Потребление мяса продолжает расти

Потребление мяса в России продолжит расти, хотя динамика и замедлится, прогнозирует Национальный союз свиноводов (НСС). По итогам первого полугодия 2018-го потребление свинины увеличилось на 1,1%, птицы — на 1,3%, мяса всех видов — на 0,9%. Главный драйвер этой тенденции — системное снижение оптовых и розничных цен на свинину и птицу на фоне расширения отечественного производства и резко усилившейся внутренней конкуренции, поясняет гендиректор союза Юрий Ковалев. «Только потребление свинины за прошлый год увеличилось почти на 180 тыс. т, что полностью компенсировало прирост, составивший около 170 тыс. т», — приводит данные он. В течение следующих пяти лет потребление свинины прибавит минимум 300 тыс. т, рассчитывает НСС.



Среднедушевое потребление мяса в 2017 году достигло 75,4 кг на человека (+2,7 кг/чел. к 2016-му) — наивысший результат за последние 25 лет, отмечает Ковалев. Причем в структуре потребления — как в домохозяйствах, так и в мясоперерабатывающей промышленности — за это время произошли изменения. Так, доля говядины продолжает сокращаться и опустилась ниже 20% в прошлом году (13,5 кг/чел.), тогда как в 1990-м достигала 45% при общем потреблении всех видов мяса на уровне 75 кг/чел. «Также неуклонно растет с 20% и приближается к 50% доля птицы (34,1 кг/чел. в 2017-м). Зато потребление свинины в течение длительного времени остается на стабильном уровне в 32−35%", — сравнивает Ковалев. Он уверен, что этот тренд сохранится в долгосрочной перспективе, что является крайне важным позитивным сигналом для производителей свинины.



Ранее Минсельхоз оценивал, что в прошлом году среднее потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо возросло с 74 кг до 75,7 кг при рекомендованном Минздравом уровне в 73 кг в год http://www.agroinvestor.ru/analytics/news/29783-potreblenie-molochnykh-produktov-prodolzhaet-padat/. Потребительские цены на мясо и птицу в целом в прошлом году уменьшились на 2,3%, в том числе мясо птицы подешевело на 6,6%, свинина — на 1,9%, сообщало агроведомство.



Снижения цен на самом деле не происходит, не соглашается руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. «За последние 12 месяцев цены производителей на индейку стабильны (около 200 руб./кг), аналогично по бройлеру (на уровне 100 руб./кг). Цены на свинину после ежесезонной просадки в первом квартале вернулись на прошлогодние отметки в районе 170 руб./кг, стоимость говядины также стабильна, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Поэтому главным драйвером роста потребления мяса может быть только увеличение платежеспособности населения». Правда, здесь ситуация далека от позитива: по данным Росстата, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения продолжили снижаться и уменьшились на 1,7% к 2016-му, за январь-май 2018-го они увеличились на 0,3%.



Текущие экономические прогнозы благоприятны для мясной отрасли, считает руководитель направления стратегического маркетинга группы «Черкизово» Андрей Дальнов. «Большинство аналитиков прогнозирует стабильный рост ВВП (около 2%) на протяжении нескольких лет. Потребление мяса будет увеличиваться с повышением доходов населения. Тем не менее, в отдельные периоды возможна и отрицательная динамика, которая будет связана с временным сокращением предложения», — говорит он. Резкий рост себестоимости, как правило, ведет к снижению выпуска продукции: так, например, случилось с производством бройлеров в начале этого года. В статистике этого не видно, поскольку Росстат не разделяет производство бройлеров и индейки, обращает внимание Дальнов. Определенный процент производства также будет «теряться» из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), гриппа птиц и прочих опасных заболеваний. «Для улучшения эпизоотического статуса необходима жестко централизованная ветеринарная структура и равные требования по обеспечению биобезопасности для всех участников рынка, включая личные подсобные и фермерские хозяйства», — уверен он.



Это важно еще и потому что дальнейшее расширение производства мяса будет затруднительно без роста экспорта. А наличие в стране АЧС и гриппа птиц — предлог для зарубежных стран, чтобы не допускать российское мясо (по крайней мере из отдельных регионов) на свои рынки, поясняет Дальнов. При этом емкость внутреннего рынка конечна. Дополнительные объемы будут абсорбироваться лишь следующие два-три года, предполагает он.



OECD прогнозирует плавный рост потребления мяса в России до 77 кг/чел. в 2025 году, говорит Никиточкин, добавляя, что он также ожидает постепенного увеличения показателя, но до 78−79 кг/чел. к 2022-му. «Этот уровень зависит не только от платежеспособности населения, но и от культуры потребления мяса», — уточняет он. Так, например, по его словам, в СССР уровень потребления мяса не превышал 72 кг/чел., тогда как в США достигает 115 кг/чел.



По данным OECD, потребление мяса в России в прошлом году было значительно ниже, чем считают эксперты и Минсельхоз, и составило лишь 60,7 кг/чел. В том числе 10,1 кг пришлось на говядину, 20,7 кг — на свинину, 28,7 кг — на птицу, 1,2 кг — на баранину. Для сравнения, в США общее потребление мяса было на уровне 98,6 кг/чел., в странах ЕС — 69,6 кг/чел., в Бразилии — 78,6 кг/чел., в Китае — 50,3 кг/чел. Среднее мировое потребление мяса в 2015—2017 годах составило 35,1 кг/чел., следует из данных OECD. В следующие десять лет потребление будет увеличиваться во всех регионах, самый значительный прирост покажут страны Латинской Америки (+3,7 кг/чел.) и Северная Америка (+3,4 кг/чел.). В государствах Азиатско-Тихоокеанского региона среднее потребление мяса повысится на 2,3 кг/чел., прогнозирует OECD.

