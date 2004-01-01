Потери производителей молока могут составить 84 млрд рублей

Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза Анатолий Куценко ответил на заявления Молочного союза о «беспрецедентном вмешательстве» в молочный рынок. По его словам, если не изменить ситуацию, потери производителей молока в этом году могут превысить 84 млрд руб.



Падение закупочных цен на сырое молоко в России продолжается с конца 2017 года, говорится в заявлении Куценко, опубликованном на сайте Минсельхоза. По данным аграрного ведомства, к 19 апреля закупочные цены упали ниже 20 руб./кг в ряде традиционных «молочных» регионов, в том числе в Башкирии, Марий Эл, Удмуртии и Чувашии. «Снижение цен поставило многие сельхозпредприятия, фермерские и личные хозяйства на грань выживания. Чтобы не перейти эту грань, Минсельхоз России предложил комплексную программу «молочного протекционизма», — объясняет Куценко. По его словам, подобные меры принимались в Евросоюзе после падения цен осенью 2008 года, когда были увеличены квоты по производству молока, введены дотации фермерам при экспорте молочной продукции и др. Политика регулирования осуществляется и в Израиле, где ежегодно определяется закупочная цена на квотируемый объем производства молока, а при его дефиците выдаются лицензии на импорт, указывает чиновник.



«В России нынешнее снижение цен на сырое молоко не связано с ростом его производства отечественными сельхозтоваропроизводителями, а связано с отсутствием эффективных механизмов контроля за поставками молочной продукции по демпинговым ценам», — уверен Анатолий Куценко. Для исправления ситуации Минсельхоз договорился с Белоруссией, на которую приходится более 70% импорта сухого молока в Россию, о согласовании балансов поставок молочной продукции, а также о создании единой компании, через которую будет осуществляться ввоз. «Республика Беларусь поддержала российскую инициативу по использованию одной компании», — заметил чиновник.



Ранее в апреле Молочный союз обратился к главе ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить на предмет нарушений антимонопольного законодательства инициативы Минсельхоза по стабилизации ситуации на молочном рынке. Обеспокоенность союза, в частности, вызвало предложение о «жестком квотировании» импортных поставок молочного сырья в Россию. В результате переработчики должны будут планировать собственные закупки на один календарный год вперед и ежеквартально согласовывать их в Минсельхозе. Также Молочный союз указал на предложение обязать переработчиков закупать сухое молоко исключительно у отечественных производителей «по цене, согласованной с Минсельхозом России». «Вышеперечисленные меры превентивного характера, исходящие от федерального министерства, являются беспрецедентным государственным вмешательством в рыночную экономику, частные бизнес-процессы (учитывая ценовую политику, которую проводит Минсельхоз России, это вызовет крах рынка)», — говорилось в обращении Молочного союза.



Кроме квотирования поставок из Белоруссии Минсельхоз также объявил об усилении борьбы с фальсификатом. В том числе обсуждается введение ветеринарного контроля над оборотом «сыроподобной продукции» и ужесточение наказания за несоблюдение техрегламентов. Глава министерства Александр Ткачев заявил на итоговой коллегии 10 апреля, что ведомство намерено запретить использование сухого молока при производстве сыра и использование растительных жиров при выпуске всей молочной продукции. При этом, как сказала «Агроинвестору» гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова, для стабилизации рынка необходимы быстрые меры, так как летом в сезон «большого молока» снижение цен может продолжиться.



К 19 апреля средневзвешенная цена на сырое молоко в России составляла 22,46 руб./кг, что на 2,27 руб./кг меньше уровня конца декабря, следует из оперативных данных Минсельхоза. В январе-марте 2018 года валовой надой в хозяйствах всех категорий увеличился на 2,2% до 6,6 млн т, в том числе в сельхозорганизациях — на 4,6% до 3,9 млн т. Объем импорта в Россию основных видов молочной продукции в пересчете на молоко, по данным ФТС России, в январе-феврале снизился на 34,2% до 749 тыс. т. В частности, было ввезено 45 тыс. т цельного молока (в том числе 41 тыс. т — из Белоруссии), 22 тыс. т сухого молока (19,5 тыс. т), 30,5 тыс. т — сыров и творога (26 тыс. т), 18 тыс. т — кисломолочной продукции (17 тыс. т).



Как заявлял глава управления внешнеэкономической деятельности белорусского Минсельхозпрода Алексей Богданов, Минск «готов обеспечить контроль за качеством и объемами поставок». В то же время, по его словам, объемы ввоза должны быть сохранены на уровне 2017 года. 27 апреля Россия и Белоруссия согласовали балансовые объемы по ряду позиций, в том числе по сухому цельному молоку, сыру, маслу, творогу, цельномолочной продукции, однако по сухому обезжиренному молоку и сыворотке договоренности пока не достигнуты, сообщил Богданов агентству «Белта».

