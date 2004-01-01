Потребление молочных продуктов продолжает падать

По предварительным данным, среднее потребление молока и молочных продуктов в прошлом году сократилось до 233 кг человека при норме Минздрава в 325 кг, следует из Нацдоклада о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, подготовленного Минсельхозом. В 2016 году, согласно Росстату, потребление было на уровне 236 кг. За прошедшие шесть лет уровень потребления в категории молочной продукции снизился на 16 кг. Агроведомство объясняет негативную динамику как уменьшением общих ресурсов молока и молокопродуктов, так и их удорожанием в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения.



Хотя в прошлом году производство сырого молока во всех хозяйствах увеличилось на 1,1% до 31,1 млн т, показатель самообеспеченности по молоку и молочной продукции — 82,4% — по-прежнему ниже параметра Доктрины продовольственной безопасности (90%), хотя по сравнении с 2016 годом он вырос на 2,1 п. п. Запасы на начало 2017-го были примерно на 200 тыс. т меньше, чем в 2016 году, также с 7,5 млн т до 6,6 млн т сократился импорт молочной продукции в пересчете на молоко, следует из доклада. В результате общие ресурсы в этой категории уменьшились на 2% или почти 800 тыс. т в пересчете на молоко, оценил Минсельхоз. При этом объем производства питьевого молока, кисломолочных продуктов и творога в течение года снижался при одновременном росте выпуска сыров, сливочного масла и сухого молока, однако, как ранее писал «Агроинвестор», основная часть этого прироста была отправлена в запасы. По данным «Союзмолоко» запасы питьевого молока за прошлый год увеличились почти на 20%, сыров и сырных продуктов — на 35,3%, сливочного масла — на 83%, творога и творожных продуктов — на 58,4%.







Средние потребительские цены на пастеризованное питьевое молоко жирностью 2,5−3,2% в декабре 2017-го года составили 53,45 руб./л, увеличившись на 1,4% по сравнению с началом года. Сливочное масло подорожало на 9,6% до 528,83 руб./кг, твердые и мягкие сыры — на 3,5% до 478,88 руб./кг, сравнивает Минсельхоз. В среднем молочная продукция выросла в цене на 9,2%, подсчитала компания Nielsen. По ее данным, в прошлом году продажи молочной продукции в натуральном выражении упали на 4%, хотя в денежном был отмечен рост на 5,2% на фоне повышения цен. Продажи молочной продукции снижались три года подряд из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения, правда, в конце 2017-го наблюдалось восстановление по многим категориям.



Также на спрос негативно влияет качество молочной продукции. Так, например, по данным Россельхознадзора доля фальсификата на рынке превышает 19%. Ущерб от импорта сыроподобной продукции, которую реализовывают под видом натуральных сыров, ведомство оценивает в 70 млрд руб. за два года. То, что в России много некачественной молочной продукции, ранее признавал и вице-премьер Аркадий Дворкович, хотя, по его словам, к ее безопасности в целом вопросов нет. По расчетам «Союзмолоко», в прошлом году доля фальсификата на рынке молочных продуктов колебалась на уровне 5−6%. В некоторых категориях, таких как сыры и сливочное масло, показатель был несколько выше, в сегменте кисломолочной продукции — ниже, поскольку там экономически нецелесообразно заменять молочные жиры растительными.



Министр сельского хозяйства Александр Ткачев называл борьбу с фальсификатом и «серым» импортом молочной продукции «линией фронта», призывая бороться с ними «до последнего патрона», чтобы недобросовестные производители и поставщики не вводили в заблуждение потребителей и не разбалансировали рынок. Низкое качество продукции при относительно высокой цене отталкивает потребителей и провоцирует их переходить на другие продукты, в качестве которых они более уверены, считает независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова. «Творог заменяют картошкой, а сливочное масло — подсолнечным», — говорила она «Агроинвестору».



Избыток картофеля и нехватка овощей

Правда, потребление картофеля в прошлом году тоже сократилось, хотя и незначительно — со 113 кг до 112,8 кг на человека, притом, что рекомендуемая норма составляет 90 кг. Потребление в этой категории остается практически неизменным на протяжении последних лет, отмечает Минсельхоз. Спрос на картофель обеспечен за счет внутреннего производства: согласно Доктрине продбезопасности, доля отечественной продукции в общем объеме ресурсов должна быть не ниже 95%, в прошлом году по картофелю этот показатель достиг 97%. Правда, Минсельхоз обращает внимание на большой объем нетоварной продукции, поскольку на долю сельхозорганизаций и КФХ приходится менее 23% от валового сбора картофеля в стране. Кроме того, увеличился его импорт — с 737 тыс. т до почти 1,1 млн т. Это создает предпосылки для роста производства товарной продукции для внутреннего рынка, а также экспорта. Продажи картофеля за рубеж в 2017-м хотя и сократились до 255,1 тыс. т с 293 тыс. т годом ранее, однако были в 3,6 раза выше объема поставок в 2014 году.



По потреблению овощей также было небольшое снижение — со 112 кг до 111,9 кг, тогда как рекомендованная норма составляет 140 кг. И это несмотря на то, что Росстат зафиксировал снижение средних цен на овощи — в декабре 2017-го они были примерно на 2,5% дешевле, чем в начале года. Так, например, потребительские цены на капусту уменьшились на 10,8% до 16,14 руб./кг, свеклу — на 2% до 21,61 руб./кг, морковь — на 0,3% до 25,81 руб./кг. Однако томаты подорожали на 8,5% до 142,65 руб./кг, огурцы — на 6% до 148,26 руб./кг.







В прошлом году критерий самообеспеченности овощами не входил в Доктрину продовольственной безопасности, в феврале 2018-го Минсельхоз представил обновленную версию документа, в частности добавив в него овощи и бахчевые — их производство должно составлять не менее 90% от внутреннего потребления. Из таблицы баланса ресурсов и использования овощей, приведенной в Нацдокладе, следует, что в прошлом году внутреннее потребление составило 19,2 млн т при производстве 18 млн т, то есть уровень самообеспеченности составил около 93,7%.



Плюс 1,7 кг мяса за год

Молочные продукты и овощи — единственные категории, потребление в которых ниже норм. По остальным продуктам питания, балансы которых рассматривает Минсельхоз, показатели превышают рекомендуемый Минздравом уровень. Так, потребление растительного масла в расчете на душу населения в 2017 году, по предварительным данным, составило 14,2 кг при рекомендованной норме 12 кг. По сравнению с 2016-м показатель увеличился на 0,5 кг. Доля отечественной продукции в общих ресурсах составляет 84,8% — на 4,8% выше порогового значения Доктрины продовольственной безопасности. Правда, в обновленной Доктрине продбезопасности агроведомство предложило повысить порог до 90%. Тем не менее, сейчас первоочередными задачами масложировой отрасли являются поддержание конкурентоспособности и расширение внешних рынков сбыта для отечественного растительного масла, считает Минсельхоз. По данным ФТС, в прошлом году Россия экспортировала свыше 3,1 млн т растительных масел, улучшив показатель 2016-го на 0,6 млн т. По сравнению с 2013 годом объем вывоза вырос на 1,3 млн т.



Потребление хлебных продуктов в прошлом году также увеличилось — со 117 кг до 118,3 кг при рекомендованной норме 96 кг/год на человека. Однако показатель, скорее вернулся на прежний стабильный уровень — в 2014—2016 годах потребление в этой категории составляло 118 кг.



Потребление сахара также остается выше нормы, которая составляет 24 кг на человека в год. Если в 2016 году в России потребляли в среднем 39 кг сахара на человека, то в прошлом объем увеличился на 0,4 кг. В том числе это связано с падением стоимости сахара — потребительская цена в декабре 2017-го, по данным Росстата, сложилась на уровне 36,75 руб./кг, снизившись на 23,7% с начала года. Удельный вес сахара, произведенного отечественными заводами из сахарной свеклы, в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) в 2017 году вырос на 6,1 п. п. по сравнению с 2016-м и составил 94,6% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 80%. Этот показатель Минсельхоз также предложил повысить до 90%.







Также в прошлом году заметно возросло среднее потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо — с 74 кг до 75,7 кг при рекомендованном уровне в 73 кг в год. По оценке Минсельхоза, доля отечественной продукции в общем объеме ресурсов за прошлый год увеличилась на 1,7 п. п. до 90,4%. Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности — 85%. Потребительские цены на мясо и птицу в целом в прошлом году снизились на 2,3%, в том числе мясо птицы подешевело на 6,6%, свинина — на 1,9%, оценил Минсельхоз. По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, на этом фоне, с одной стороны, наблюдается повышение потребления, но с другой — возникает огромное давление на маржинальность бизнеса. В ближайшие год-три рынок ждет очень ожесточенная борьба и болезненные процессы банкротств отдельных предприятий, в первую очередь будут уходить старые не модернизированные комплексы, прогнозирует эксперт.

