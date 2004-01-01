 «ЭкоНива» запустила новый молочный комплекс за 2 млрд рублей — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
59.275
eur
68.729
ммвб
2171.82
brent
63.4
пшеница
424.6
сахар
14.72

Инвестиции
«ЭкоНива» запустила новый молочный комплекс за 2 млрд рублей
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
ноябрь 2017
До конца года компания откроет еще три площадки
К началу октября дойное стадо «ЭкоНивы» составляло 31,5 тыс. коров
Фото: Пресс-служба Правительства Калужской области

«Калужская Нива» (входит в группу «ЭкоНива» Штефана Дюрра) открыла в деревне Аристово Калужской области новый животноводческий комплекс на 2,8 тыс. коров. Как сообщает Минсельхоз России, мощность комплекса — 23 тыс. т молока в год, его запуск позволит нарастить объемы производства молока в регионе на 8%.

Согласно сообщению аграрного ведомства, инвестиции составили почти 2 млрд руб. Россельхозбанк, при поддержке которого осуществлялась реализация проекта, сообщает, что стоимость превысила 2,5 млрд руб. По информации пресс-службы правительства региона, в структуру предприятия входят три коровника на 850, 900 и 1050 животных, родильное отделение, силосная площадка. Доильные залы оснащены «каруселью» на 72 места и «елочкой» для новотельных животных на 16 мест. На ферму уже завезено 1,5 тыс. коров, остальные будут поставлены до конца этого года.

Новый комплекс стал третьим, построенным «ЭкоНивой» в Калужской области, еще два были выкуплены у других производителей. Как отметил на церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев, такие комплексы позволяют повышать эффективность российской молочной отрасли: при применении современных технологий содержания и кормления средний надой на 2 т превышает показатели мелкотоварного сектора. Согласно сообщению правительства региона, ежедневно хозяйства «Калужской Нивы» получают 210 т молока. В том числе благодаря «Калужской Ниве» область находится на четвертом месте в Центральном федеральном округе по производству сырого молока, средний надой составляет 6,5 тыс. л/год — самый высокий показатель в округе.

Также во вторник состоялась церемония закладки первого камня в строительство еще одного животноводческого комплекса «Калужской Нивы» на 2,8 тыс. коров, его открытие намечено на август-сентябрь 2018 года. Мощность комплекса составит 22 тыс. т молока в год, объем инвестиций — более 2,9 млрд руб. По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, до конца года состоится открытие еще трех молочных комплексов — в Новосибирске, Воронеже и Тюмени. Кроме них, сообщил глава компании, сейчас идет строительство еще четырех молочных предприятий — все они попали в список льготного кредитования Минсельхоза, сообщает Milknews.

Текущая конъюнктура благоприятна для вложений в молочную отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. С одной стороны, сейчас установился хороший уровень цен на сырое молоко — по оперативным данным Минсельхоза на 2 ноября, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 24,37 руб./кг, за неделю увеличившись на 6 коп. «С другой стороны, государство с этого года дает инвестиционные кредиты под 5%, и я могу сказать, что мне неизвестны случаи, когда кто-то не получил инвесткредит на молочный проект, — констатировал Белов. — К тому же компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве с этого года увеличена с 20% до 30%, что также дает очень хороший стимул для вложений в отрасль». В результате сроки окупаемости молочных проектов существенно сокращаются и на сегодняшний день составляет семь-восемь лет, подсчитал эксперт.

«Калужская Нива» работает с 2006 года, площадь сельхозугодий — 22,1 тыс. га, в том числе 18,6 тыс. га пашни. По данным Минсельхоза, к 1 октября на фермах компании было 14,4 тыс. голов КРС, что на 47% больше показателя прошлого года (по собственным данным компании — 16 тыс. голов), в том числе коров стало больше на 36% — 7,1 тыс. голов (собственные данные — 8,3 тыс.). Средний надой на фермах составляет 6 т на одну корову.

«ЭкоНива» (материнская компания — Ekosem-Agrar GmbH) — один из крупнейших российских производителей сырого молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, по данным группы на 1 октября земельный банк составляет более 235 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади «ЭкоНива» занимает 19-е место, в 2016-м компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС к началу октября превышало 80 тыс. животных, из которых 31,5 тыс. — фуражные коровы. До конца 2017 года дойное стадо планируется увеличить до 40 тыс. коров, ранее заявлял Дюрр. В 2016 году валовой надой достиг почти 220 тыс. т. Согласно данным «Союзмолоко», по итогам прошлого года «ЭкоНива» вместе с «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева были лидерами российского молочного животноводства, в среднем производя около 700 т сырого молока в сутки.

Статьи по теме
«ЭкоНива» вложит до 2 млрд рублей в агрокомплекс, созданный Лужковым
Выручка «ЭкоНивы» выросла на 21%
«ЭкоНива» купила два молочных комплекса в Калужской и Воронежской областях
«Тест Баффетта». Агрохолдинг Black Earth Farming
Татьяна Кулистикова
Строительство хранилищ – в начале пути. В России не хватает современных складских мощностей на 5 млн т
Елена Максимова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Подписка
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией