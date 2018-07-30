Россия начала экспорт говядины в Турцию

Россия начала экспортировать говядину в Турцию, также есть хорошие перспективы поставок туда мяса птицы, рассказал вице-премьер Алексей Гордеев в ходе рабочей поездки по Тверской области, сообщает «Интерфакс». Объем поставленной партии чиновник не уточнил. По его словам, турецким компаниям тоже интересно работать на российском рынке, и можно сбалансировать взаимную торговлю, чтобы дополнять друг друга. Также есть заявки на поставки российской говядины в страны Ближнего Востока. «Очень надеемся, что откроется китайский рынок, перспективы для этого есть», — добавил Гордеев. Главное — пробить административные барьеры, которыми пользуются многие страны и правительства, и, по его мнению, эту задачу получится решить в процессе переговоров. Перспективы поставок мясной продукции он оценил в 1 млн т.

Курирующий АПК вице-премьер сообщил о начале поставок говядины в Турцию на следующий день после того, как президент Владимир Путин сказал, что примет предложение главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сходить с ним в ресторан, когда в его стране в меню будут блюда из российского мяса. «Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]", — цитирует Путина ТАСС. Это не первый случай, когда глава государства продвигает отечественную продукцию на мировых рынках. Так, например, в июне прошлого года в ходе «прямой линии» Путин рассказал, что ведет переговоры с Китаем об открытии его рынка для российских производителей мяса. В марте прошлого года бывший тогда первым вице-премьером Игорь Шувалов говорил, что на международных переговорах президент всегда затрагивает вопрос допуска российской продукции на местные рынки, в частности Шувалов упоминал мясо, произведенное «Мираторгом».

Однако Минсельхоз еще в конце апреля рассчитывал, что Турция откроет свой рынок для российской говядины в ответ на снятие ограничений по поставкам в нашу страну томатов. 3 мая Россельхознадзор провел консультации с турецкой делегацией по вопросу включения России в список поставщиков говядины, в начале июня условия экспорта были согласованы. «Мы согласовали сертификаты <…>, условия созданы. Дальше очень многое будет зависеть от заинтересованности бизнеса», — цитировало агентство РИА «Новости» представителя ведомства.

По данным Россельхознадзора, сейчас в списке предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Турции по поставкам говядины, лишь две компании: подмосковное «Гарант-Холод» и ИП Ковалевич И. О. (Ростовская область). Последнему экспорт ограничен до получения права доступа от компетентного ведомства страны-импортера, следует из базы системы «Цербер».

Согласно ФТС, с начала года до 15 июля Россия поставил за рубеж 2,8 тыс. т говядины против 1,8 тыс. т годом ранее (без стран ЕАЭС). В целом экспорт мяса составил около 111 тыс. т, основная доля (70,2 тыс. т) пришлась на птицу. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го внешние продажи увеличились примерно на 25 тыс. т. По итогам января-мая этого года крупнейшим покупателем российской мясной продукции стала Украина с долей 26,7% ($45,9 млн в стоимостном выражении), на втором месте Вьетнам (15,3% — $26,3 млн), близкие значения у Гонконга (15% — $25,8 млн), четвертую строчку занимает Казахстан (10,7% — $18,4 млн), пятую — Иран (9,4% — $14,5 млн). За первые пять месяцев 2018-го Россия не поставляла мясо в Турцию, равно как и в предыдущие два года. В 2015-м туда было отгружено 25 т птицы общей стоимостью $37,5 тыс., следует из данных ФТС. В 2013 и 2014 годах российское мясо также не вывозилось в Турцию.

По паспорту приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК», к 2020 году внешние продажи мяса должны увеличиться до $0,5 млрд, к 2025-му — до $1,75 млрд. В целом объем вывоза сельхозсырья и продовольствия, согласно майскому указу президента, за следующие шесть лет должен вырасти до $45 млрд с $20,7 млрд в 2017-м.

Хотя объемы экспорта говядины пока небольшие, производство в секторе растет. За первое полугодие все хозяйства увеличили производство КРС на убой на 2,4% почти до 1,1 млн т (здесь и далее — в живом весе), оценил Росстат. В том числе объемы в сельхозорганизациях были на 6,4% выше, чем годом ранее, — 470,7 тыс. т. Среди регионов лидерами стали Татарстан (40,8 тыс. т в СХО), Брянская область (29,5 тыс. т), Краснодарский край (28,5 тыс. т), Воронежская область (23,4 тыс. т) и Алтайский край (21,4 тыс. т).