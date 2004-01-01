«ЭкоНива» удвоит выпуск молока в 2018 году

«ЭкоНива» к концу года выйдет на производство 2 тыс. т сырого молока в сутки, сообщил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНива-АПК-Холдинга» Сергей Ляшко. «Увеличение произойдет за счет проектов, которые сейчас реализуются и планируются в этом году к реализации. Ключевые регионы — это Воронеж, Калуга, Рязань и Сибирь», — рассказал Ляшко.



По его словам, в этом году дойное стадо планируется увеличить на 37 тыс. коров. В том числе в Воронежской области за счет строительства животноводческих комплексов предполагается рост поголовья на 14 тыс. животных, в Рязанской области — на 8,8 тыс., в Новосибирской области — на 6 тыс., в Калужской области — на 5,6 тыс., в Оренбургской области — на 2,8 тыс. На конец прошлого года в молочном стаде «ЭкоНивы» было около 40 тыс. коров. В конце декабря компания объявила о достижении уровня надоя 1 тыс. т молока в сутки, более половины из которого давали фермы в Воронежской области, 250 т — в Калужской. Тогда же холдинг заявлял о намерении увеличить суточные надо до 2 тыс. т через два года, то есть к концу 2019-го.



Сейчас «ЭкоНива» производит уже 1270 т молока в сутки и является безоговорочным лидером в производстве сырого молока в России, отмечает исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «К концу года компания намерена выйти на 2 тыс. т — недосягаемый уровень для остальных игроков рынка в ближайшие годы», — сказал «Агроинвестору» Белов. По данным «Союзмолоко», в 2016-м «ЭкоНива» делила первое место среди крупнейших российских производителей сырого молока с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева. Согласно собственной информации «ЭкоНивы», в том году холдинг произвел 220 тыс. т молока. По словам Белова, в 2017-м, в отличие от «ЭкоНивы», надои «Агрокомплекса» сохранились примерно на уровне 2016-го и составили около 200 тыс. т молока.



Как отметил Сергей Ляшко, ситуация со снижением цен на сырое молоко в начале этого года не сказалась на инвестиционных планах компании. «На активность в реализации данных проектов в большей степени будет влиять доступность лимитов льготного банковского финансирования», — отметил он. У «ЭкоНивы» на значительную долю производимого молока заключены долгосрочные контракты, что позволяет им продавать продукцию по установленной цене, поясняет Белов. «Также есть определенные преимущества в известности, качестве и объеме: никто в стране сейчас не может поставлять молоко такими партиями. Эти факторы приводят к тому, что цена, по которой продают свою продукцию такие компании, как «ЭкоНива», находится выше средней по рынку», — комментирует Белов.



По данным Минсельхоза, с начала года средневзвешенная цена на сырое молоко снизилась на 2,1 руб. и к 12 апреля составляла 22,63 руб./кг, в том числе в Новосибирской области снижение составило 17,7%, в Оренбургской области — 13,8%. Для стабилизации цен Минсельхоз ведет переговоры с белорусской стороной по определению балансов на поставки сухого молока. Кроме того, ведомство отслеживает и завоз других компонентов, в том числе пальмового масла, говорил 13 апреля на организованной «Агроинвестором» конференции Russian Feed Industry — 2018 директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амерханов. «В ближайшее время вы почувствуете, что Минсельхоз будет влиять на складывающуюся ситуацию, для того чтобы нашему производителю было комфортно работать, с тем уровнем рентабельности, которая была бы для него интересна», — обещал Амерханов.



«ЭкоНива» основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром; материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar. Компания работает в Воронежской, Курской, Рязанской, Калужской, Оренбургской, Новосибирской и Тюменской областях и занимает 19-е место в рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади в 2016-м — 156 тыс. га. С начала своей работы «ЭкоНива» построила 15 современных животноводческих комплексов, кроме того, в декабре компания закрыла сделку по приобретению рязанского агрохолдинга «ОкаАгро» у Никиты Гордеева, сына бывшего министра сельского хозяйства России и нынешнего полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. Как говорится на сайте «ЭкоНивы», общая площадь сельхозугодий «ОкаАгро» составляет 62,9 тыс. га, в состав предприятия входят два современных животноводческих комплекса на 2,1 тыс. и 1,2 тыс. коров голштинской породы с технологией беспривязного содержания. Ежедневно «ОкаАгро» производит 80 т молока. В 2018 году она начнет строительство животноводческого комплекса на 2,8 тыс. голов КРС и мегафермы на 6 тыс. голов КРС в двух районах Рязанской области. Всего «ЭкоНива» запланировала на этот год строительство 10 молочных комплексов.

