Объем выпуска свинины достигнет 3,7 млн тонн

В этом году производство свинины в промышленном секторе увеличится почти на 200 тыс. т и превысит 3,15 млн т (здесь и далее — в убойном весе), а общий объем по всем хозяйствам достигнет 3,7 млн т. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза. С 2005 года — начала реализации нацпроекта «Развитие АПК», а затем госпрограмм развития сельского хозяйства — производство свинины в сельхозпредприятиях увеличилось в семь раз или на 2,5 млн т, что стало результатом «огромных частных инвестиций». «За этот период, по нашей оценке, в свиноводство было инвестировано более 500 млрд руб.», — отметил Ковалев. При этом на фоне роста объемов в сельхозпредприятиях развиваются и другие сегменты — убой, глубокая разделка.







Кроме того, происходят структурные изменения отрасли, в частности, снижается доля ЛПХ. Если в 2005 году они выпускали около 1,1 млн т или 72% всей свинины в стране, то по итогам 2017-го показатели снизились до 576 тыс. т и 16%. В этом году НСС ожидает дальнейшего сокращения производства в хозяйствах населения — до 548 тыс. т и 15%. К 2022-му доля ЛПХ уменьшится до 9%, они будут производить примерно 400 тыс. т свинины, следует из презентации союза.



Среди причин сокращения производства в секторе Ковалев назвал демографические проблемы, процессы урбанизации сельского населения, низкую конкурентоспособность, но в первую очередь — африканскую чуму свиней (АЧС). «Самое главное, что в европейской части России, то есть в зонах распространения АЧС, доля ЛПХ упала ниже 12%, а на территориях с наибольшей концентрацией промышленного производства свинины — до 5% и менее», — подчеркнул эксперт. Однако из-за того, что исторически доля ЛПХ была очень большой, сокращение объемов в секторе негативно влияет на общее производство: так, если промышленное производство выросло в семь раз, то общее — только в 2,2 раза, пока лишь немного превысив уровень 1990 года, сравнил Ковалев.



Также эксперт отметил, что продолжается консолидация отрасли. 13 лет назад примерно три четверти компаний из нынешнего топ-20 крупнейших производителей свинины или вообще не существовало или они не занимались свиноводством. В 2010-м 20 ведущих игроков производили 45% от общего объема свинины, выпускаемой в сельхозпредприятиях страны. По итогам прошлого года их доля на рынке увеличилась до более чем 60% и продолжит расти, что однако не подразумевает чрезмерной концентрации производства в крупных агрохолдингах, акцентирует Ковалев. «При попытках выйти на внешние рынки мы вступаем в прямую конкуренцию с глобальными игроками. Доля Топ-3 наших крупнейших компаний не превышает 25% промышленного производства свинины в России. За рубежом в развитом мясном секторе, как правило, три крупнейшие компании контролируют минимум 50% рынка. Это является их ключевым преимуществом в глобальной конкуренции. При этом ни один из наших ведущих производителей свинины не входит в число 20 крупнейших мировых игроков», — пояснил он.



Дальнейшее развитие отрасли и рост производства в основном обеспечат именно компании из топ-20, которые в течение 2017-начале 2018 годов получили до 250 млрд руб. льготных инвесткредитов, и заявили о готовности инвестировать в мощности по производству и убою более 300 млрд руб. В ближайшие пять лет общее производство свинины в сельхозпредприятиях может увеличиться на 900 тыс. т или 31% к уровню 2017-го, до более чем 3,8 млн т, подсчитал НСС. При этом 80−90% этого прироста придется на Топ-20 компаний, имеющих опыт, административные, финансовые и управленческие ресурсы, что резко повышает вероятность успешной реализации проектов, обратил внимание Ковалев. «В случае реализации всей этой программы доля Топ-20 вырастет до 70−80%, что будет соответствовать общемировым тенденциям, — добавил он. — Масштабирование бизнеса позволяет максимально сократить производственные и непроизводственные расходы, тем самым значительно повысив свою конкурентоспособность по себестоимости».



По данным союза, все заявленные ранее проекты реализуются или уже окончены. В частности, Ковалев отметил кластер «Русагро» в Приморье. Как ранее писал «Агроинвестор», компания уже начала заселять комплекс — первые 500 свиней доставили спецбортом из Дании, до конца декабря будет поставлено 3 тыс. животных. Первая товарная продукция появится в феврале 2019 года. Также компания реализует проект в Тамбовской области. При выходе всех площадок на проектную мощность, по расчетам НСС, «Русагро» будет производить 600 тыс. т свинины в живом весе. Кроме того, проект удвоения свиноводческого дивизиона реализует «Мираторг», также новые комплексы возводят «Черкизово», «АгроПромкомплектация», «Агроэко» и др.



Согласно бизнес-планам компаний, география новых производственных кластеров охватит многие регионы страны. В том числе есть проекты — хотя и небольшие — на Камчатке, Сахалине, в Хабаровском крае. Тем не менее, более 80% новых производств по прежнему в силу зонирования основных потребителей и сырья для кормов будут располагаться в европейской части России, сказал Ковалев. Несмотря на это, распределение мощностей по производству свинины в пересчете на душу населения к 2020 году будет выровнено по всей территории страны и составит около 28 кг на человека, оценил эксперт.



В первом полугодии 2018-го производство свинины в России, по данным НСС, увеличилось на 8,4% или 135 тыс. т до более чем 1,7 млн т. В том числе в сельхозпредприятиях прирост составил 10,7%, то есть динамика сохраняется на уровне четвертого квартала 2017-го.

