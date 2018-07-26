Разработана новая Доктрина продовольственной безопасности

Минсельхоз совместно с другими ведомствами, общественными союзами и ассоциациями разработал проект новой Доктрины продовольственной безопасности. Как сообщил «Агроинвестору» представитель Минсельхоза, проект проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, после чего будет внесен в правительство.

Доктрина разработана с учетом «изменившихся внешних и внутренних условий» функционирования АПК, в том числе введением санкций в отношении России, вступлением в ВТО и углублением интеграционных процессов в ЕАЭС. «В доктрине сделан акцент на укреплении продовольственной безопасности страны, замещении импортной продукции на внутреннем продовольственном рынке и повышении самообеспеченности России основными видами пищевых продуктов», — сообщил представитель министерства. В частности, в документе предполагается ввести показатель самообеспеченности, рассчитываемый как процентное отношение объема отечественного производства к величине внутреннего потребления. По его выполнении будет возможно развитие экспорта. Перечень основных продуктов будет дополнен овощами и бахчевыми агрокультурами, фруктами и ягодами, а также семенами основных сельхозкультур.

В то же время эксперты предлагают существенно изменить подходы к продовольственной безопасности. Московская школа управления «Сколково» совместно с Центром агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС, отраслевыми союзами и экспертами подготовила предложения, в которых отмечается, что задача импортозамещения и продовольственной независимости страны в целом решена. «Установленные доктриной пороговые значения доли отечественной продукции в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка достигнуты или превзойдены по всем продуктам, кроме молока и пищевой соли», — указывается в обращении, отправленном в правительство, администрацию президента, Минсельхоз (копия есть у «Агроинвестора»).

В связи с этим эксперты считают необходимым существенный пересмотр целей и задач доктрины и основных направлений их реализации с учетом новых вызовов и изменившихся условий. Одним из ее основных принципов должна стать «ответственность государства за обеспечение гарантированного уровня продовольственного благополучия населения». В том числе эксперты считают нужным скорректировать национальные нормы потребления пищевых продуктов, которые сейчас завышены по объему из-за снижения физических нагрузок населения, и в большей степени их детализировать с точки зрения учета микроэлементов, витаминов, нутриентов и т. д. С другой стороны, особое внимание необходимо уделить наиболее бедным слоям населения. «Последствия некачественного питания этих людей, а тем более детей из бедных семей — серьезная угроза для страны. Один из путей решения такой проблемы — организация внутренней продовольственной помощи», — указано в письме.

Адресная продовольственная помощь социально незащищенному населению является хорошим инструментом роста внутреннего потребления, комментирует исполнительный директор компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. В этом случае люди могли бы тратить субсидии на покупку отечественных продуктов питания. В то же время, по его словам, чтобы продукцию чаще покупали, также нужно держать доступную цену, а это возможно только при грамотном управлении себестоимостью. Поскольку платежеспособный спрос упал, производители должны ориентироваться на доходы населения и на то, что люди могут себе позволить купить.

Другим важным принципом новой доктрины должно стать развитие доверия и сотрудничества между участниками продовольственного рынка страны, а также с партнерами из других стран, уверены авторы предложений. Основой госрегулирования должно стать обеспечение устойчивости бизнес-моделей и гарантии предпринимательской свободы. «Доктрина должна содержать ключевые направления дерегулирования для обеспечения максимальной эффективности и конкуренции по всей цепочке», — уверены авторы предложений. Одновременно следует выработать механизмы выявления и устранения «узких мест» сдерживающих развитие сектора, в том числе в смежных отраслях. «Основой решения задачи продовольственной безопасности в будущем станут наиболее эффективные компоненты производственной и распределительной инфраструктуры», — полагают эксперты.

Эксперты и Минсельхоз сошлись в том, что в новой доктрине необходимо отразить высокую импортозависимость российского АПК по материально-техническим ресурсам, в том числе в области селекции, генетики, средств защиты растений, кормовых добавок, технологического оборудования. «Уже сегодня импортозависимость российской экономики по ресурсам для АПК гораздо выше, чем по продуктам питания», — указывают авторы письма. Одновременно они отмечают пробелы и отсталость системы образования и науки и отставание в сфере цифровизации сельского хозяйства и всей продовольственной цепочки, что может в будущем повлечь «новые формы технологической зависимости от развитых стран».

Нынешняя Доктрина продовольственной безопасности России утверждена указом президента в январе 2010 года и действует до 2020 года. В качестве критерия для оценки продовольственной безопасности в ней используются доли отечественной продукции в общем объеме внутреннего рынка. В том числе пороговое значение по зерну установлено на уровне не менее 95%, сахара — не менее 80%, растительного масла — не менее 80%, мяса и мясопродуктов — не менее 85%, молока и молокопродуктов — не менее 90%, рыбной продукции — не менее 80%, картофеля — не менее 95%, пищевой соли — не менее 85%. По данным Минсельхоза, за истекшие восемь лет практически все эти показатели были достигнуты, за исключением молока (82,4% в 2017-м) и соли (63,6%). Более того, в 2017 году были достигнуты или превышены и рекомендованные Минздравом нормы среднедушевого потребления, кроме молока (отставание на 28%) а также фруктов (на 38%) и овощей (на 20%). В том числе производство яиц в прошлом году составило 305 шт. на человека при норме потребления 260 шт, хлебных продуктов — 118,3 кг при норме 96 кг/чел., растительного масла — 14,2 кг при норме 12 кг/чел., мяса и мясопродуктов — 75,7 кг при норме 73 кг/чел.