В 2016 году доля расходов жителей России на покупку импортного продовольствия в общих расходах на сельхозпродукцию и продовольствие сократилась до 5%, рассказал «Агроинвестору» главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в кулуарах Международной конференции по развитию сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и полноценного питания в Евразийском регионе. «Если 10−15 лет назад Россия удовлетворяла примерно 20% за счет импорта, то в 2016 году доля опустилась до 5%. Поэтому несмотря на то, что в нашей стране бытует мнение, что мы очень зависим от импортного продовольствия, на самом деле этот показатель невысок», — сказал Узун. В 2015 году доля импортных продуктов в рационе россиян составляла 6%.



Дальнейшая динамика будет зависеть от доходов населения, считает эксперт. «При увеличении доходов импорт растет. Кризисы 1998 и 2008 годов показали, что как только доходы становятся выше, население начинает покупать импортные продукты», — указал Узун. При этом он заметил, что совсем низкие значения импорта — плохой признак. «Внешняя торговля должна играть важную роль в продовольственном снабжении. Во-первых, есть часть населения, которая покупает дорогую импортную продукцию, и она в любом случае будет ее покупать. Во-вторых, у нас сейчас импортозамещение, но, например, зимние томаты и огурцы замещать не надо — их можно купить вдвое дешевле, чем произвести у себя», — полагает эксперт.



Кроме того, в целом жители России сейчас предпочитают потреблять плодоовощную продукцию, которая в стране в принципе не производится или производится в небольших количествах, заметил Узун. «До 60% потребления [фруктов, овощей и ягод] — это импортная продукция, не производимая в стране, в том числе бананы, цитрусовые. И здесь, конечно, доля импорта сохранится. По каким-то видам фруктов и ягод мы можем импорт заместить — например, по яблокам, — но в целом пока структура потребления остается такой, импорт останется. Поэтому соседние страны, которые производят качественные фрукты и ягоды, могут рассчитывать на то, что ввоз будет продолжаться», — сказал Узун в ходе конференции. А с учетом того, что улучшение качества питания предполагает, прежде всего, рост потребления овощей и фруктов, вероятно, Россия будет завозить их не меньше, чем сейчас. «Даже, скорее всего, больше — по мере увеличения доходов и улучшения качества питания», — добавил он.



По данным ФТС, в 2016 году экспорт из России продовольственных товаров и сельхозсырья составил $17 млрд, что больше уровня 2015 года на $835 млн или на 5,2%. Объем импорта продовольствия, напротив, уменьшился на 6,3% или на $1,7 млрд до $24,9 млрд. Основными товарными позициями в структуре импорта сельхозпродукции в стоимостном выражении были фрукты и орехи (15,4%, в том числе бананы — 4%, цитрусовые — 4,7%), мясо и мясопродукты (9,2%, в том числе свежее и мороженое мясо крупного рогатого скота — 4,5%, свинина — 2,5%, мясо птицы — 1,3%), молоко и молокопродукты (7,7%, в том числе сыры и творог — 2,9%), овощи (5,6%), алкогольная и безалкогольная продукция (7,3%) и рыба и морепродукты (5,6%).

