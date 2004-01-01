Продажи молочной продукции упали на 4%

В прошлом году продажи молочной продукции в натуральном выражении упали на 4%, хотя в денежном был отмечен рост на 5,2%, что связано с инфляцией: эта категория подорожала в среднем на 9,2%. Об этом в ходе конференции, проходившей на выставке «Молочная и мясная индустрия» рассказал руководитель группы по работе с клиентами Nielsen в России Владислав Андреев. По его словам, продажи снижались три года подряд из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения, правда, в конце 2017-го наблюдалось восстановление по многим категориям, однако пока рынок все еще в минусе. При этом потребление становится более осознанным, отметил эксперт. «В кризис люди стали брать продукцию под торговыми марками сетей, обращают больше внимания на ингредиенты, на промоцену», — пояснил Андреев.







На молочную продукцию в общих продажах товаров FMCG в прошлом году пришлось 12,6% в денежном выражении, в этом объеме доля пастеризованного молока составила 21,2%, кефира — 8,9%, сливочного масла — 11,3%, прочей продукции — 58,6%, привел данные Андреев. Он также отметил, что натуральные продажи уменьшились как в сегменте традиционной (молоко, кефир, масло, сметана, творог и т. д. ), так и современной (йогурт, десерты, молоко с соком и др.) молочной продукции. На традиционные категории пришлось около 75% рынка молочной продукции, на современные — 25%.



Продажи традиционной продукции в прошлом году упали на 4,2% в натуральном выражении, хотя в деньгах — выросли на 5,1%. В том числе реализация молока в прошлом году сократилась на 2,2%, хотя в деньгах был рост на 6,1% на фоне инфляции в 8,5%. По кефиру натуральные продажи упали на 7,4%, в деньгах они остались примерно на уровне 2016-го (+0,1%), хотя цены поднялись в среднем на 8,1%. При этом Nielsen зафиксировал падение реализации обезжиренного кефира почти на 14%, тогда как продукт с жирностью 3,2% стали покупать больше (+3%). На выбор потребителей влияет и упаковка: так, продажи традиционной коробки «домик» сократились на 3,1%, а мягкий пакет и пластиковая бутылка выросли на 5,6% и 3,1%. Аналогичная ситуация по молоку: его реализация в бутылке была на 14,1% выше, чем годом ранее, в мягком пакете — на 4,1%. Здесь тоже отмечается рост продаж продукции с более высокой жирностью: так, если реализация молока с 2,5% жира прибавила 4,5%, то с жирностью 4,5% — увеличилась на 12,2%. Молоко в пластиковой бутылке также становится все более популярным: его продажи в 2017 году были на 14,1% больше, тогда как в мягком пакете — только на 4,1% в денежном выражении.







Падение натуральных продаж современной молочной продукции было меньше, чем традиционной, — они сократились на 3,2%. В денежном выражении реализация увеличилась на 5,4%. По оценке Nielsen, объем продаж этой категории в городах в прошлом году составил 820,9 тыс. т на 143,8 млрд руб. Позитивный вклад в рост группы внесли питьевой йогурт (+1,8% в деньгах), глазированные сырки (+1,6%) и обычный йогурт (1,4%). Менее заметно выросли продажи молочных десертов (+0,5%), десертного творога и жидких десертов (+0,1%). При этом реализация молочных десертов увеличилась значительнее всего — на 22,3% в денежном выражении и на 17,2% — в натуральном, правда, доля этой продукции в структуре группы самая маленькая — 3,2%. Натуральные продажи всех остальных продуктов из категории современных были в минусе. Причем, например, реализация глазированных сырков снизилась на 0,9% впервые после трех лет роста, обратил внимание Андреев. В деньгах их продажи увеличились на 10,2%.



Возможно, продажи современной молочной продукции падают меньше, чем традиционной потому что это относительно новая группа, и в ней много инноваций, предположил Андреев. «Она стимулирует если не восстановление потребления, то его всплески, поскольку любой новый продукт привлекает внимание, особенно если у потребителя есть деньги», — отметил он.

