«ЭкоНива» запустила новый молочный комплекс за 2 млрд рублей

«Калужская Нива» (входит в группу «ЭкоНива» Штефана Дюрра) открыла в деревне Аристово Калужской области новый животноводческий комплекс на 2,8 тыс. коров. Как сообщает Минсельхоз России, мощность комплекса — 23 тыс. т молока в год, его запуск позволит нарастить объемы производства молока в регионе на 8%.



Согласно сообщению аграрного ведомства, инвестиции составили почти 2 млрд руб. Россельхозбанк, при поддержке которого осуществлялась реализация проекта, сообщает, что стоимость превысила 2,5 млрд руб. По информации пресс-службы правительства региона, в структуру предприятия входят три коровника на 850, 900 и 1050 животных, родильное отделение, силосная площадка. Доильные залы оснащены «каруселью» на 72 места и «елочкой» для новотельных животных на 16 мест. На ферму уже завезено 1,5 тыс. коров, остальные будут поставлены до конца этого года.



Новый комплекс стал третьим, построенным «ЭкоНивой» в Калужской области, еще два были выкуплены у других производителей. Как отметил на церемонии открытия глава Минсельхоза Александр Ткачев, такие комплексы позволяют повышать эффективность российской молочной отрасли: при применении современных технологий содержания и кормления средний надой на 2 т превышает показатели мелкотоварного сектора. Согласно сообщению правительства региона, ежедневно хозяйства «Калужской Нивы» получают 210 т молока. В том числе благодаря «Калужской Ниве» область находится на четвертом месте в Центральном федеральном округе по производству сырого молока, средний надой составляет 6,5 тыс. л/год — самый высокий показатель в округе.



Также во вторник состоялась церемония закладки первого камня в строительство еще одного животноводческого комплекса «Калужской Нивы» на 2,8 тыс. коров, его открытие намечено на август-сентябрь 2018 года. Мощность комплекса составит 22 тыс. т молока в год, объем инвестиций — более 2,9 млрд руб. По словам президента «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, до конца года состоится открытие еще трех молочных комплексов — в Новосибирске, Воронеже и Тюмени. Кроме них, сообщил глава компании, сейчас идет строительство еще четырех молочных предприятий — все они попали в список льготного кредитования Минсельхоза, сообщает Milknews.



Текущая конъюнктура благоприятна для вложений в молочную отрасль, ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. С одной стороны, сейчас установился хороший уровень цен на сырое молоко — по оперативным данным Минсельхоза на 2 ноября, средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на сырое молоко составила 24,37 руб./кг, за неделю увеличившись на 6 коп. «С другой стороны, государство с этого года дает инвестиционные кредиты под 5%, и я могу сказать, что мне неизвестны случаи, когда кто-то не получил инвесткредит на молочный проект, — констатировал Белов. — К тому же компенсация прямых понесенных затрат в молочном животноводстве с этого года увеличена с 20% до 30%, что также дает очень хороший стимул для вложений в отрасль». В результате сроки окупаемости молочных проектов существенно сокращаются и на сегодняшний день составляет семь-восемь лет, подсчитал эксперт.



«Калужская Нива» работает с 2006 года, площадь сельхозугодий — 22,1 тыс. га, в том числе 18,6 тыс. га пашни. По данным Минсельхоза, к 1 октября на фермах компании было 14,4 тыс. голов КРС, что на 47% больше показателя прошлого года (по собственным данным компании — 16 тыс. голов), в том числе коров стало больше на 36% — 7,1 тыс. голов (собственные данные — 8,3 тыс.). Средний надой на фермах составляет 6 т на одну корову.



«ЭкоНива» (материнская компания — Ekosem-Agrar GmbH) — один из крупнейших российских производителей сырого молока. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях, по данным группы на 1 октября земельный банк составляет более 235 тыс. га. В рейтинге «Агроинвестора» по посевной площади «ЭкоНива» занимает 19-е место, в 2016-м компания засевала 156 тыс. га. Общее стадо КРС к началу октября превышало 80 тыс. животных, из которых 31,5 тыс. — фуражные коровы. До конца 2017 года дойное стадо планируется увеличить до 40 тыс. коров, ранее заявлял Дюрр. В 2016 году валовой надой достиг почти 220 тыс. т. Согласно данным «Союзмолоко», по итогам прошлого года «ЭкоНива» вместе с «Агрокомплексом» им. Н. И. Ткачева были лидерами российского молочного животноводства, в среднем производя около 700 т сырого молока в сутки.

