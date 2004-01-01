10 регионов произвели почти 40% сельхозпродукции в стране

По предварительным данным Росстата, в прошлом году объем производства сельхозпродукции увеличился на 2,4% относительно 2016 года, превысив 5,6 трлн руб. На долю растениеводства пришлось 3 трлн руб. (+2,1% к 2016-му), животноводства — 2,6 трлн руб. (+2,8%). В прошлом году в 34 регионах динамика сельхозпроизводства была выше, чем в среднем по стране, правда, 25 снизили показатели по сравнению с 2016-м. «Агроинвестор» проанализировал данные статведомства и составил рэнкинг регионов по объему производства сельхозпродукции. По расчетам, вместе они выпустили сельхозпродукции на 2,2 трлн руб. или 39% от объема в целом по стране. В том числе продукции растениеводства на 1,4 трлн руб., животноводства — на 865,4 млрд руб. И хотя регионам-лидерам сложно показывать высокие темпы роста в процентном выражении из-за высокой базы, тем не менее, пять участников топ-10 продемонстрировали увеличение производства выше среднего по России.







№ 1 — Краснодарский край

Результат Краснодарского края, занимающего первое место, в прошлом году составил 412,4 млрд руб., что лишь на 0,7% выше показателя 2016-го. Несмотря на то, что Кубань традиционно стала крупнейшим в стране производителем зерна, собрав 14,1 млн т, что на 0,9% больше урожая 2016-го, в регионе активнее росло животноводство, прибавившее 1,7% против 0,3% в растениеводстве. Значительнее всего — на 2,9% — увеличился выпуск яиц, достигнув почти 1,8 млрд штук, валовой надой молока поднялся на 1,7% до 1,38 млн т. А вот производство скота и птицы на убой выросло только на 0,5% до 502,4 тыс. т (здесь и далее — в живом весе): драйвером сектора стало птицеводство (+3,9%), тогда как в свиноводстве показатель уменьшился на 15,7%.



Сбор подсолнечника в крае остался примерно на уровне 2016 года — чуть более 1 млн т, показатель по сахарной свекле также почти не изменился, превысив 9,9 млн т. По производству картофеля во всех хозяйствах динамика была отрицательной: его урожай сократился с 622,7 тыс. т до 600,8 тыс. т, сбор в сельхозорганизациях тоже уменьшился — на 2 тыс. т до 39,7 тыс. т. Тем не менее, в целом регион производит больше всего картофеля в ЮФО. Валовой сбор овощей на Кубани в прошлом году остался на уровне 2016-го (+0,2%) — 879,9 тыс. т, по их производству край стал четвертым в России после Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей.



№ 2 — Ростовская область

Вторую позицию заняла Ростовская область, которая произвела сельхозпродукции на 290,6 млрд руб. Хотя регион улучшил результат 2016 года на 7%, разрыв между первым и вторым местом сохранился на уровне, близком к 122 млрд руб. Основной вклад в рост сельхозпроизводства в регионе внесло растениеводство, которое увеличилось на 9,7%, тогда как животноводство — только на 0,6%. Область стала второй и по урожаю зерновых и зернобобовых агрокультур, собрав 13,3 млн т — почти на 15% больше, чем годом ранее. Производство подсолнечника выросло на 9,4% до 1,4 млн т — пока это лучший результат в стране по итогам 2017 года, в 2016-м Ростовская область уступала лидерство Саратовской. Урожай картофеля в регионе увеличился на 8,9%, составив 484,8 тыс. т, в том числе сельхозорганизации собрали 96,5 тыс. т, улучшив показатель 2016 года на 17,6%. Сбор овощей в области прибавил 2,2% до 753,8 тыс. т, а вот по сахарной свекле произошло снижение на 15% до 850,6 тыс. т.



Самый значительный темп роста в животноводстве Ростовской области был отмечен в яичном сегменте — плюс 2,7% почти до 2,2 млрд штук. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 0,5% до 362,5 тыс. т, выше всего была динамика по КРС — на 2,5% до 96,1 тыс. т, тогда как по птице показатель оказался на 0,8% ниже уровня 2016-го — 166,3 тыс. т. А вот надои молока почти не изменились (+0,2%), немного не дотянув до 1,1 млн т.







№ 3 — Татарстан

Татарстан, занявший третье место по объему сельхозпроизводства с 256,1 млрд руб., улучшил результат 2016 года на 5,2%. В том числе растениеводство прибавило 8,8%, животноводство — 1,4%. Урожай зерна в республике увеличился по сравнению с 2016 годом на 18,2% до 4,8 млн т. Сбор подсолнечника оказался на 12% больше, правда, его в регионе производится немного — около 135 тыс. т, в отличие от сахарной свеклы, по урожаю которой республика стала шестой в стране с объемом более 3 млн т. Это на 31% выше результата 2016 года, по динамике роста сбора агрокультуры Татарстан уступил только Волгоградской области, которая увеличила производство более чем в 2,4 раза. Правда, здесь сказался эффект низкой базы. Урожай картофеля в Татарстане достиг почти 1,5 млн т (+1,8%), по его производству республика лидирует в Приволжье и заняла второе место в целом по стране после Брянской области. Однако по сбору в сельхозорганизациях (110,8 тыс. т, +4% к уровню 2016-го), республика стала только десятой. Урожай овощей во всех хозяйствах региона в прошлом году увеличился на 0,4% до 402,6 тыс. т.



Среди животноводческих секторов наибольшая динамика была в производстве яиц — плюс 3,9% до 1,2 млрд штук. Валовой надой молока вырос на 2,7% до 1,8 млн т, по этому показателю регион стал лидером страны. Мясной сегмент прибавил 1,1% до 491,6 тыс. т, здесь значительнее всего выросло производство КРС — на 2,5% до 159,5 тыс. т, тогда как в свиноводстве показатель снизился на 1% до 96,3 тыс. т.



№ 4 — Белгородская область

Четвертой в рэнкинге стала Белгородская область, правда, ее показатель производства сельхозпродукции улучшился всего на 0,2% до 230,3 млрд руб. за счет животноводства, которое выросло на 6,4%, тогда как в растениеводство произошло падение показателей на 11%. Регион традиционно является крупнейшим в стране производителем мяса, в прошлом году сектор вырос на 4,3% до 1,7 млн т. Больше всего — 5,3% — прибавило птицеводство, затем идет свиноводство с 3,7%, тогда как по КРС произошло снижение на 3,9%. Производство яиц увеличилось на 4,8% до 1,7 млрд штук. Однако заметнее всего в регионе развивался молочный сектор, показав плюс 9,4% до 593,4 тыс. т. По валовому надою молока Белгородская область входит в тройку лидеров Центрального федерального округа после Воронежской и Московской областей.



Сбор зерна в регионе оказался на 2,2% больше уровня 2016-го, достигнув примерно 3,6 млн т, а вот урожай подсолнечника снизился на 21% до 296,3 тыс. т, согласно Росстату. Необмолоченной осталась небольшая площадь — около 3 тыс. га, однако на результат повлияло падение урожайности с 26,4 ц/га до 21,8 ц/га. Заметно сократился и сбор с гектара сахарной свеклы, в результате ее урожай в области оказался на 33% меньше, чем годом ранее, составив 2,7 млн т. Если в прошлом году с показателем 4,1 млн т область была шестой в стране, то по итогам 2017-го опустилась на строчку ниже. По картофелю тоже произошло снижение, хотя и небольшое — на 0,6%, его сбор составил 515,5 тыс. т, при этом сельхозорганизации сократили производство с 32,7 тыс. т до 31,3 тыс. т. В секторе овощеводства Росстат оценил падение сбора на 3% до 246,2 тыс. т.







№ 5 — Ставропольский край

Ставропольский край, расположившийся на пятой позиции, произвел сельхозпродукции на 203,9 млрд руб., что на 1,8% меньше, чем в 2016-м. Он стал единственным регионом в рэнкинге, снизившим общий показатель, причем сокращение произошло как в растениеводстве (-1,5%), так и в животноводстве (-2,7%). Урожай зерновых и зернобобовых агрокультур на Ставрополье был на 2% ниже, чем в 2016-м, составив 10 млн т. Правда, при весеннем уточнении показателей Росстат может повысить уровень сбора: по данным Минсельхоза, в конце прошлого года в регионе оставались неубранными более 10% посевов кукурузы — 25,3 тыс. га. Учитывая среднюю урожайность в крае (46,2 ц/га), это может добавить до 117 тыс. т в бункерном весе. Такая корректировка позволит региону приблизиться к прошлогоднему уровню сбора зерна в 10,2 млн т. Возможно, будут изменения и по подсолнечнику: по данным агроведомства, регион убрал 100% агрокультуры, получив 647,9 тыс. т, что почти на 22% больше, чем в 2016 году. Росстат дает другие показатели — 602,1 тыс. т (+ 12,1%). Сбор сахарной свеклы на Ставрополье был на 17,6% меньше, чем в 2016 году, — около 2,2 млн т. Также на 11,6% до 390 тыс. т сократилось производство картофеля, в том числе сельхозорганизации собрали 69,3 тыс. т (-1,2%). А вот по овощам зафиксирован прирост, хоть и небольшой — на 0,7% до 422,7 тыс. т.



В животноводстве края хуже всего обстояли дела с молоком — надои сократились на 7,3% до 631,8 тыс. т. Производство яиц уменьшилось на 1% до 648,2 млн штук, скота и птицы — на 0,5% до 484,7 тыс. т. Хотя свиноводство прибавило 12%, в птицеводстве произошло снижение на 1,3%, по КРС — на 5,4%.



№ 6 — Воронежская область

На шестом месте — Воронежская область, которая произвела сельхозпродукции на 199,9 млрд руб., что на 1,3% выше показателя 2016-го. Животноводческий сектор региона прибавил 2,4%, растениеводческий — 0,8%. Основным драйвером стало производство скота и птицы, которое увеличилось на 10,4% до 422,1 тыс. т преимущественно благодаря свиноводству (+25% до 183 тыс. т). По птице и КРС динамика также была положительной, хотя и намного более скромной — 1,3% и 1,6%. Кроме того, область на 1,5% до 841,3 тыс. т повысила надои молока, и на 0,5% до 947,8 млн штук — производство яиц.



Позитивный вклад внесло и увеличение урожая зерна на 14,2% до 5,5 млн т. Как и в 2016-м, по уровню сбора область стала лидером в Центральном федеральном округе, и она еще может несколько упрочить позиции: в регионе не обмолотили около 12,2 тыс. га кукурузы и, если уборка продолжалась зимой, то при корректировке данных по урожаю итоговый показатель будет выше. Сбор подсолнечника в регионе сократился на 10,2% до 824,4 тыс. т из-за падения урожайности (19,9 ц/га против 23,4 ц/га годом ранее), тем не менее, это лучший результат в ЦФО и четвертый по России. Также Воронежская область собрала второй в стране урожаю сахарной свеклы — почти 6 млн т, что на 2,5% выше уровня предыдущего года. Производство картофеля в регионе сократилось на 7,2% до 1,4 млн т, причем в сельхозорганизациях падение было более значительным — на 31,2% до 28,7 тыс. т. Урожай овощей также оказался ниже уровня 2016-го на 1,3%, составив 534,7 тыс. т. По этому показателю область заняла второе место в округе после Подмосковья (548,3 тыс. т).



№ 7 — Саратовская область

На седьмой позиции — Саратовская область, увеличившая объем производства сельхозпродукции на 3,9% до 173,7 млрд руб. Растениеводство в регионе выросло на 6,5%, выпуск продукции животноводства сократился на 2,6%. Область продемонстрировала одну из самых высоких в стране динамику роста сбора зерна — на 35,7% до почти 5,8 млн т. Причем регионы, где темп был выше, — Хабаровский край с 38,4% и Чечня с 38,2% — собрали намного меньше: 16,4 тыс. т и 423,7 тыс. т зерна. Кроме того, показатель еще может увеличиться, поскольку в конце 2017-го в Саратовской области оставались неубранными почти 40% посевов кукурузы — 42,6 тыс. га. Очевидно, произойдет корректировка и по подсолнечнику. Пока прошлогодний лидер его производства находится на третьем месте по стране с объемом 848,3 тыс. т против почти 1,3 млн т в 2016-м, согласно Росстату, но в регионе не убрали 268 тыс. га агрокультуры. Правда, Минсельхоз в конце декабря оценивал урожай выше — в 937,8 тыс. т, но это все равно третий показатель по стране. Производство сахарной свеклы в регионе уменьшилось на 8,3% до 307,1 тыс. т, по картофелю динамика также была отрицательной, хотя и менее заметной — на 0,6% до 381,2 тыс. т. При этом сельхозорганизации области увеличили производство с 9,5 тыс. т до 10,1 тыс. т. Сбор овощей во всех хозяйствах региона вырос на 0,4% до 418,8 тыс. т.



В животноводстве отрицательная динамика стала результатом сокращения производства яиц на 2,2% до 961 млн штук, а также скота и птицы на 1,4% до 180,5 тыс. т. В основном сказалось снижение на 6% в свиноводстве. По молоку в Саратовской области Росстат зафиксировал нулевую динамику, валовой надой составил 707,7 тыс. т.



№ 8 — Башкирия

Башкирия стала восьмой с объемом сельхозпроизводства 171,8 млрд руб., что на 2,8% больше уровня 2016 года. Регион увеличил показатели в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве — на 0,8%. Сбор зерновых и зернобобовых агрокультур вырос на 13,8% почти до 3,8 млн т, правда, если по итогам 2016-го республика была третьей в Приволжье по урожаю зерна после Саратовской области и Татарстана, то сейчас переместилась на четвертую строчку, пропустив вперед еще и Оренбургскую область. Сбор подсолнечника в республике увеличился на 21,3% до 272,7 тыс. т, это также четвертый результат в ПФО. Урожай сахарной свеклы в регионе превысил 1,5 млн т (+14%). По картофелю произошло снижение на 9,3% до 978,4 тыс. т, в том числе сельхозорганизации уменьшили производство с 24,5 тыс. т до 19,9 тыс. т. А вот по овощам был прирост на 2,2% до 367,5 тыс. т



Хотя регион на 3,2% до 410,2 тыс. т увеличил производство скота и птицы, надои молока уменьшились на 0,7%, составив 1,7 млн т, выпуск яиц снизился на 0,5% до 1,1 млрд штук.



№ 9 — Алтайский край

Девятую строчку занял Алтайский край. Все хозяйства региона произвели продукции на 150,5 млрд руб. — на 0,7% больше, чем в 2016-м. Растениеводство прибавило 1,6%, производство в животноводческом секторе уменьшилось на 0,5%. Сбор зерна в крае увеличился на 2,7% до более чем 4,9 млн т, а вот подсолнечника — сократился на 22,4% до 398 тыс. т согласно Росстату, тогда как по данным Минсельхоза, регион намолотил 602,1 тыс. т, что почти на 6% больше, чем в 2016-м. Валовой сбор картофеля в регионе снизился на 11,2% до 861,2 тыс. т, хотя урожай в сельхозорганизациях вырос на 2%, составив 38,3 тыс. т. Также заметно уменьшилось производство овощей — на 17,1% до 219,5 тыс. т.



На отрицательный результат в животноводстве повлияло сокращение производства в мясном сегменте на 2,6% до 308,7 тыс. т: в регионе на 5,3% упал показатель в свиноводстве, на 2,3% — в птицеводстве, на 0,9% — по КРС. Кроме того, на 0,6% снизился выпуск яиц, составив 1,1 млрд штук. В молочном секторе прибавка была незначительной — 0,1%, хотя надой молока в крае — 1,4 млн т — самый большой в Сибири и третий по стране.



№ 10 — Волгоградская область

Замыкает топ-10 Волгоградская область со 144,7 млрд руб. По сравнению с 2016 годом производство сельхозпродукции выросло на 3%, в том числе 1,7% прибавило растениеводство, 6,8% — животноводство. В последнем наиболее значительное увеличение произошло по скоту и птице — на 11,9% до 233 тыс. т. Главный драйвер сектора — птицеводство, прибавившее 25,4% до 93,5 тыс. т. Выпуск яиц возрос на 2,7% до 817,9 млн штук, валовой надой молока стал больше на 1,9% до 525,3 тыс. т.



На позитивную динамику отрасли также повлияло увеличение урожая зерна на 24,6% по сравнению с 2016 годом, до 5,6 млн т. Возможно, итоговый показатель будет несколько выше за счет доуборки кукурузы. В регионе не обмолотили более 36% посевов — 25,7 тыс. га. Также в области не убрали почти 140 тыс. га подсолнечника, пока его урожай, согласно Росстату, на 31% меньше, чем в 2016-м — 560,3 тыс. т. Федеральный Минсельхоз оценил сбор немного выше — на уровне 578,3 тыс. т. Площади под сахарной свеклой в регионе увеличились с 0,5 тыс. га в 2016 году до 2,6 тыс. га, благодаря чему ее сбор вырос в 2,4 раза, достигнув почти 103 тыс. т, несмотря на падение урожайности. А вот по картофелю произошло снижение на 5,3% до 393,6 тыс. т, при этом в сельхозорганизациях урожай уменьшился значительнее — на 16,3% до 35,8 тыс. т. Волгоградская область, несмотря на высокую базу, показала самый значительный прирост производства овощей среди участников рэнкинга — на 11,1% до более чем 1 млн т.

