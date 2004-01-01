Минсельхоз ждет роста производства молока на 500 тысяч тонн

В ближайшие годы производство товарного молока в России будет увеличивать не менее чем на 500 тыс. т в год, спрогнозировал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на молочном форуме в Ижевске. Он напомнил, что в 2017 году выпуск товарного молока-сырья вырос на 560 тыс. т. «Сегодняшний анализ говорит о том, что мы будем прирастать ежегодно в ближайшие четыре года не менее чем на 500 тыс. т в год», — приводит «Интерфакс» слова Хатуова.



В связи с этим чиновник призвал страны-экспортеры, в первую очередь Белоруссию, готовиться к тому, что «Россия возвращается на собственный молочный рынок». По словам Хатуова, по итогам встреч с белорусской стороной в начале марта был подписан протокол о создании баланса поставок молочной продукции в Россию в тех объемах, которые нам необходимы. В том числе в Белоруссии «будет одна компания, которая будет поставлять на российский рынок сухое молоко», указал первый замминистра, выразив уверенность, что белорусские поставщики также заинтересованы в ликвидации серых схем, при которых сухое молоко из Прибалтики и Украины «вроде бы везлось в Казахстан, а на самом деле выгружалось в Московской области».



Российских же производителей Хатуов заверил в том, что миллиардные инвестиции, которые вкладываются в молочную отрасль, будут защищены государством. «Можете в этом не сомневаться», — подчеркнул Хатуов. По итогам 2017-го господдержка молочной отрасли составила 36 млрд руб., сообщал ранее Минсельхоз. В эту сумму вошли субсидии на литр товарного молока, возмещение процентной ставки по кредитам, субсидирование прямых затрат при строительстве и модернизации объектов отрасли.



По оценке Минсельхоза, общий дефицит сырого молока в стране к концу прошлого года составлял около 8 млн т. За 2017 год, сообщал Росстат, производство во всех хозяйствах выросло на 1,2% до 31,1 млн т. В том числе в сельхозорганизациях надои увеличились на 3,8% до 15,6 млн т, а в фермерских хозяйствах — на 7,8% до 2,4 млн т. В январе-феврале 2018 года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 5,4% до 2,5 млн т. Наибольший прирост показали аграрии Воронежской, Калужской, Новосибирской областей при снижении производства в Кемеровской и Орловской областях, в Башкирии, Северной Осетии и Карелии. Средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях за первые два месяца текущего года вырос на 4,5% до 1021 кг.



Дальнейшую динамику производства во многом будет определять ценовая ситуация, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Так, по его словам, в первой половине года производство товарного молока может прирасти примерно на 200−300 тыс. т. Однако если произойдет серьезное падение цены, то положительный тренд может смениться на негативный, так как повлечет более резкое сокращение поголовья, ухудшение кормовой базы, стагнацию в продуктивности животных. «В результате по итогам года мы можем опуститься до нуля», — предупреждал Белов. Между тем, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза, с начала года цена сырого молока у производителей к 22 марта уже снизилась на 1,5 руб. до 23,22 руб./кг. В том числе в Рязанской области цены за неполных три месяца упали на 22%, в Удмуртии — на 20%, в Ульяновской области — на 16%.



Меры по нормализации ситуации

Падению стоимости способствует увеличение производства сырого молока, рост запасов молочной продукции, а также присутствие серого импорта и фальсификата. Для повышения прозрачности рынка с 1 июля должна вступить в силу обязательная электронная ветеринарная сертификация (ЭВС). И, как сообщил в понедельник на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, срок введения ЭВС больше переноситься не будет. «С 1 июля этого года вводится электронная ветеринарная сертификация. И больше отступлений в этой части не будет», — указал Щетинин.



Ранее сообщалось, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству провести масштабную проверку молочной продукции, чтобы оценить реальную долю фальсификата в рознице. Инспекцию курирует министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов. Результаты проверки открытое правительство ожидает получить до конца этой недели, после чего «по результатам выводов будет определяться план дальнейшей работы».



Кроме того, для нормализации ситуации на молочном рынке Минсельхоз выступает за сокращение числа посредников между производителями и переработчиками. «Мы должны знать всех трейдеров в лицо, в каждом регионе, а министерство сельского хозяйства — в масштабах страны. Поэтому в ближайшее время мы всех [трейдеров] пригласим, со всеми будем говорить на тему того, каким должно быть их партнерство, но еще важнее — мы их предупредим, что их количество будет сокращаться», — заявил Хатуов (цитата по «Интерфаксу»).

