Продажи сырого молока за три месяца выросли на 5%

За первые три месяца этого года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 4,6% до 3,9 млн т. В том числе в марте выпуск составил почти 1,4 млн т, что на 3,3% больше аналогичного месяца 2017-го, следует из материалов Росстата. Поголовье КРС в сельхозорганизациях к 1 апреля сократилось на 0,8% до 8,3 млн голов к уровню аналогичного периода 2017-го, в том числе коров — на 0,9% до 3,3 млн животных. В Поволжье снижение составило 2,5%, в Сибири — 1,9%, на Северном Кавказе — 6,4%.



Отгрузки сырого молока у сельхозорганизаций в среднем по стране в январе-марте увеличились на 5% до 3,7 млн т. При этом к концу марта остатки молока в сельхозорганизациях оценивались в 22 тыс. т, что на 73% больше уровня годом ранее. В том числе в Сибирском федеральном округе остатки выросли вдвое до 9,8 тыс. т, в Центральном — на 92% до 8 тыс. т, в Северо-Западном — на 27% до 1,5 тыс. т, в Приволжском — на 16% до 1,4 тыс. т. Только в Калужской области остатки увеличились в 3,2 раза до 5,3 тыс. т, следует из материалов Росстата. «Запасы действительно растут. В нашей компании есть два молокоперерабатывающих завода — в Калужской и Воронежской областях, и мы видим накопление запасов по стерильному молоку и сливочному маслу», — прокомментировал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко.



Согласно оперативным данным Минсельхоза, в течение минувшей недели средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко продолжила падать, уменьшившись еще на 0,22 руб. до 22,63 руб./кг. Таким образом, по сравнению с декабрем 2017-го сырое молоко подешевела уже на 2,1 руб./кг или на 8,5%. По оценке Ляшко, цены снизились еще больше. «Снижение цен в этом году составляет как минимум 4 рубля, и в зависимости от региона падение может доходить до 6−7 руб./кг», — сравнил он. По данным аграрного ведомства, наиболее сильное падение цен зафиксировано в Ульяновской области, где сырое молоко с начала года подешевело на 17,7% до 18,2 руб./кг. В Новосибирской области снижение составило 17,5% (до 18,8 руб./кг), в Нижегородской области — 16,9% (21,4 руб./кг), в Татарстане — на 14,3% (до 21,1 руб./кг).



По оценке Ляшко, нынешняя ситуация с аномальным падением цен связана с несколькими факторами. «Крупные переработчики заявляют, что основная причина — снижение покупательского спроса. Мы этот фактор также видим, но в меньшей степени. Большее же влияние, по нашему мнению, оказывают значительный объем поставок сухого и переработанного молока из Белоруссии — это как собственно белорусская, так и ввезенная транзитом европейская и украинская продукция. Второе — это фальсификат», — рассказал Ляшко.



По данным Молочного союза, в России в этом году сложилась ситуация, когда в условиях дефицита сырья оно оказалось не нужно для промышленного потребления. В результате рынок вошел в 2018 год с падением цен, не характерным для осенне-зимнего периода, а склады оказались затоварены. Так, запасы сухого обезжиренного молока к концу февраля выросли в 2,5 раза к уровню конца 2016-го до 23,5 тыс. т, сухого цельного молока — в 2,2 раза до 3,3 тыс. т. Для нормализации ситуации на молочном рынке Минсельхоз предлагает жестче отслеживать балансы взаимных поставок, подписываемых с белорусской стороной, а также определить в Белоруссии единую компанию, которая будет иметь право на поставки продукции. Кроме того, на итоговой коллегии Минсельхоза глава ведомства Александр Ткачев предложил запретить использование сухого молока при производстве сыров, а также растительных жиров — при выпуске всей молочной продукции. Одновременно, по его словам, важно «кратно ужесточить» ответственность за несоблюдение технических регламентов. Ранее правительство инициировало массовую проверку молочной продукции, которая уже завершилась. На основе проверки, результаты которой должны быть опубликованы в ближайшее время, будет сделан вывод о реальной доле фальсифицированной продукции на молочном рынке.



По данным Росстата, цены сельхозпроизводителей на сырое молоко в феврале 2018 года составили 24,37 руб./кг, снизившись к концу декабря на 2,3%, цена в разных регионах находятся в диапазоне от 14,97 руб./кг (Карачаево-Черкесская республика) до 38,25 руб./кг (Астраханская область). Средние цены промышленных производителей на 16 апреля на пастеризованное молоко составили 41,57 руб./кг (-2,4% к декабрю 2017-го), сливочное масло — 408,9 руб./кг (без изменения к концу года), твердые сыры — 351,94 руб./кг (+2,1% к декабрю 2017 года). В то же время потребительские цены на пастеризованное молоко с начала года выросли на 0,2% до 53,14 руб./кг, сливочное масло — на 0,5% до 535,02 руб./кг, на сыры — на 0,3% до 478,70 руб./кг. Объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко в январе-феврале 2018 году снизился на 34,2 тыс. т до 748,9 тыс. т. В том числе поставки сухого и концентрированного молока сократились на 47% до 21,7 тыс. т (из них 19,5 тыс. т — из Белоруссии), сливочного масла — на 46% до 7,8 тыс. т, сыров и творога — на 10% до 30,5 тыс. т.

