«ЭкоНива» вышла на производство тысячи тонн молока в сутки

Общее производство молока на комплексах «ЭкоНивы» достигло 1 тыс. т в сутки, сообщает компания. Более 500 т молока она получает на фермах Воронежской области, еще 250 т дает Калужская область, остальной объем приходится на Новосибирскую, Тюменскую и Курскую области. О том, что к концу года холдинг планирует выйти на показатель в 1 тыс. т ранее в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» говорил президент компании Штефан Дюрр. По его словам, в начале 2017-го фермы производили 600 т молока в сутки.



Рост надоев стал возможен благодаря запуску новых комплексов и покупке действующих активов. Так, весной компания купила предприятие в Калужской области примерно с 1,8 тыс. голов КРС, а также приобрела у у агрохолдинга «Красный Восток — Агро» молочный комплекс в Воронежской области. Там содержалось около 1 тыс. животных, «ЭкоНива» планировала увеличить стадо вдвое. В октябре компания выкупила на аукционе 99,9% акций «МосМедыньагропром», созданного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Цена сделки составила 1,55 млрд руб. Штефан Дюрр оценивал дойное стадо предприятия в 2−2,5 тыс. коров. Сейчас холдинг планирует приобрести компанию «ОкаАгро», которая принадлежит сыну экс-министра сельского хозяйства Алексея Гордеева Никите Гордееву.



Также в прошлом году «ЭкоНива» запустила три молочных комплекса — в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях, в середине декабря все они были отобраны Минсельхозом для возмещения части понесенных капитальных затрат. В общей сложности компания должна получить почти 1,2 млрд руб., совокупная сметная стоимость проектов — около 4,4 млрд руб. Ранее в этом году холдингу вернули 20% CAPEX за комплексы, запущенные в 2016-м, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. «Мы одни из тех, кто активно пользуется господдержкой, которую оказывает Минсельхоз», — говорил ранее Дюрр. По его словам, программа возмещения CAPEX и льготные инвесткредиты дают хорошие условия и возможности для толчка в развитии отрасли.



«В наших планах несколько сценариев развития инвестиционной активности, которые зависят от того, насколько вероятной останется существующая мера поддержки в виде компенсации CAPEX, — отмечает Ляшко. — В случае отмены или существенного сокращения этих субсидий будут сокращаться и наши инвестиции в строительство новых молочных комплексов». Он признает, что на интерес инвесторов к производству молока в том числе влияет то, что теперь можно заявлять проекты на субсидирование капзатрат только после их ввода в эксплуатацию. Всегда есть риск, что пока идет строительство, правила изменятся, и ты не получишь деньги, на которые рассчитывал изначально.



Тем не менее, даже если субсидий на новые проекты не будет, компания продолжит «нормально работать», отмечал Дюрр. Если будет возможность получать только льготные кредиты, то холдинг продолжит расти, хотя и медленно. Если же кроме них сохранится возмещение СAPEX, то компания продолжит быстро расширяться. В начале 2018 года «ЭкоНива» планирует запустить еще четыре фермы, столько же начнет строить. В результате уже к концу 2019-го общий надой молока в компании может достичь 2 тыс. т в сутки. В целом за 12 лет «ЭкоНива» возвела 15 животноводческих комплексов. На конец декабря молочное стадо составляет более 40 тыс. коров.

