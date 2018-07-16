Импорт мяса снизился в 1,7 раза

За первое полугодие импорт мяса в Россию снизился в 1,7 раза (без стран ЕАЭС) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до 203,5 тыс. т, следует из данных ФТС. Значительнее всего — в 4,1 раза — сократился ввоз свинины (с учетом шпига и субпродуктов), составив 36,3 тыс. т против 147,7 тыс. т в январе-июне прошлого года. По объему поставок из-за рубежа свинина приблизилась к мясу птицы, импорт которого был на уровне 32,8 тыс. т. Год назад закупки составляли 52,6 тыс. т. Ввоз говядины уменьшился со 152,6 тыс. т до 134,4 тыс. т. С учетом торговли с государствами ЕАЭС импорт был на уровне 322,5 тыс. т против 433,2 тыс. т годом ранее, оценивает Национальный союз свиноводов (НСС).



Очевидно, что по итогам года объем ввоза мяса окажется значительно ниже 1 млн т, который был в последние два-три года, считает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Однако, по его словам, по свинине импорт в потреблении на уровне 5−10% всегда будет присутствовать в стране с открытой экономикой, встроенной в мировые глобальные рынки. «Ни одна страна с развитым сектором АПК не стремится полностью избавиться от импорта продовольствия. Главная цель — это большой объем экспорта при положительном балансе (Бразилия, Канада), ну или хотя бы при нулевом балансе (США и ЕС), — поясняет он. — Думаю, и здесь у России амбициозная, но реалистичная цель — войти в топ-10 мировых экспортеров АПК, имея как минимум нулевой внешнеторговый баланс».

При этом экспорт мяса из России к 8 июля был на 29,4% больше, чем годом ранее (без стран ЕАЭС) — около 107,3 тыс. т. В поставках преобладала птица, отгрузки которой составили 68,2 тыс. т (+31,8% к аналогичной дате 2017-го). Продажи за рубеж свинины увеличились на 24,5% до 36,5 тыс. т, говядины — с 1,8 тыс. т до 2,6 тыс. т. НСС оценивает объем внешних продаж с учетом ЕАЭС на уровне 149,1 тыс. т по сравнению со 104,5 тыс. т в первом полугодии 2017-го.

Такая динамика — результат продолжающегося роста внутреннего производства. По данным Росстата, за полгода производство скота и птицы на убой увеличилось на 4,2% почти до 6,8 млн т в живом весе. Главным драйвером по-прежнему остается свиноводство, прибавившее в целом 8,2% до 2,2 млн т. Сельхозорганизации увеличили выпуск свиней на убой на 10,5% до 1,97 млн т. Птицеводство выросло на 2,8% до 3,26 млн т, производство КРС — на 2,4% почти до 1,1 млн т.

Среди регионов крупнейшим производителем свиней на убой является Белгородская область с 421 тыс. т по итогам января-июня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года все хозяйства региона увеличили показатели на 4,5%. Второй стала Курская область со 178,1 тыс. т, что на 15,9% больше, чем в первом полугодии 2017-го. Воронежская область повысила объемы производства на 64,5% до 126,8 тыс. и стала третьей. Результат Псковской области, занимающей четвертую позицию, оказался на 22,3% выше, чем год назад — 109,9 тыс. т. Замыкает топ-5 лидеров по развитию свиноводства Тамбовская область со 103,9 тыс. т (+1,7%).

Как ранее писал «Агроинвестор», по прогнозу Национального союза свиноводов, в этом году производство свинины в сельхозорганизациях прибавит почти 200 тыс. т в убойном весе до 3,15, а в целом объем по всем хозяйствам достигнет 3,7 млн т. Дальнейшее развитие отрасли в основном обеспечат компании, входящий в топ-20 лидеров рынка, которые продолжают расширять производство.

Так, например, результат Псковской области в первом полугодии — заслуга всего одной компании. Около 90% объема свинины в регионе выпустил «Великолукский свинокомплекс». За январь-июнь он произвел 99,2 тыс. т свинины в живом весе, а по итогам года планирует выйти на 210 тыс. т (+35 тыс. т к уровню 2017-го), рассказала «Агроинвестору» представитель компании. К 2022-му «Великолукский» намерен увеличить объемы до 400 тыс. т. По итогам 2017-го холдинг стал пятым в стране по производству свинины. Другой игрок из топ-20 — «Русагро», занимающая третью строчку по итогам выпуска за прошлый год с 207,4 тыс. т — в 2018-м не планирует значительно увеличивать показатели, они будут схожи с прошлогодними. Однако в перспективе пяти лет холдинг рассчитывает повысить объемы более чем вдвое. «Мы строим комплексы в Тамбовской области и Приморском крае, достраиваем секции на существующих комплексах, улучшаем технологию, увеличиваем производство потребительского продукта», — рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайский концерн CP Foods) в прошлом году произвел 62 тыс. т свинины в живом весе (с учетом площадок группы RBPI, основным владельцем которой он является). В перспективе холдинг намерен увеличить объемы до 200 тыс. т за счет запуска новых свинокомплексов в центральной части России, говорит представитель компании.