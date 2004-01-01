 «ЭкоНива» купила агрохолдинг сына Алексея Гордеева — Агроинвестор
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Компании
«ЭкоНива» купила агрохолдинг сына Алексея Гордеева
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
На активы также претендовала группа «Продимекс»
По итогам 2017 года «ЭкоНива» может стать крупнейшим производителем молока в России
Фото: Е. Разумный

Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра приобрела рязанский холдинг «ОкаАгро» у Никиты Гордеева, сына бывшего министра сельского хозяйства России и нынешнего полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева. По данным kartoteka.ru, 100% ООО «ОкаАгро» перешло к «ЭкоНиве» 26 декабря 2017 года.

Штефан Дюрр во вторник отказался комментировать сделку. Ранее он говорил «Агроинвестору», что дойное стадо «ОкаАгро» насчитывает около 3 тыс. коров и актив является «хорошим современным комплексом», который в случае оформления сделки «ЭкоНива» планирует расширять. По расчетам директора департамента оценки и консультационных услуг Swiss Appraisal в России и СНГ Алексея Сергеева, стоимость «ОкаАгро» вместе с дочерними компаниями может составить 1,5−1,6 млрд руб.

О намерении купить агрохолдинг Никиты Гордеева «ЭкоНива» уведомила Федеральную антимонопольную службу 4 декабря. Неделю спустя ходатайство о приобретении основных активов «ОкаАгро» также подала «Объединенная сахарная компания» (ОСК), входящая в холдинг «Продимекс» Игоря Худокормова. При этом Дюрр тогда заявлял, что группа не отказалась от покупки рязанского агрохолдинга.

«ОкаАгро» образована в 2009 году и, как указано на ее сайте, обрабатывает 45 тыс. га земли и является второй по величине компанией по производству зерна в регионе. Стадо холдинга, согласно собственным данным, составляет 4,5 тыс. голов КРС, средний надой — 7,8 тыс. л в год. Также у «ОкаАгро» есть элеватор и емкости по хранению зерна в хозяйствах общим объемом 50 тыс. т. По информации kartoteka.ru, выручка ООО «ОкаАгро» в 2016 году составила 8,7 млн руб., чистая прибыль — 50,7 млн руб. В рейтинге топ-50 российских предприятий-производителей молока за 2016 год, составленном Центром изучения молочного рынка, компания заняла 33-е место.

О том, что «ЭкоНива» рассматривает возможность развития молочного животноводства в Рязанской области, коммерческий директор группы Сергей Ляшко говорил «Агроинвестору» еще в сентябре 2017 года. По его словам, с администрацией Рязанской области было заключено соответствующее соглашение и начаты переговоры с «властями региона и собственниками земель». Как отмечал Ляшко, у «ЭкоНивы» есть планы расширения земельного банка, в первую очередь ее интересуют активы в регионах присутствия и соседних с ними. Основные активы компании расположены в Воронежской области — 117 тыс. га сельхозугодий по состоянию на конец октября, еще 57 тыс. га — в Новосибирской, 22 тыс. га — в Калужской, 17 тыс. га — в Курской, 13 тыс. га — в Оренбургской и 5 тыс. га — в Тюменской областях.

В течение 2017 года «ЭкоНива» придерживалась довольно агрессивной стратегии расширения производства как за счет приобретения действующих активов, так и строительства новых молочных комплексов. Так, в прошлом году группа купила предприятие в Калужской области примерно с 1,8 тыс. голов КРС, приобрела у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в Воронежской области (около 1 тыс. животных), а также в октябре выкупила на аукционе 99,9% акций «МосМедыньагропром», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым (дойное стадо Дюрр оценивал в 2−2,5 тыс. коров). Кроме того, в прошлом году «ЭкоНива» запустила новые молочные комплексы в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях совокупной сметной стоимостью 4,4 млрд руб., в середине декабря все они были отобраны комиссией Минсельхоза для возмещения части понесенных капитальных затрат на сумму 1,2 млрд руб. В конце прошлого года «ЭкоНива» объявила, что 26 декабря производство молока на ее фермах достигло 1 тыс. т в сутки, а молочное стадо группы на конец декабря превысило 40 тыс. голов. Ранее исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов прогнозировал, что по итогам года «ЭкоНива» может занять первое место среди российских производителей молока.

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