 Торговые сети опасаются дефицита продуктов питания — Агроинвестор
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Рынки
Торговые сети опасаются дефицита продуктов питания
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
апрель 2018
Около половины поставщиков животноводческой продукции сети X5 Retail Group не готовы работать в системе электронной ветсертификации
В марте в стране было оформлено 39,6 млн электронных ветеринарных сертификатов
Фото: М. Стулов

Около половины из 1,5 тыс. поставщиков продукции животного происхождения сети X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») пока не готовы работать в системе электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий», сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании. В том числе к новой системе не готовы крупные игроки. «Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки с 1 июля 2018 года», — цитирует ТАСС представителя ритейлера. Высок риск, что эти компании не смогут поставлять продукцию с 1 июля, что потенциально грозит дефицитом товаров в магазинах, предупредил представитель X5, пишут «Ведомости». Издание сообщает, что похожие данные и у сети «Магнит»: только 50% его поставщиков зарегистрированы в системе «Меркурий».

Электронный ветеринарный сопроводительный документ оформляется в системе «Меркурий» и позволяет отследить происхождение, местоположение и маршрут движения продукции. Система обязательной электронной ветсертификации должна была начать работать с 1 января этого года. 18 сентября 2017-го на совещании под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждался вопрос готовности регионов к внедрению ЭВС. Председатель правления «Союзмолоко» Андрей Даниленко тогда доложил, что молочная отрасль не готова к ЭВС, предложив отложить переход на электронную сертификацию по сырому молоку до 1 января 2019 года. Ветсертификацию для готовой молочной продукции союз считает вообще нецелесообразной. В частности, противниками ее введения являются ведущие переработчики молока — Danone и PepsiCo, ранее предупреждавшие о возможных перебоях с поставками. Представители молочного сектора говорили, что из-за сложности внедрения ЭВС себестоимость вырастет на 10%, что в итоге приведет к повышению розничных цен на продукцию. В результате срок введения ЭВС был перенесен на семь месяцев, до 1 июля.

Холдинг «АгроПромкомплектация» (перерабатывает около 90 тыс. т молока в год, в частности выпускает молочную продукцию под брендами «Искренне ваш» и «Дмитрогорский продукт») внедряет систему «Меркурий» с августа 2016 года, в феврале 2017-го она начала работу в тестовом режиме, сейчас идет промышленная эксплуатация. За сутки на Дмитрогорском молочном заводе оформляется около 800 электронных сертификатов, сообщает компания. «На молочном рынке давно следует навести порядок, и внедрение обязательной электронной ветеринарной сертификации как инструмента прослеживаемости продукции, — это очень важный и нужный шаг в борьбе с некачественной и фальсифицированной продукцией на рынке», — уверена руководитель департамента качества «АгроПромкомплектации» Мария Шикина. Опыт компании показывает, что особых проблем с работой по новой системе нет, сейчас идет ее отладка. Кроме того, ЭВС позволит сэкономить средства на приобретение бумажных бланков ветеринарных сертификатов, а также ускорит процесс оформления документов.

По словам гендиректора холдинга «Кабош» (в него в том числе входит Великолукский молочный комбинат) Дмитрия Матвеева, «Меркурий» — это необходимость для отрасли. «Эта система не несет глобальных проблем, о которых сегодня говорят многие крупные игроки рынка, — комментировал ранее топ-менеджер. — Мы работали в ней сначала в тестовом режиме, а на данный момент уже полноценно интегрировали с внутренней системой электронного документооборота предприятия». Он надеемся, что ЭВС поможет разделить натуральные продукты и продукты с заменителями молока и молочных жиров и позволит государству лучше контролировать качество продукции.

Участники рынка мясной продукции также не раз заявляли, что готовы к работе по новой системе. Например, «Мираторг», крупнейший в стране производитель говядины и свинины готов был работать с ЭВС уже с начала этого года. Переход на новую систему сертификации позволит холдингу сэкономить 300−400 млн руб. в год при одновременном повышении эффективности системы контроля, скорости и точности обработки документов, говорил ранее «Агроинвестору» представитель компании. По его словам, затраты на переход к ЭВС несравнимы с позитивным эффектом от запуска системы в том числе для рынка в целом, поскольку позволит повысить его прозрачность.

О том, что без внедрения ЭВС невозможно обеспечить прослеживаемость продукции, а значит и в полной мере бороться с фальсификатом и «серым» импортом, ранее говорил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев в конце марта назвал ЭВС одним из самых эффективных инструментов противодействия реализации некачественной продукции. При этом Россельхознадзор отмечает, что работа в новой системе постепенно активизируется: так, в марте было оформлено 39,6 млн электронных сопроводительных документов против 33,8 млн в феврале.

Россельхознадзор знает о неготовности многих поставщиков к переходу на электронную ветсертификацию. «Мы полностью разделяем обеспокоенность компании [X5 Retail] в части того, что на сегодняшний день многие участники рынка не до конца осознают необходимость ускорения работы в части перехода в электронный формат», — цитирует РИА «Новости» представителя ведомство Юлию Мелано. Она также напомнила, что внедрение ЭВС — это не требование ведомства, а «соответствующее указание президента».

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