В России начался яровой сев

В отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов начались весенние полевые работы, сообщает Минсельхоз. По состоянию на 28 февраля подкормлено 593 тыс. га озимых зерновых агрокультур, что составляет 3,5% к их общей площади. Основная часть приходится на Краснодарский край — 342 тыс. га, а также Крым, где работа проведена на 234 тыс. га из 452 тыс. га. Также начата подкормка на Ставрополье и в Адыгее.



Одновременно аграрии юга России приступили к севу яровых агрокультур. По данным региональных органов управления АПК, к 28 февраля посевные работы проведены на 1,4 тыс. га. Основная их часть приходится на Крым — 1,1 тыс. га, остальные 0,3 тыс. га — на Краснодарский край. Всего в Краснодарском крае, входящем в топ-5 регионов по посевным площадям, яровые должны занять 1,9 млн га, в том числе на 57 тыс. га планируется расширить сев гороха, на 36 тыс. га — сои, сообщает краевой Минсельхоз. При этом замгубернатора Кубани Андрей Коробка поставил перед аграриями задачу обращать внимание не на количество собранного урожая, а на его качество. «Гонка за сверхурожаями сегодня никому не нужна. Нужно качественное зерно — сильного четвертого и третьего классов. Именно оно сегодня конкурентоспособно в цене и даст высокий экономический результат, который впоследствии будет у вас в карманах», — обратился к сельхозпроизводителям Коробка.







Готовы приступить к посевным работам и аграрии Ставропольского края. По информации Минсельхоза региона, все районы ждут подходящей погоды, чтобы начать работы. Как ожидается, к внесению удобрений сельхозпроизводители приступят в начале марта. В этом году на Ставрополье озимые агрокультуры заняли 1,9 млн га, из которых 97% — в хорошем и удовлетворительном состоянии. Яровой сев прогнозируется на 955 тыс. га, в том числе площади под горохом должны вырасти на 25%, под подсолнечником — на 20%, под сахарной свеклой — снизиться на 3%.



В то же время в Ростовской области весенние полевые работы могут начаться на месяц позже, чем в 2017 году из-за сохранения плохой погоды. Об этом сообщила и. о. директора ростовского Гидрометцентра Елена Назарова. По ее прогнозу, весна в регионе будет поздней — ожидается холодный март с температурой воздуха до минус 19 °C и скачкообразные повышения и понижения температуры в течение дня. «Массовые полевые работы могут начаться только в третьей декаде марта — в первой половине апреля. Такие сроки проведения работ на 20−30 дней будут отставать от прошлого года», — приводит RostovGazeta слова Назаровой.



Согласно прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в стране в 2018 году вырастет на 187 тыс. га до 80,4 млн га. В том числе озимые зерновые займут 17,1 млн га — на 259 тыс. га меньше прошлогоднего показателя. По данным ведомства, сев озимых осложнялся неблагоприятными погодно-климатическими условиями в Приволжском, Сибирском, Центральном и Северо-Западном округах. Сейячас состояние 94,7% площадей (16,2 млн га) оценивается как хорошее и удовлетворительное, на 5,3% (0,9 млн га) состояние плохое, озимые изрежены. Эти показатели соответствует уровню 2017-го.



Площадь яровых агрокультур в этом году должна вырасти на 52 тыс. га до 53,4 млн га. При этом сев зерновых и зернобобовых, как ожидается, уменьшится на 130 тыс. га до 31 млн га, в первую очередь за счет сокращения площадей под гречихой, кукурузой на зерно, а также пшеницей. По ячменю и зернобобовым, напротив, площади должны вырасти на 102 тыс. га и 148 тыс. га. Также Минсельхоз ожидает увеличения сева масличных агрокультур, в том числе на 184 тыс. га — рапса и на 108 тыс. га — сои. Земли под подсолнечником, как прогнозируется, сократятся на 336 тыс. га до 7,6 тыс. га, что аграрное ведомство объясняет продолжением оптимизации площадей. Сев сахарной свеклы должен быть снижен на 103 тыс. га до 1,1 млн га, а площади под картофелем и овощами останутся примерно на уровне прошлого года.



«Если исходить из состояния озимых, готовности аграриев к яровому севу, то ситуация на сегодня относительно стабильная, — говорил в середине февраля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов «Интерфаксу». — Она подтверждает, что 110 млн т Россия произведет даже при определенных внешних факторах, которые могут произойти». По данным «Россельхозцентра», к 21 февраля в стране было 5,7 млн т семян яровых зерновых и зернобобовых агрокультур при потребности в 5,8 млн т. Доля кондиционных семян этих агрокультур в общем объеме составляет 81% — на 0,5 п. п. выше показателя прошлого года. Для проведения сезонных полевых работ в 2018 году необходимо приобрести 3,07 млн т д. в. минеральных удобрений, в том числе 2,07 млн т — для весенних полевых работ. С 1 января по 27 февраля аграрии приобрели 499,6 тыс. т д. в. удобрений, что на 34,6 тыс. т больше, чем на аналогичную дату 2017-го. Что касается технического обеспечения, то по состоянию на 27 февраля у аграриев было 450,7 тыс. тракторов, 132,6 тыс. плугов, 209,1 тыс. сеялок и 174,7 тыс. культиваторов. По сравнению с 2017-м количество тракторов сократилось на 0,8%, плугов — на 1,1%, сеялок — на 1,9%, культиваторов — на 0,7%. Ранее Минсельхоз оценивал, что стоимость весенних полевых работ в этом году составит 370,5 млрд руб. против 334,7 млрд руб. в 2017-м, в том числе затраты на технику увеличатся с 49,7 млрд руб. до 62,7 млрд руб.

