизводством в последние месяцы резко потеряла свою доходность гречиха. По данным ИКАР, в начале ноября в Алтайском крае она стоила всего 6−7 тыс. руб./т. В прошлом году ее стоимость при закупке переработчиками составляла 22 тыс. руб./т и выше в зависимости от регионов, напоминает Скурихин.

Наличие стабильного экспортного спроса и приемлемого уровня мировых котировок на черноморских портах способствовало восстановлению цен на юге страны уже в октябре, к концу которого стоимость пшеницы выросла в пределах 200−375 руб./т, при этом кукуруза продолжала дешеветь, отмечает эксперт НСЗ. В Центральном и Приволжском федеральном округах к этому времени цены только-только начали стабилизироваться, а на Урале и в Сибири на фоне неблагоприятных погодных условий в период уборочной кампании — продолжали падать. Развитие ценовой ситуации, по мнению Скурихина, также в значительной степени имеет географическую привязку. Так, если для южных экспортно-ориентированных регионов и примыкающих территорий Центрального и Приволжского федеральных округов определяющим фактором будет мировая динамика цен и курс национальной валюты, а также государственные решения относительно таможенного регулирования, то для остальных регионов большее значение имеет внутреннее потребление. «Конечно, неплохое подспорье для зернопроизводящих регионов дает предоставляемая скидка на железнодорожные перевозки зерна, однако с учетом дефицита зерновозов, а также высокой загруженности портовой инфраструктуры ее результативность пока существенно снижена», — считает эксперт.

Сельхозпроизводители тоже говорят о падении цен. Игорь Алименко отмечает, что для его компании цена на пшеницу уменьшилась на 20−27%. «Если в прошлом году экспортная пшеница 4-го класса с белком 12−13% стоила 9 тыс. руб./т, то в этом — максимум 7,6 тыс. руб./т», — сетует он. Для краснодарской агрофирмы «Прогресс» самой прибыльной в этом году оказалась соя. А вот на кукурузу зафиксирована рекордно низкая цена — 6 тыс. руб./т, что на 40−50% меньше, чем в прошлом году. Причину падения руководитель Александр Неженец видит в отсутствии интереса к агрокультуре со стороны экспортеров. «Если в этом году и стоит фиксировать какие-либо рекорды, то никак не по высокой урожайности, а по уровню падения цен», — недоволен он. Станислав Кашуба тоже говорит об уменьшении стоимости кукурузы на 15% по сравнению с прошлогодними показателями.

Цены на зерновые во второй половине сезона, по мнению Злочевского, будут зависеть от урожая в южном полушарии мира, в частности, в Австралии и Аргентине, где сбор идет ближе к концу российской зимы. «Надеемся, что дальнейшего падения не будет, уже сейчас цены стабилизировались, пусть и на очень низком уровне», — говорил он в середине ноября. В случае, если в южном полушарии будут проблемы с урожаем, цены на зерновые, возможно, начнут расти. Хотя есть вероятность, что этот факт никак не повлияет на ценовую ситуацию, поскольку не только в России, но и в других странах несколько сезонов подряд был очень большой сбор зерна. Это привело к наращиванию так называемого индекса «stop to use», когда потребление растет медленнее, чем запасы, и именно этот фактор влияет на снижение цен, поясняет эксперт.

Стоимость пшеницы на конец октября

По мнению Евгения Зайцева, потенциал к росту цен есть у ячменя. Россия в этом сезоне стала едва ли не единственной профицитной по его производству страной на фоне рекордно низких запасов агрокультуры в мире при стабильном спросе. Уже в середине ноября фуражный ячмень на FOB Новороссийск стоит дороже, чем пшеница 4-го класса — $195 против $191,5 за тонну. Однако в регионах Центра и Поволжья отставание рыночных цен от цены экспортного паритета (рублевая цена в регионе, которая рассчитывается от экспортной долларовой минус расходы по логистике и перевалке) тогда доходило до 1 тыс. руб./т и более. Постепенно ситуация выравнивается, однако именно такая ценовая разница оставляет перспективу повышения данной позиции, полагает эксперт.

«Также есть шансы у кукурузы: ее производство в этом сезоне может быть снижено на 1 млн т только по ЦФО, а по России в целом — почти на 2 млн т, — говорит он. — Многое будет зависеть от того, успеют ли собрать весь урожай, а также какой официальный уровень рефакции будет обозначен Росстатом. Однако можно с уверенностью сказать, что превысить производство прошлого года не удастся». И хотя мировой рынок с высокими запасами и низкими ценами станет ограничителем роста стоимости данной агрокультуры, есть некоторая вероятность повышений цены за счет нехватки качественного предложения внутри страны. В ноябре цена на кукурузу в ЦЧР составляла 5,9 тыс. руб./т на условиях самовывоза и 6,4 тыс. руб./т на воротах переработки с доставкой. Также по мере реализации запасов с рынка, вероятно, во второй половине сезона, может подняться в цене и высококачественная пшеница, но незначительно, считает Зайцев.

Доходность аграриев

По оценкам ИКАР, большая часть сельхозпроизводителей Центрально-Европейской территории страны сохранили прошлогодний уровень доходности или близкий к нему. «Доля производства пшеницы 3-го класса в текущем сезоне снижена, как и цены на эту агрокультуру в целом, однако за счет повышения урожайности колосовых аграрии смогут выручить те же деньги, хотя для этого придется сделать большее количество операций, поскольку доходность с тонны снизилась», — говорит Зайцев. Цены на более массовую пшеницу 4-го и 5-го классов в большинстве регионов не обеспечивают положительную рентабельность, формируя у сельхозпроизводителей убыток по году, уверен Павел Скурихин.

В сравнении с прошлым годом себестоимость выращиваемых агрокультур и объем затрат на гектар изменились, рассказывает Игорь Алименко. «У нас увеличилась урожайность, поэтому себестоимость упала, но затраты на гектар выросли, так как подорожали удобрения, топливо, семена», — перечисляет он. Руководитель пока не готов назвать точную цифру прибыли с гектара, однако отмечает, что в целом даже при снижении себестоимости рентабельность производства сократилась. О росте затрат сообщает и Станислав Кашуба: семена и удобрения выросли в цене в среднем на 10−15%, средства защиты растений — на 5%, ГСМ — на 10%.

В «АгроГарде» затраты в расчете на гектар практически по всем агрокультурам в этом сезоне находятся на уровне прошлого года. Лишь незначительно увеличились расходы на семена, так как компания перешла на более высокие репродукции. Цены на все агрокультуры в текущем году в среднем снизились на 20% по сравнению с 2016-м, говорит Царев. А на гречиху и горох упали более чем на 40%. «Это негативно отразилось на рентабельности растениеводства, она снизилась до 35% против 49% в прошлом году», — делится цифрами топ-менеджер. При этом наибольшую маржу дал подсолнечник, который является одной из самых высокорентабельных агрокультур в течение последних нескольких лет, добавляет он.

Структура зернового урожая

Управляющий сельскохозяйственными активами хозяйства «Рассказовское» Дмитрий Пузанов отмечает, что в этом году урожайность зерновых в Тамбовской области из-за неблагоприятных погодных условий была отнюдь не рекордной. А вот затраты на все зерновые агрокультуры возросли на 20%. «Дизельное топливо только за последний месяц подорожало на 3 тыс. руб./т! — восклицает он. — Повысились в цене удобрения и СЗР, а зерно подешевело на треть». В такой ситуации компания работает с минимальной доходностью и условно положительной рентабельностью, признает Пузанов.

В «Прогрессе» тоже отмечают небольшое увеличение расходов на сельхозпроизводство из-за повышения стоимости ГСМ и запчастей. Если говорить о рентабельности, то по зерновым агрокультурам она близка к нулевой, уточняет Александр Неженец.

44 млн тонн
составляет потенциал экспорта зерна в сезоне-2017/18. В сентябре Россия побила свой личный рекорд по месячной отгрузке, обеспечив перевалку более 5 млн т зерна.

Чего ждать в 2018-м

Снижение доходности в растениеводстве может привести к некоторому сокращению посевов зерновых в следующем году, не исключают эксперты. «Посевная кампания предполагает финансовые вложения, а из-за резкого падения выручки у аграриев элементарно не хватит денег, чтобы отсеяться на уровне прошлого сезона», — опасается Злочевский. Соответственно, в будущем сезоне не следует рассчитывать на такой же высокий урожай, как в этом сельхозгоду, считает он. Нормальной реакцией сельхозпроизводителей будет сокращение посевов агрокультур, которые не имеют ликвидного спроса, поэтому роста площадей можно ожидать только под просом и кукурузой, где спрос пока удерживается на приемлемом уровне. Однако, подчеркивает эксперт, это вовсе не значит, что валовой сбор зерна в 2018 году будет маленьким: зерновых в любом случае хватит как на внутреннее потребление, так и на экспорт, даже если погодные условия сложатся не лучшим образом. По данным РЗС, на середину ноября отставание темпов озимого сева по сравнению с прошлым годом составляло около 300 тыс. га.

При благоприятных погодных условиях вполне реально достичь прошлогодних уровней валового сбора, оптимистичен Скурихин. Сев озимых, выполненный в основном в оптимальные сроки, создает хорошую основу для урожая следующего года. Однако время проведения осенних посевных работ совпало с низкими ценами зерна на внутреннем рынке, что наряду с погодными условиями может сказаться на будущем урожае. «Кроме того, слабое финансовое состояние сельхозпредприятий из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры может серьезно отразиться на качестве проведения весенних полевых работ, в том числе на яровом севе и подкормке озимых посевов, что также повлияет на результат», — предупреждает он.

По мнению Зайцева, ожидать серьезной смены структуры севооборота в следующем году не стоит. Единственное, что возможно сокращение темпов прироста посевов кукурузы на фоне снижения динамики роста ее потребления внутри страны и отсутствия новых рывков экспортного спроса. «Но до сева еще далеко, а ситуация со снижением производства кукурузы в текущем сезоне может успеть положительно отразиться на ценах, и тогда стагнации по площадям может не случиться», — добавляет он. Ирина Глазунова прогнозирует некоторое расширение посевов риса вследствие улучшения ценовой ситуации.

Аграрии по-разному строят планы на будущий год: кто-то решает придерживаться долгосрочных стратегий, а кто-то предпочтет ориентироваться на погодные прогнозы и ситуацию на рынке. Например, «Логус-Агро» будет корректировать структуру сева зерновых согласно выбранной стратегии. «Будем учитывать и долгосрочные климатические прогнозы, — говорит Игорь Алименко. — А еще у нас более 1 тыс. га находится на орошении, это позволяет извлечь дополнительную выгоду.

«АгроГард» пересмотрит севооборот в пользу наиболее рентабельных агрокультур, в частности, будут увеличены посевы сои и подсолнечника, насколько это будут позволять правила землепользования и севооборота. В целом, по мнению Царева, следующий год для аграриев будет еще сложнее, чем 2017-й. «С учетом наблюдаемых рыночных тенденций, ценовой фактор будет ужесточать условия продаж, а поскольку уровень производства характеризуется практически предельными значениями урожайности, то единственной возможностью поддержания стабильного финансового состояния является снижение затрат, что не всегда представляется возможным и эффективным», — поясняет топ-менеджер.

В «АгроТерре» сейчас проводят многофакторный анализ урожайности агрокультур в сравнении с прошлыми периодами, чтобы определить, как можно усовершенствовать производство. «Эффективным вариантом может стать корректировка подхода к планированию севооборота», — делится представитель компании.

За год гречиха подешевела

А вот Александр Неженец отмечает, что в следующем году не будет вносить серьезных изменений в севооборот. «Мы не видим агрокультур, на которые серьезно вырастет спрос или цена, — комментирует руководитель. — Возможно, ситуация с низкими ценами по зерновым вызовет интерес к молочному и мясному животноводству. Мы уже начали заниматься животноводством и планируем расширять это направление».

В «Покровском» тоже придерживаются похожей стратегии. Структура сева зерновых останется прежней, так как соблюдение севооборота — основа получения стабильных урожаев, уверен Станислав Кашуба. Безусловно, в следующем году урожайность будет зависеть от внешних факторов, таких как погодные условия и количество осадков, однако концерн готовится к масштабному обновлению комбайнового парка, чтобы минимизирует потери урожая при уборке, отмечает он.

В «АФГ Националь» производственный план пока в разработке. «Площадь риса мы ежегодно корректируем незначительно — это связано с особенностями севооборота, — поясняет Попов. — Наша задача — включать в севооборот более маржинальные агрокультуры». В следующем году планируется нарастить посевы сои, подсолнечника, горчицы, гороха и кукурузы.

Статьи по теме
Больше слов, меньше денег. В 2017 году объявлено агропроектов на полтриллиона рублей
Инна Ганенко
Молочная отрасль около нуля. Производство молока снова вырастет не больше чем на 1%
Татьяна Карабут
Аграриев завалило сбором. Рынок столкнулся с перепроизводством
Елена Максимова
Экономика начинает выздоравливать? Какие макроэкономические тренды влияли на агроотрасль в 2017 году
Татьяна Кулистикова
Строительство хранилищ – в начале пути. В России не хватает современных складских мощностей на 5 млн т
Елена Максимова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией